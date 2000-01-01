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Батраков — лучший молодой игрок России
Батраков — лучший молодой игрок России
Алексей стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая с 2002 года вручается лучшему молодому игроку в России. Кто брал эту награду за последние пять лет?
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2019 год
2019 год
В 2019 году награду впервые в истории получили сразу два футболиста. Обладателями «Первой пятёрки» стали голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед Шапи-Сулейманов. Оба тогда играли за «Краснодар».
2020 год
2020 год
В 2020 году награду вручили защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
2021 год
2021 год
В 2021 году обладателем премии стал полузащитник Арсен Захарян, игравший тогда в «Динамо».
2022 год
2022 год
В 2022 году награду получил полузащитник Сергей Пиняев. Тогда футболист играл за «Крылья Советов».
2023 год
2023 год
В 2023 году обладателем премии стал форвард «Динамо» Константин Тюкавин.
Батраков получил премию «Первая пятёрка». Кто брал награду за последние пять лет?
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