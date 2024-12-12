«Спартак» и «Краснодар» показали качество, а «Зенит» — нет». Орлов — о «золотой» гонке РПЛ

Из всех практикующих комментаторов — а он по-прежнему выступает экспертом на ТВ, ведёт программу на YouTube — Геннадий Орлов видел в футболе больше всех. С 1970-х в профессии! И это не считая карьеры действующего игрока. Его суждения о футболе не всегда бесспорны, но тем и интересны. Устойчиво высокий индекс цитируемости это подтверждает.

Сегодня обсуждаем с ГСО итоги футбольного 2024-го.

— Непривычно видеть «Краснодар» на первом месте?

— Футбол — это индустрия, здесь необходимы деньги. У Галицкого они есть, и были приобретены хорошие игроки. Ивич шёл на первом месте, но был уволен, потому что владельцу не нравился его футбол. А Мусаев не просто подхватил, но и даже приподнял флаг. Игра «Краснодара» стала более комбинационной и интересной. Появилась стабильность: за весь первый круг команда не проиграла ни одного матча. Ушёл Сафонов, и оказалось, что Агкацев — хорошая ему замена. Просто молодец, отличный вратарь! Этот «Краснодар» вправе рассчитывать на успех и будет бороться за золото до конца.

«Краснодар» — «Локомотив» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Четыре тура без побед после 11 выигрышей подряд — следствие физической или в большей степени моральной усталости?

— Да всё вместе: и психологическая усталость накопилась, и физическая. Тут ещё получилось, что Кордоба неудачно сыграл за сборную, не попал в пустые ворота. А колумбийцы же очень страстные. Однажды они футболиста даже убили за гол в свои ворота.

— Эскобара.

— Да. С местными фанатами шутки плохи. Ответственность должна быть. И Кордоба расстроенный вернулся и больше до конца года не забивал за клуб. А потом все соперники научились ему противодействовать. Это значит, что тренеры качественно работают. Отдельно хочу выделить двух человек — Тедеева и Биджиева. «Акрон» с махачкалинским «Динамо» ведь дебютанты РПЛ, а насколько предпочтительнее того же «Факела» выглядят. Не говоря уже об «Оренбурге». Не понимаю, зачем там тренера поменяли. Взяли «и. о.» из «Спартака» — и посмотрите, как «Оренбург» с ним плохо выглядит. Руководители не просчитывают, кого взять — просто гадают. Это урок всем президентам и директорам клубов. Вы изучите сперва тренерское портфолио, а после приглашайте. У нас же аналитика в области менеджмента дилетантская. Частая смена тренеров ни к чему хорошему не приводит.

Геннадий Орлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Федуна в «Спартаке» за 18 лет было 18 тренеров. А что после него? Два года — два новых тренера и генеральных директора. А тренеру ведь нужно найти ключик к игрокам, а игрокам — понять тренера: какая система игры, принципы взаимозаменяемости на поле и так далее. Хорошо, что Станкович удержался. Ведь был момент — его тоже хотели убирать. Но он молодец — подобрал состав, почувствовал команду. А «Зенит» почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»! Это же Станковича решение было. И смотрите, насколько дальновидное: что творит Угальде?! И вообще вся четвёрка у «Спартака» впереди замечательная, образец потрясающей атакующей игры. Что первым делом сделал Станкович?

— Что?

— Человек опытный, он поднял физическую готовность команды. У «Краснодара» она ещё более-менее была, но вот «Зенит» в этом смысле провалился. Конечно, бывают объективные причины — прежде всего травмы. Однако бывают и субъективные.

— Например?

— Ну вот что произошло с Клаудиньо? Он же перестал быть тем Клаудиньо, каким мы его знали. Превратился в среднего игрока, который теперь даже в состав не попадает с первой минуты. Это значит, что футболисты запускают себя. Тренер даёт возможность игроку проявить себя, помогает ему, но игрок-то сам себя готовит, особенно профессионал. Он же должен понимать, как нужно тренироваться и сколько отдавать сил, потому что лучше самого игрока никто его организм не знает. А Клаудиньо себя явно запустил. И не он один. У игроков «Зенита» явно чувствуется пресыщение титулами. Где взять эмоции? В спорте надо быть голодным до побед. Если «Зенит» сейчас не найдёт какой-то путь, чтобы освежить команду, ему будет очень сложно. Надо брать новых игроков, а тех, на кого уже нельзя рассчитывать, отправлять в аренду или продавать куда угодно. Даже в это зимнее трансферное окно. Потому что весной на три клуба-лидера ляжет очень большая ответственность.

Клаудиньо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— И много в «Зените» видите кандидатов на выход?

