Мбаппе — второй самый юный игрок с 50 голами в ЛЧ
Килиан забил в матче с «Аталантой» (3:2). Для француза этот гол стал 50-м в Лиге чемпионов. Лишь один футболист добирался до этой отсечки раньше, чем француз.
Молодые гении
Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ в возрасте 25 лет 356 дней. В более раннем возрасте до отметки в 50 голов добирался только Лионель Месси. Аргентинец забил свой юбилейный мяч, когда ему было 24 года 284 дня.
У Мбаппе 50 голов в ЛЧ. Лишь Месси добирался до этой отметки раньше
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