Как «Зенит» изменится зимой? Что известно на данный момент

«Зенит» завершил первую часть сезона на втором месте. Да, с «Краснодаром» у команды Сергея Семака одинаковое количество очков, а соперник впереди за счёт личной встречи, но это точно не тот результат, которого ожидало руководство. Особенно в год 100-летия. Впереди – много работы, которая пойдёт по двум направлениям. Первая – тренерская. Здесь Семаку нужно придумать, как оживить Александра Соболева, найти мотивацию для Клаудиньо, улучшить физическую форму Венделу и Максиму Глушенкову, а также, возможно, поработать над разнообразными тактическими схемами.

А руководство наверняка заглянет на трансферный рынок. Причём работа будет вестись не только на вход, но и на выход.

Какие позиции может усилить «Зенит»?

Сразу укажем: здесь не будет про Лечи Садулаева. «Чемпионат» сообщил, что футболист может стать игроком петербургского клуба, но это перспектива не ближайшего трансферного окна. Если переход и случится, то следующим летом, но у этой истории ещё очень много незакрытых вопросов. Зимой в «Зените» игрок точно не окажется.

Сейчас клуб вплотную работает только по одной позиции – правого защитника. Известно, что Сергей Волков, купленный летом, не сможет полноценно помочь в весенней части сезона. Пусть он уже и восстановится, но едва ли будет готов на 100%. Вячеслав Караваев тоже вряд ли готов играть все матчи. Поэтому остаётся только один вариант – Густаво Мантуан, который уже действовал на этой позиции в осенней части. Но это не устраивает тренерский штаб. Поэтому, по нашим данным, клуб вышел на рынок в поисках игрока.

Приоритет – аренда до конца сезона с возможностью выкупа. При этом цели взять футболиста только в России нет. Ввиду того, что Дуглас Сантос получил российский паспорт, освободился дополнительный легионерский слот. Поэтому не исключено, что защитника «Зенит» присмотрит в зарубежных лигах. Шорт-лист уже составлен, а работа началась. Даниил Хлусевич в нём, кстати, есть. Но едва ли является основной опцией.

Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один сценарий развития событий – покупка игрока в центр поля. Но он сейчас рассматривается скорее как опциональный. То есть если на рынке окажется что-то уж очень стоящее и выгодное, тогда клуб рассмотрит этот вариант. Либо в случае какого-нибудь форс-мажора с нынешними игроками – например, тяжёлой травмы или нежелания кого-либо из легионеров возвращаться в клуб. Но эту историю уже проходили. А легенды о штрафе, который заплатил Вендел, до сих пор ходят по базе в Удельном парке. Повторять ситуацию никто не хочет.

Нового вратаря в Петербурге, вопреки разным слухам, скорее всего, не будет. Михаил Кержаков должен восстановиться к началу сборов. Евгений Латышонок уже играл. Плюс – Денис Адамов. Никто из них не планирует уходить.

А кто тогда может покинуть клуб?

Ещё недавно казалось, что никто. Да, «Зенит» совершенно осознанно набрал в юбилейный сезон, по сути, два состава, имея альтернативу почти на каждой позиции. Да, разного качества, плюс надо учитывать травмы. Тем не менее казалось, что руководство клуба намеренно зимой никого не отпустит.

Сейчас же позиция, по нашим данным, смягчилась. «Зенит» всё-таки могут покинуть несколько игроков. Главный претендент – Артур, который почти не играет в РПЛ. Его хотят видеть в «Крузейро» и «Фламенго», которые могут сделать оффер по аренде. Да и самому футболисту словно требуется перезагрузка. Руководство клуба не против такого сценария, хоть и в большей степени предпочитает продавать, а не раздавать в бесплатное пользование. Но важна позиция и тренерского штаба. Возможно, Семак захочет сохранить игрока, который полезен разве что в Кубке России.

Артур Фото: РИА Новости

Также запросы есть по некоторым другим футболистам, которые мало играют. Например, Дмитрием Васильевым интересуется «Пари НН» – талантливый воспитанник академии должен иметь игровой опыт, и это понимают абсолютно все. Ильзат Ахметов – в сфере интересов «Рубина». Однако и здесь будущее этих игроков предстоит решить тренерскому штабу. Если Семак скажет, что они нужны для победы в РПЛ и Кубке, их оставят. И, возможно, даже начнут искать замены. Если тренер позволит данным игрокам уйти – тогда это совсем другая история.

Так или иначе, мы констатируем: зимой в «Зените» не будет глобальной перестройки. Лидеры останутся, а корректировка будут разве что внутри с расчётом на среднесрочную перспективу.