— Убирать можно пять-шесть человек, но взамен хотя бы трёх качественных игроков следует приобрести. Нужен центральный защитник. Нино многообещающе начинал, а теперь какой-то мягкий, интеллигентный стал. Проигрывает борьбу, не успевает страховать. Родригао — просто медленный! У него та же проблема, что и у капитана московского «Динамо».

— Бальбуэны?

— Да. Боевитый, мастеровитый, но нет скорости, рывка с места! В нападении появились футболисты, которые быстро всё делают. Не успеть за ними. В последних двух турах «Зенит» пять мячей пропустил — это что ж такое? Держались-держались, а потом бах — и развалились. Нам со стороны трудно разобраться в причинах — мы же не знаем, что внутри происходит. Но я сам футболист и примерно понимаю, почему так.

— Расскажите и нам.

— Когда Дзюбу начали менять в «Зените», он разобиделся. А чего обижаться, если ты сам себя запустил? Ты начал меньше тренироваться, считая, что и так сойдёт. Но у Дзюбы есть характер. А что произошло с Соболевым? Он же сейчас играет хуже, чем в «Спартаке». Ничего не получается! Допускаю, что у него все мысли были заняты переходом — не тренировался, потерял тонус. Но в любом случае себя нужно держать в волевых рамках. Это не каждому дано. Уметь трудиться на тренировках — тоже талант своеобразный. Тренировка — самое главное для футболиста и любого спортсмена. А про кого в «Зените» вы можете сказать, что он за эти полгода повысил мастерство?

Александр Соболев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— А есть такие?

— Я скажу — Латышонок. Ну Барриос ещё держит уровень. А остальные-то что? Даже Дуглас Сантос не похож на себя. Мы-то знаем, как они могут играть. Но почему-то не играют. Не прогрессируют.

— Кстати, про Родригао. Не ошибка ли тренера выпускать на заключительный матч года человека, который до этого ни разу в чемпионате не выходил со старта?

— Конечно, ошибка. Нельзя было его ставить. Ещё когда Родригао взяли из «Сочи», было видно, что всё-таки он медленноват. Координации не хватает. Не Ракицкий и не Ловрен. А до хорвата был замечательный серб — Иванович. Вот это был уровень. Ловрен не так выделялся, но привлекался в свою сборную. Теперь возьмите зенитовских колумбийцев. Барриос, Кассьерра вызывались в сборную, а теперь вылетели оттуда. Это показатель. Значит, они не росли в своём мастерстве. Агент Барриоса говорит, что новый тренер отодвинул его от команды. Но если бы Вильмар был в хорошей форме, никакой тренер от него не отказался бы. Барриос очень хорош в отборе, подстраховке, у него всегда оптимистичный заряд на игру. Однако подыгрыш нападающим, точный удар — это не его. Он оборонительный полузащитник, и только.

В «Зените» сейчас иностранцы принимают гражданство, получают российские паспорта. Но это не должно им обеспечивать место в составе. Должна быть конкуренция! А они как-то успокоились. Даже капитан команды Дуглас Сантос концовку года провёл очень неважно. Алип — то же самое. Он боец, такие футболисты приветствуются. Но есть определённый уровень мастерства. И в матче с «Крыльями» он во всех трёх пропущенных «Зенитом» мячах не смог помочь команде.

Мостовой — скоростной, быстрый, но никак не научится обыгрывать вратаря. Очень прямолинейный, когда выходит один на один. Хитрости, мудрости футбольной не хватает. Это всё должно нарабатываться на тренировках. Но почему-то у Андрея этого не прибавляется. Возможно, это просто потолок его возможностей. Потому что в старательности ему не откажешь — бегает много. Значит, не дано — такое тоже может быть.

Всё у «Зенита» разладилось к концу года. Может быть, устали. Это можно понять, но оправдать — нельзя.

— Что вы имеете в виду?

— Чемоданные настроения. Все думают о зимнем перерыве, билеты купили. Они же ночью после игры разлетаются — настолько им всё приелось. Игроки в этом не призна́ются, но это так. Сколько раз я ездил с «Зенитом» на еврокубки и всё это видел. С последнего выезда года самолёт в Петербург всегда возвращался только с российскими игроками. А легионеры уже ночью разъезжались. По-человечески их понять можно, но оправдывать — нельзя. Все профессионалы, у всех контракты. Ребята, посмотрите, как играют лучшие футболисты в Лиге чемпионов! А если вы туда вернётесь, как будете деньги зарабатывать? Ведь если там всё будете проигрывать, ваши зарплаты сразу упадут.

— А у главного тренера вы не ощущаете моральной усталости? Столько лет мотивировать себя и команду — это же невероятно сложно должно быть?

— В последних двух матчах Семак не управлял игроками. И замены не те, и состав не тот. Что такое тренер? Это управление игрой. А Семак как будто бы подутратил это чувство к концу года. В самих футболистах видна разбалансировка — это очень важный момент.

