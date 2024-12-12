Пиняев пока так и не превратился в звезду РПЛ. В чём дело?

Пока в этом сезоне Алексей Батраков очаровывает всех феноменальной игрой, подкреплённой внушительной статистикой, немного в тени остаётся Сергей Пиняев. Вингер «Локо» по-прежнему молод (ему только-только стукнуло 20 лет), но самый многообещающий талант российского футбола пока не превратился в конкретную звезду – даже по меркам РПЛ.

Что это: стагнация игрока, ошибка тренерского штаба или Пиняев не так уж крут?

Пиняев мог стать лидером, но перестал прогрессировать

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роль Пиняева в «Локомотиве» очень плавающая. Он пришёл в клуб посреди сезона-2022/2023 под нового тренера, которого вызвали спасать команду после провала немецкой делегации. В 10 матчах сезона он вышел в старте в восьми и забил два мяча.

Считалось, что Михаил Галактионов рассчитывает на Сергея, и тот из вундеркинда «Крыльев Советов» быстро вырастёт в лидера топ-клуба. Однако с лета 2023 года Пиняев стал меньше (если не перестал вообще) прогрессировать, а сейчас и вовсе оказался игроком ротации: за семь последних матчах только однажды вышел в старте. А когда выходит, впечатляет через раз. При этом надо понимать: прогресс футболиста – не всегда линейная вещь. Необязательно прибавлять каждый год, чтобы вырасти в топа: ты можешь вырасти, постоять на мести, потом добавить ещё. Но большинство всё же надеется на постоянный рост.

Валерий Карпин, комментируя состав сборной на игру с Сирией, сказал: «Пиняев слева, на своей позиции». Явная отсылка на ситуацию в «Локо»: Галактионов с прошлого сезона активно наигрывает Сергея на правом фланге. Тренер москвичей в принципе не боится экспериментировать со схемами и ролями футболистов.

Михаил Галактионов и Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К примеру, в 1-м туре РПЛ с «Акроном», Галактионов вообще выбрал формацию 3-5-2 с Пиняевым в двойке нападающих и Наиром Тикнизяном в роли левого латераля. Ход логичный: с дуэтом центральных защитников левый фланг Тикнизян — Пиняев заставлял многих болельщиков хвататься за сердце – уж слишком большой перекос в атаку. А так тройка центрбеков страховала затянувшиеся рейды Тикнизяна, Сергей же имел больше свободы и забил гол.

Трюк всё равно не сработал полностью: защита «Локо» даже так допустила уйму моментов против новичка РПЛ. Галактионов вернулся к двойке центральных защитников, но Тикнизян с Пиняевым стали конкурентами за позицию левого атакующего – левый фланг обороны на весь сезон забетонировал более дисциплинированный Александр Сильянов. В первых турах предпочтение в атаке отдавали Сергею, однако потом Наир потеснил конкурента.

Сейчас Пиняев не привязан к конкретному флангу: выходит либо слева, либо справа. К примеру, в недавнем матче со «Спартаком» россиянин вышел во втором тайме и забил в контратаке. Но глобально правый край сковывает Сергея, вынуждая его превращаться в примитивного вингера. В этом и проблема.

Будь Пиняев бегунком с ограниченным арсеналом возможностей, идею Галактионова можно было бы принять. Однако у игрока не по годам прекрасный дриблинг и развито креативное мышление – стабильная игра на левом краю сделала бы Сергея ещё опаснее, позволив ему самому выбирать развитие атаки. Можно обыграть прямого оппонента по флангу (в матче первого круга со «Спартаком» Пиняев несколько раз переигрывал Даниила Денисова и создавал опасные моменты), а можно сместиться в опорную.

Выходит, виноват Галактионов?

Галактионов точно себе не враг, чтобы мариновать крутого футболиста. По большому счёту проблема не в позиции россиянина, а в его стабильности. По средней оценке на FotMob, Пиняев занимает девятое место в команде. В этом сезоне у него лишь шесть матчей (всего у него 16 игр) с оценкой в 7+ баллов.

Сергей Пиняев и Алексей Батраков Фото: fclm.ru

С другой стороны, у Пиняева в среднем 1,7 созданного голевого момента на 90 минут – больше в «Локо» только у Батракова (ещё у Эдгара Севикяна и Никиты Салтыкова, однако они провели гораздо меньше времени на поле). Это неплохой показатель, но далеко не на уровне звёзд лиги, которые в среднем создают 2,4 голевого момента за матч.

По итогу вырисовывается дилемма. Одарённость Пиняева очевидна, вот только, кажется, в неё нужно публично верить и главному тренеру, наделяя Сергея атакующей свободой и местом в старте. План с Пиняевым на острие с «Акроном» сработал: он хорошо взаимодействовал с Дмитрием Воробьёвым и проявил себя в атаке.

Однако игрок за два года в «Локо» не доказал, что по статусу он как минимум не ниже Глушенкова-2023/2024 и Батракова-2024/2025. Доверие к ним появилось неспроста: яркие выступления и решающее влияние на игру команды как раз и привели к статусу примы и творческой свободе на поле – не наоборот. При этом у Батракова сейчас наблюдается небольшой спад, атака без его магии выглядит беззубо – тогда — в идеальном мире — на первый план должен выходить Сергей. Да, по-футбольному он совсем иной, но взять на себя лидерские качества и организовать острую игру на фланге вполне способен.

Сергей Пиняев с мячом Фото: РИА Новости

Пиняеву всего 20 лет. Или уже 20 лет. Если он реально горит европейской карьерой, включаться на полную мощность нужно прямо сейчас. А если устраивают борьба за золото в РПЛ и выезды в Химки с Оренбургом, можно не торопиться: в России получится ходить в перспективных ещё три года. Но тревогу бить пока не предлагаем. Наблюдаем.