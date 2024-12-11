За чем следить 12 декабря: «Баффало» — «Рейнджерс» в НХЛ, лыжные гонки, матчи 6-го тура Лиги Европы и волейбол. Собрали лучшее для вас!

Топ-события четверга: Кубок России в биатлоне, «Астана» — «Челси» в футболе и баскетбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «рейнджеры» взять реванш за разгром месячной давности?

Предыдущая встреча двух соседей по штату Нью-Йорк получилась односторонней — «клинки» приехали в «Мэдисон Сквер Гарден» и неожиданно разгромили обладателей Президентского кубка прошлого сезона со счётом 6:1. Сейчас «Сэйбрз» идут на серии из семи поражений, но и у «синерубашечников» в последнее время дела не сильно лучше — смогут ли они вернуть должок подопечным Линди Раффа?

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «ястребы» преподнесут сюрприз?

Первая серия четвертьфинальных матчей в Кубке НБА завершилась. «Милуоки» и «Оклахома» пробились в полуфинал. Настало время «Нью-Йорк Никс» и «Атланты Хоукс» определить того, кто же достоин пройти в следующий раунд. Оба клуба в последнее время выступают неплохо, но кому удастся оказаться в полуфинале внутрисезонного турнира?

🏀 5:30: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «воины» продлят свою непостижимую серию побед?

«Хьюстон Рокетс» в последний раз побеждал «Голден Стэйт Уорриорз» в феврале 2020 года. С этого момента прошло уже почти пять лет. «Ракеты» проиграли «воинам» 15 матчей кряду. Клубам из Западной конференции предстоит сразиться между собой в четвертьфинале Кубка НБА. На отдельно взятую встречу настроиться может каждый, но тенденция говорит не в пользу «Хьюстона». Прервётся ли эта серия?

🎿 9:00: Лыжные гонки, Кубок России, женщины, свободный стиль, 10 км

Интрига: сможет ли лидер Кубка России одержать четвёртую победу подряд?

В Чусовом (Пермский край) стартует третий этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. После шикарных выступлений в Вершине Тёи главным фаворитом коньковой разделки видится лидер общего зачёта Екатерина Смирнова, которая выиграла три дистанционных гонки подряд. Сможет ли она одержать четвёртую победу? Главные соперницы — Евгения Крупицкая, Арина Каличева, Татьяна Сорина, Лидия Горбунова.

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

Интрига: какой отрыв создаёт себе Поварницын в общем зачёте от Серохвостова?

Даниил Серохвостов — настоящая звезда на старте сезона. На счету биатлониста уже семь медалей и первое место в общем зачёте Кубка России. Вот только Серохвостов нередко отказывается от стартов, что влияет на его отрыв от остальных спортсменов в тотале. Александр Поварницын уступает всего два очка. В родном Ижевске у опытного биатлониста явно будут отличные шансы на победу. Особенно с учётом того, что Даниил индивидуальную гонку бежать не будет.

🎿 10:30: Лыжные гонки, Кубок России, мужчины, свободный стиль, 15 км

Интрига: как пробегут Большунов и Устюгов?

Сергей Устюгов дебютирует в текущем розыгрыше Кубка России именно в Чусовом. Олимпийский чемпион пропустил этапы в Вершине Тёи, но на мини-тур настроен более чем серьёзно. Про его форму сейчас не может сказать никто, но два года назад Устюгов на этих трассах был великолепен. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который досрочно завершил второй этап в Тёе и улетел на обследование в Москву, уже прибыл в Чусовой и провёл полноценную тренировку, после которой подтвердил, что примет участие в коньковой разделке. Но каково его состояние — непонятно. Однако главные фавориты — не они. Савелий Коростелёв, Иван Горбунов, Сергей Ардашев, Денис Спицов, Артём Мальцев, Илья Семиков — вот, пожалуй, круг главных претендентов.