Сергей Семак Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— На ваш взгляд, он в состоянии исправить ситуацию?

— Не знаю. А может, у него кризис, наоборот, только наступает? Он опытный специалист, хоть и добивается успеха только в России. В европейских турнирах Семак себя пока особо не проявлял. Возможно, опыта не хватало.

— Весна 2025-го обещает быть самой тяжёлой для Семака-тренера?

— Естественно. Семака ждёт настоящее испытание. Он сейчас попал в очень сложную ситуацию. Когда всё было хорошо, все играли и были довольны. А сейчас как команду встряхнуть? У него же и прошлая весна была сложной. «Зенит» ведь чудом стал чемпионом! Решил-то судьбу титула в пользу «Зенита» «Краснодар». Это слабость тренерской мысли Лички. «Динамо» достаточно было ничьей, надо было что-то перестроить, а они как играли, так и продолжили. На то и тренер, чтобы что-то придумать. Есть же стратегия по набору очков — это нормальное явление.

Ещё один момент — восстановление после травм. Вышел Вендел — рано: травмировался опять. Вышел Глушенков — то же самое. Вопрос к медицинскому штабу, тренерам по физподготовке: почему раньше времени на поле пустили? В результате рецидив. Бывает, игрок сам рвётся в бой. Но получилось, что ни Вендел, ни Глушенков не залечили повреждения до конца. Подводить игроков к матчу надо здоровыми. Мне кажется, у Семака ещё одна проблема возникла: перенасыщение способными игроками. У него их так много не было раньше.

Тот же Артур приехал крайним нападающим с очень хорошей прессой. Очень уверенным в себе игроком. А что теперь?

— На лавке.

— Педро, 18 лет. Он, может быть, вообще гений футбольный! Но я сразу сказал: Педро станет испытанием для тренеров.

— Подтверждаю: своими ушами это слышал.

— Они же никогда с такими футболистами не работали. Семак и его помощники как футболисты объективно были ниже классом и талантом, чем Педро. Ребятам с такими огромными задатками надо уметь подсказать — это очень серьёзная история. А сейчас Педро спустился на уровень российского футболиста. Хотя у него обводка, скорость, данные! Вот это всё испытание для тренерского штаба во главе с Семаком.

Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Класс Педро тоже усреднился?

— Он перестал быть таким ярким, каким приехал. Можно сказать, что к нему привыкли защитники. Да ничего подобного. Он всё равно способен обыгрывать их, но для этого партнёры должны создавать условия — уводить за собой защитников, освобождать зону. Всё прорабатывается на теориях и наигрывается на тренировках. Это целая наука.

— Вы тоже считаете календарь «Зенита» в первой половине весны самым тяжёлым среди трёх лидеров?

— Слушайте, все были уверены, и я в том числе, что «Зенит» выиграет два последних тура года и уйдёт на четыре очка в отрыв от «Краснодара». А он их проиграл! Поэтому заранее говорить о календаре нет смысла. Нужно готовиться к каждому матчу. В этом и заключается смысл, философия игры. Каждый матч — с чистого листа. Забудь про все титулы и прессу — ты прямо сейчас, в эту минуту, должен выдать то, на что способен. А может, даже превзойти самого себя.

— У «Краснодара» всё-таки календарь выглядит попроще.

— Это только кажется так. С «Химками» как «Краснодар» сыграл?

— 2:2.

— Вот. «Спартак» проиграл на Кубок «Ростову», а потом просто разорвал «Краснодар». Судья в кубковом матче передёрнул москвичей, но для них это оказалось только благом. Команда разозлилась и разгромила конкурента в чемпионате. Однако теперь перед Станковичем встаёт непростая задача.

— Какая?

— Все поняли, что «Спартак» умеет играть. В первом круге он проиграл «Локомотиву», а во втором — разгромил 5:2. Это говорит о том, что Станкович — настоящий тренер. Он сделал правильные выводы — и в ответной игре уже спартаковцы были быстрее и точнее. Но у «Спартака» тоже есть проблемы. При такой атаке им нужно усиление в оборону. Тем более Бабич — после травмы и операции. А у Литвинова, при всём к нему уважении, широкий шаг.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Это проблема?

— В футболе надо уметь бегать и мелким шагом, и длинным. Когда против рослого защитника выходят небольшие Барко или Угальде, он просто не успевает сделать лишнее движение. У него же другая координация. Это тоже сейчас преимущество «Спартака». Они как ртутные в штрафной — их не поймать. Значит, и защитники должны быть соответствующие. У нас же у многих защитников не хватает координации, скорости. Скоростного мышления. Те же Глушенков или Батраков ещё до приёма мяча знают, куда побегут — влево или вправо. И защитники не могут предугадать их маневры. Другое дело — Соболев, который принимает мяч стоя. Дзюба был такой же, но потом разыгрался. И уже на ЧМ-2018 стал уходить в сторону.

