Ориентировочный топ-8 вас удивит. А у нескольких суперклубов под вопросом даже попадание в число 24 лучших команд турнира!

Расклады на выход в плей-офф ЛЧ – огонь! Кто уже вышел, кто вылетел и у кого какие шансы?

Знаете, что было бы без нового формата Лиги чемпионов? Групповой этап завершился бы вчера! Команды ведь как раз успели сыграть по шесть матчей. Но вот вам преимущество нынешней ЛЧ – вся интрига ещё впереди. А это ведь то, за что мы любим футбол. Так что давайте её подогреем – и посмотрим, кто уже гарантировал себе место в плей-офф, кто точно вылетел и какие шансы на топ-8 и так называемые стыковые матчи у остальных.

Правда, сначала важно напомнить о регламенте. Той его части, где описано, кто располагается выше при равенстве очков. Итак, в случае равенства очков на общем этапе учитываются следующие показатели:

Разница мячей; Забитые мячи; Голы на выезде; Победы; Победы на выезде; Очки, заработанные соперниками*; Разница забитых и пропущенных мячей соперников*; Голы, забитые соперниками*; Дисциплинарные баллы; Коэффициент клуба.

*речь о всех восьми соперниках каждого клуба. Например, если условные «Ливерпуль» и «ПСЖ» набрали по 17 очков и равны по первым пяти пунктам, то смотрят результаты восьми соперников «Ливерпуля» и «ПСЖ» на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, у которого лучше выступили соперники.

Теперь давайте к таблице. Для начала – просто посмотрите на это чудо: 3-е и 19-е места разделяют всего три очка! Где ещё возможна такая нереальная конкуренция? Хотя бы ради такой интриги формат ЛЧ стоило менять (и это мы ещё молчим про количество топ-матчей этой осенью и зимой).

Таблица ЛЧ после 6-го тура Фото: «Чемпионат»

Таблица поподробнее – тут.

Кто уже вылетел?

Теперь от теории – к практике. Для начала давайте определимся с командами, с которыми мы прощаемся – шансов на попадание даже в топ-24 у них не осталось:

«РБ Лейпциг» – с нулём очков вылетел ещё во вторник;

«Слован» – команду приговорило поражение от «Атлетико», тут тоже без очков и тоже до свидания;

«Янг Бойз» – швейцарский клуб сегодня получил пять в Германии от «Штутгарта» и также вылетел.

Кто уже точно вышел в плей-офф?

Тут есть главный клуб этой Лиги чемпионов – «Ливерпуль». Команда Арне Слота проходит этот турнир крайне легко – 18 очков из 18 возможных. И благодаря победам не только над аутсайдерами, но и над «Реалом» и «Байером». Ниже 11-го места команда точно не опустится. Второй клуб в плей-офф – «Барселона». Как только Флик обыграл на выезде дортмундскую «Боруссию» – сразу обеспечил себе место не ниже 21-го.

Эти мужчины могут выдохнуть Фото: Getty Images

Какие расклады у остальных клубов? Вот компьютерная симуляция

От точных раскладов – к теоретическим. За ними обратимся к Football Meets Data – эти ребята проводят десятки тысяч симуляций турнира, чтобы понять: кто же выйдет в плей-офф.

По их расчетам 19 очков на 100% хватит, чтобы попасть в топ-8.

18 очков – хватит на 99,9%;

17 – на 96%;

если команда наберёт 16 очков, то попадёт в топ-8 с вероятностью в 55%;

с 15 – шансы составят лишь 6%;

с 14 очками – всего 0,1%.

Теперь к местам в топ-24:

На 100% хватит 13 очков;

на 99,9% – 12;

на 99% – 11;

если клуб наберёт 10 очков, то с вероятностью в 79% попадёт в плей-офф;

9 очков – вероятность уже 27%;

И, наконец, 8 очков – 2%.

Из 10 тысяч симуляций 13 команд каждый раз попадали в топ-24. Вот эти клубы: «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Арсенал», «Интер», «Аталанта», «Милан», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Байер», «Барселона», «Атлетико», «Брест» и «Лилль».

«Брест» и «Лилль» – в плей-офф, а «ПСЖ» – нет?! Фото: Getty Images

А вот как выглядит ориентировочная таблица:

Место Клуб Топ-8 Топ-24 1 «Ливерпуль» 100% 100% 2 «Барселона» 89% 100% 3 «Арсенал» 88% 100% 4 «Интер» 79% 100% 5 «Байер» 68% 100% 6 «Бавария» 63% 100% 7 «Астон Вилла» 54% 100% 8 «Боруссия» Дортмунд 48% 100% 9 «Милан» 46% 100% 10 «Атлетико» 38% 100% 11 «Брест» 33% 100% 12 «Лилль» 30% 100% 13 «Аталанта» 24% 100% 14 «Ювентус» 21% 99,96% 15 «Реал» 1% 99% 16 «Спортинг» 7% 99% 17 «Бенфика» 5% 98% 18 «Монако» 3% 98% 19 «Селтик» 0,1% 93% 20 «Манчестер Сити» 0,02% 89% 21 «Фейеноорд» 3% 95% 22 «Брюгге» 1% 88% 23 «ПСВ» 81% 24 «Штутгарт» 70% 25 «ПСЖ» 62% 26 «Динамо» Загреб 24% 27 «Шахтёр» 1% 28 «Црвена Звезда» 2% 29 «Спарта» 0,4% 30 «Жирона» 0,3% 31 «Штурм» 0,4% 32 «Болонья» 33 «РБ Лейпциг» 34 «Ред Булл Зальцбург» 0,02% 35 «Янг Бойз» 36 «Слован»

Стыковые матчи (или 1/16 финала ЛЧ), судя по этим симуляциям, получатся огненными. «Реал», «Сити», «Юве», «Атлетико» – пока что сразу у нескольких топ-клубов гораздо больше шансов попасть именно туда, чем в топ-8. А вот «ПСЖ» мы можем скоро не досчитаться. Им, кстати, играть в следующем матче с «Манчестер Сити» (потрясающая вывеска), а потом — ехать в гости к «Штутгарту».

Вот тут – календарь турнира.

В общем, Лига чемпионов в 2025-м точно не должна разочаровать! Так что с хорошими ожиданиями уходим на перерыв.