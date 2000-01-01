У Мбаппе 50 голов в ЛЧ. Лишь Месси добирался до этой отметки раньше

Мбаппе — второй самый юный игрок с 50 голами в ЛЧ

Килиан забил в матче с «Аталантой» (3:2). Для француза этот гол стал 50-м в Лиге чемпионов. Лишь один футболист добирался до этой отсечки раньше, чем француз.