Топ-5 футболистов РПЛ по победным голам
Пока РПЛ ушла на зимнюю паузу, Opta продолжает подводить итоги прошедшей части сезона. Как же за этот период выглядит топ-5 футболистов РПЛ по победным голам?
3-5-е место — Тео Бонгонда
На счету полузащитника «Спартака» четыре победных гола.
3-5-е место — Лусиано Гонду
Форвард «Зенита» забил четыре решающих мяча.
3-5-е место — Муми Нгамалё
Вингер «Динамо» отметился четырьмя победными голами.
2-е место — Манфред Угальде
На счету нападающего «Спартака» пять забитых мячей, которые принесли победу.
1-е место — Тамерлан Мусаев
Форвард ЦСКА забил шесть победных голов.
Топ-5 футболистов РПЛ по победным голам
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