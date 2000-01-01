Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Топ-5 футболистов РПЛ по победным голам
Топ-5 футболистов РПЛ по победным голам
Пока РПЛ ушла на зимнюю паузу, Opta продолжает подводить итоги прошедшей части сезона. Как же за этот период выглядит топ-5 футболистов РПЛ по победным голам?
AMP-версия
3-5-е место — Тео Бонгонда
3-5-е место — Тео Бонгонда
На счету полузащитника «Спартака» четыре победных гола.
3-5-е место — Лусиано Гонду
3-5-е место — Лусиано Гонду
Форвард «Зенита» забил четыре решающих мяча.
3-5-е место — Муми Нгамалё
3-5-е место — Муми Нгамалё
Вингер «Динамо» отметился четырьмя победными голами.
2-е место — Манфред Угальде
2-е место — Манфред Угальде
На счету нападающего «Спартака» пять забитых мячей, которые принесли победу.
1-е место — Тамерлан Мусаев
1-е место — Тамерлан Мусаев
Форвард ЦСКА забил шесть победных голов.
Топ-5 футболистов РПЛ по победным голам
Читайте также
Батраков — лучший молодой игрок России
Батраков — лучший молодой игрок России
Мбаппе — второй самый юный игрок с 50 голами в ЛЧ
Мбаппе — второй самый юный игрок с 50 голами в ЛЧ
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
Эминем повторил празднование Роналду. Видео
Эминем повторил празднование Роналду. Видео
Дзюба поднялся в топе по количеству матчей в РПЛ
Дзюба поднялся в топе по количеству матчей в РПЛ
Кукурелья выкинул бутсы после игры с «Тоттенхэмом»
Кукурелья выкинул бутсы после игры с «Тоттенхэмом»
Тьяго Силва прополз полполя на коленях после матча
Тьяго Силва прополз полполя на коленях после матча
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге
Кастомизированный бизнес-джет Роналду. Видео
Кастомизированный бизнес-джет Роналду. Видео
Гвардиола психанул на фаната. Видео
Гвардиола психанул на фаната. Видео
Ямаль нелепо упал, пока пытался обвести Гави
Ямаль нелепо упал, пока пытался обвести Гави
Лишь один футболист реализует пенальти хуже Мбаппе
Лишь один футболист реализует пенальти хуже Мбаппе
Салах побил крутой рекорд Руни в АПЛ
Салах побил крутой рекорд Руни в АПЛ
Защитник выиграл серию пенальти, встав в ворота
Защитник выиграл серию пенальти, встав в ворота
Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ
Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ
Четыре поколения семьи отмечают победу «Ботафого»
Четыре поколения семьи отмечают победу «Ботафого»

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android