🎯 12:45: Биатлон, Кубок России, женщины, индивидуальная гонка, 15 км

Интрига: сможет ли Тамара Дербушева укрепить свои лидерские позиции в общем зачёте?

Тамара Дербушева отлично выступила летом, но на старте зимнего сезона дела у биатлонистки были не очень. Тем не менее в последних гонках свердловчанка попадала на пьедестал, что позволило ей остаться на первом месте в общем зачёте Кубка России. Вот только Тамаре уже наступают на пятки: всего в 15 очках от неё идёт Виктория Сливко. А в непосредственной близости расположились и Анастасия Шевченко с Кристиной Резцовой. Так что в индивидуалке в Ижевске Дербушевой придётся выложиться на полную, чтобы сохранить первое место.

⚽️ 18:30: «Астана» — «Челси», Лига конференций, общий этап, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Астана» остановит топ-клуб?

«Астану» ждёт крутой матч в Лиге конференций. В Казахстан приезжает «Челси». Лондонцы выиграли четыре раза в четырёх турах и рвутся в 1/8 финала. «Астана» занимает 23-е место в таблице и надеется оказаться в 1/16 финала. Очки нужны обеим командам. Получится у казахстанцев «насолить» топ-клубу?

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🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Белогорье». Мужская Суперлига, 16-й тур

Интрига: классика отечественного волейбола

Противостояние, которое стало брендовым — игры между Казанью и Белгородом называют классикой отечественного волейбола. В прошлом сезоне «Белогорье» трижды победило соперников, в этом пока не получается: команда Алексея Вербова выиграла и матч первого круга, и полуфинал Кубка Легенд. Интриги добавляет и противостояние Вербов — Волков, дуэль двух тренеров новой формации. Кто окажется сильнее?

⚽️ 20:45: «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» заберётся в топ-8 таблицы ЛЕ?

«Манчестер Юнайтед» находится в новой перестройке. Рубен Аморим пока что ищет группу футболистов, которая станет основной. Воспользуется ли нестабильностью «Виктория» из Пльзеня? Команды располагаются рядом в таблице Лиги Европы (12-е и 13-е место), набрав по девять очков в пяти турах. Поражение в следующем матче означает, что попасть в топ-8 будет непросто. А вот победа приблизит к прямому выходу в 1/8 финала.

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⚽️ 23:00: «Будё-Глимт» — «Бешикташ», Лига Европы, общий этап, 6-й тур

Интрига: команда Хайкина приблизится к плей-офф?

«Будё-Глимт» находится в трёх очках от топ-8 в Лиге Европы, «Бешикташ» — в четырёх. Очный матч в 6-м туре станет определяющим для дальнейших планов. Победа приблизит одну из команд к 1/8 финала, а любая потеря усложнит задачу. Увидим ли «Будё-Глимт» и Никиту Хайкина в плей-офф? Во многом зависит от предстоящей игры.

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев, Лига Европы, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал Сосьедад» нанесёт новое поражение «Динамо»?

Киевское «Динамо» уступило во всех пяти матчах Лиги Европы. Шансы на выход в 1/16 финала — минимальные. А вот «Реал Сосьедад» находится в трёх очках от топ-8. Нужно обыграть дома «Динамо» и приблизиться к 1/8 финала. Не самая тяжёлая задача. Или в Сан-Себастьяне случится мини-сенсация?

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⚽️ 23:00: «Аякс» — «Лацио», Лига Европы, общий этап, 6-й тур

Интрига: «Лацио» сохранит первое место в таблице?

Один из самых крутых матчей четверга пройдёт в Амстердаме. «Лацио» возглавляет таблицу Лиги Европы, а «Аякс» занимает шестое место. Клубы находятся в хорошей форме. Нет сомнений, что очная встреча получится яркой. Победа на 99,9% гарантирует «Лацио» квалификацию в 1/8 финала. А если три очка наберёт «Аякс», то амстердамцы догонят римлян.