Бразильцы «Зенита» почему стали так часто получать по ногам? Да потому что в статичном положении начали принимать мяч. И ребята, которые играют против них, сразу бьют в ногу. Иногда умышленно, иногда — нет. Но это в любом случае больно. Значит, ты должен раньше уходить с места — навстречу мячу и в сторону. В лучших матчах зенитовские бразильцы так и играли. И никто их поймать не мог. А потом силы кончились — получается, что-то в тренировочном процессе было упущено.

— Кто и что порадовало в первой части сезона?

— Порадовало появление Батракова и вообще команды «Локомотив». Галактионов хорошо работает. Однако ему трудно — надо усилить команду, если они хотят вести борьбу за медали. Приятно удивляют «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Только вышли в РПЛ, но держатся.

Ещё один позитивный итог года: лидеры РПЛ научились импортозамещению. Европейцы не едут в Россию, поэтому клубы активнее осваивают другие рынки, прежде всего южноамериканский. Радует, что легионеры оттуда приезжают преимущественно хорошего уровня. Всё-таки в Латинской Америке футбол тоже — дай бог. Сколько игроков оттуда играет в Европе! У нас они пониже классом, но тоже приличные.

При этом все три лидера сезона ещё могут укрепиться. Всё-таки бюджеты у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» крепкие.

— Что насчёт разочарований?

— «Оренбург» встал как вкопанный. «Факел» рядом, но там просто не хватает мастеровитых игроков. Если говорить о тренерах, то Марцел Личка в «Динамо» поначалу атаку создал, а сейчас что-то не то. Как будто потерял нить с игроками. Опытные тренеры знают: нельзя футболисту публично делать замечания после матча на пресс-конференции. Скажи ты ему один на один, люди же разные — некоторые обижаются. Игрок никогда в этом не признается, но обида накапливается.

А почему Тюкавин не так ярок, как в прошлом сезоне?

— Ваша версия?

— Связок не хватает на футбольном поле. «Спартак», например, нашёл Барко, а у ЦСКА с этим проблемы. Привели Пьянича в команду, не зная, как впишется. А у него другой футбол. Иной взгляд, чем у этих футболистов. И обратите внимание: сегодня никто не говорит, что ЦСКА может бороться за золотые медали. Или «Динамо».

— Промежуточное шестое место ЦСКА — разочарование?

— Для меня не место разочарование, а качество игры. Игра должна быть поставлена. А я её не вижу ни у ЦСКА, ни у «Зенита» в последних матчах. Качественный футбол показали «Спартак», «Краснодар», «Локомотив». А те команды как будто остановились на месте в смысле творчества, продвижения вперёд. Посмотрим, что будет после зимы. Это от мастерства тренеров зависит. Они должны создавать все условия для роста футболистов. Я считаю, что в России пока с тренерами проблема. Хотя многие бывшие игроки, как тот же Мостовой, говорят, что могли бы успешно тренировать. Пусть попробуют. Всё-таки тренерскую школу мы потеряли. Последними из того поколения были Газзаев (единственный российский тренер, бравший Кубок УЕФА), Сёмин и, конечно, Бердыев, который даже «Барселону» обыгрывал. Сейчас таких личностей я не вижу. И игроки в большинстве своём не растут. То, что у нас лучшие футболисты — легионеры — укор нашему тренерскому цеху.

Сейчас в КХЛ организовали игру сборной России против легионеров. Надо и в футболе такое устроить. Не знаю, почему Карпин отказался. Думаю, просто испугался, поняв, что может проиграть (улыбается). Чего бояться-то — надо играть. Такой матч покажет, кто на что способен.

— На топ-3 лучших российских футболистов первой части сезона наберёте кандидатов?

— Батраков великолепную осень выдал. Хоть какая-то польза от отсутствия еврокубков есть — большая группа молодых ребят появилась в основных составах клубов-лидеров. Нет худа без добра. Есть мальчишки хорошие в «Ростове» у Карпина — неслучайно они сейчас выдали замечательный отрезок. Не столько даже по результатам, сколько по игре. А в тройку лучших добавлю двух вратарей — Латышонка и Агкацева.

Среди полевых игроков европейского класса не вижу. Сейчас вокруг Батракова вдруг разгорелась дискуссия: «А нужно ли ему уезжать в «Манчестер Сити»?» История Захаряна в этом плане поучительна. Ну рано он уехал! Теперь получает одну за другой травмы мышц. Не готов парень. Надо всё-таки окрепнуть сначала. Посмотрите, как долго в Италии адаптировался Алексей Миранчук. А он-то физически сильный. В общем, из полевых особо выделить некого. Радует, что вратарская школа у нас по-прежнему на высоте. Латышонок и Агкацев — ребята серьёзные.