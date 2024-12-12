Два экс-игрока РПЛ разрывают в еврокубках! Зачем их вообще отдали?

Четверг по традиции день Лиги Европы и Лиги конференций. В этих еврокубках стоит следить не только за конкретными командами и российскими футболистами, но и за экс-легионерами РПЛ. Двое из них входят сейчас в число самых результативных игроков турниров.

Лига Европы – Кади Боржес

На общем/групповом этапе Лиги Европы первое место по системе «гол+пас» делят сразу шесть игроков. По пять баллов за результативность набрали форварды Барнабаш Варга («Ференцварош», 5+0), Виктор Осимхен («Галатасарай», 3+2), Омар Мармуш («Айнтрахт», 3+2), Дрис Мертенс («Галатасарай», 1+4), а также вингеры Педро («Лацио», 3+2) и Вацлав Черны («Рейнджерс», 3+2). Всего на один балл отстаёт от группы лидеров экс-игрок «Краснодара» Кади Боржес, выступающий сейчас за «Ференцварош».

В летнее трансферное окно 28-летний бразилец ушёл из краснодарского клуба в венгерский за € 2 млн. За «быков» он отыграл полтора года после перехода из азербайджанского «Карабаха» за ту же сумму. Следовательно, «Краснодар» на трансфере Кади Боржеса ничего не заработал, а только вернул потраченные деньги.

В краснодарской команде бразилец не был твёрдым игроком основы. В прошлом сезоне РПЛ стал лишь 12-м по проведённому на поле времени (1269 минут). Из 26 матчей в стартовом составе провёл только 15, а ещё 11 раз вышел на замену. При этом оказался в тройке лучших у «быков» по обводкам (26) и четвёртым по количеству ударов (32). Забил два мяча и отдал две голевые передачи. Почти такие же цифры собрал в Кубке России, где поражал ворота «Спартака» и московского «Динамо» – 2+1 в семи матчах.

Кади Боржес в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В целом было ощущение, что такой яркий футболист мог бы получать больше времени, несмотря на всю специфику его игры. Но в «Краснодаре» зачастую отдавали предпочтение другим. Однажды Мурад Мусаев дал удивительное на взгляд со стороны объяснение отсутствию бразильца в основе: «Почему поставили Кастаньо вместо Кади Боржеса? Трудно сказать. Такой план на игру, не могу раскрывать его, но хотим добавить ещё больше атакующих игроков».

Судя по всему, это стало одной из причин, почему Кади Боржес заскучал в России и захотел уйти. У бразильца был вариант с возвращением в «Карабах», но в итоге он отправился в «Ференцварош». В бывшей команде Станислава Черчесова и Деяна Станковича атакующий полузащитник превратился в действительно ценную фигуру. Сейчас у Кади Боржеса 2+3 в 12 матчах чемпионата Венгрии и четыре результативных действия в Лиге Европы.

Первые два он совершил в игре с киевским «Динамо» (4:0). Нападающий Варга оформил дубль как раз с передач Кади Боржеса. При счёте 0:0 бразилец перехватил пас соперника и отправил Барнабаша забивать. Затем после розыгрыша углового точно навесил на дальнюю штангу – прямо на своего бомбардира.

После этого бразилец показал класс в матче с «Мальмё» (4:1), забив гол и сделав голевую передачу. Сначала Кади доставил мяч в штрафную всё тому же Варге, а потом стал автором третьего гола «Ференцвароша» – обыграл соперника и пробил с края штрафной под левую штангу.

В этой Лиге Европы Кади Боржес лучший в команде по пасам под удар (8), второй — после Варги — по ударам (15) и попаданиям в створ (8), а также по точным передачам на чужой трети поля (39). По итогам пяти туров у него высокая средняя оценка от статистического сайта Sofascore – 7,34 балла. «Ференцварош» с Кади Боржесом одержал три победы и борется за попадание в топ-8.

«В последнее время команда стала довольно зависимой от Барнабаша Варги и Кади Боржеса, – считает экс-игрок сборной Венгрии Отто Винце. – Когда эта связка работает, то всё здорово. Но если у них что-то не получается, игра «Ференцвароша» становится более вялой».

Лига конференций – Александар Чиркович

В Лиге конференций по итогам четырёх туров сразу шесть игроков делят первое место в списке лучших ассистентов. По три голевые передачи сделали Энцо Фернандес и Михаил Мудрик из «Челси», Кевин Денки из «Серкль Брюгге», Кристиан Витциг из «Санкт-Галлена», Хесус Имас из «Ягеллонии», а также бывший легионер «Крыльев Советов» Александар Чиркович. 23-летний вингер играет за сербский «ТСЦ Бачка Топола».

Чиркович принадлежал самарскому клубу с августа 2022-го по лето нынешнего года. Александара покупали у «Вождоваца» за € 550 тыс., а продали в «Бачку Тополу» за € 1,2 млн. В целом «Крылья Советов» неплохо для себя заработали, однако потеряли игрока, который мог бы пригодиться в борьбе за выживание.

Молодой легионер провёл в Самаре только первый сезон-2022/2023. На следующий его отдали в аренду в «ТСЦ Бачка Топола», так что, по сути, Чиркович играет второй год в этом клубе. У Игоря Осинькина вингер провёл только 12 матчей в РПЛ – трижды попал в стартовый состав и девять раз вышел на замену. Забил один мяч — «Сочи». А вот в Кубке России в восьми матчах стал автором двух голов — в ворота «Факела» и «Зенита». С развитием карьеры в России, на которое рассчитывал Александар, не сложилось.

Александар Чиркович в «Крыльях Советов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренер самарцев Сергей Булатов – ассистент Осинькина – называл Чирковича будущим «Крыльев Советов», но отмечал, что на серба давит тот факт, что он пришёл на место экс-лидера команды Антона Зиньковского. Сам Осинькин говорил после трансфера: «Я им доволен. Он молодой футболист – игрок молодёжной сборной Сербии, достаточно быстрый, образование получил в Австрии. Нам он интересен, мы давно за ним следили».

Тем не менее в Самаре не дождались, когда Чиркович выстрелит. В прошлом сезоне, уйдя в «ТСЦ Бачка Топола», Александар стал третьим бомбардиром чемпионата Сербии – набрал 16+4 в 34 матчах. Кроме того, забил в Лиге Европы «Олимпиакосу». В нынешнем сезоне у вингера 4+1 в 15 играх сербской лиги и хорошая статистика в еврокубках.

Свои три голевые передачи Чиркович отдал в двух матчах со швейцарскими командами. В 3-м туре с «Лугано» (4:1) Александар ассистировал партнёрам в эпизодах с третьим и четвёртым голами. В одном моменте вырезал передачу с левого фланга к полукругу, а в другом отдал пас в штрафную в быстрой контратаке. В 4-м туре с «Санкт-Галленом» (2:2) вингер поучаствовал во втором мяче «ТСЦ Бачка Топола». Влетел в штрафную и точно прострелил на дальнюю штангу.

У клуба из Сербии четыре очка после четырёх туров – «Бачка Топола» борется за выход в плей-офф. Чиркович второй в команде по ударам (11), делит первое место по попаданием в створ (5) и передачам под удар (10). В тройке по точным передачам на чужой трети поля (46). Его средняя оценка в турнире – 7,33 балла. В еврокубках Александар показывает то, чего мы не увидели от него в РПЛ.