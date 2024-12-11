Яркий сейв российского вратаря в ЛЧ! Но даже он не спас от досадного поражения

Даниил Худяков провёл свой второй матч в Лиге чемпионов. 20-летний российский голкипер дебютировал за австрийский «Штурм» две недели назад как раз в домашней игре ЛЧ с «Жироной», попав в основу из-за травмы конкурента. Тогда помог команде из Граца одержать первую победу (1:0) и впервые сыграть на ноль. Теперь Худяков со «Штурмом» съездили во Францию к «Лиллю». Итог – поражение 2:3.

За прошедшее между двумя матчами Лиги чемпионов время Худяков дважды сыграл за «Штурм» в чемпионате Австрии. Команда с нашим голкипером в воротах добыла ничью с «Альтахом» (1:1) и разгромила «Тироль» (3:0). Но «Лилль» обещал стать самой серьёзной проверкой для нашего голкипера – «Штурм» отставал от французов перед этим туром на семь очков.

Игроки «Штурма» Фото: EPA/TASS

«Лилль» до сегодняшнего дня не проигрывал на протяжении 14 матчей во всех турнирах, так что в игре с австрийцами чувствовал себя хозяином на поле во всех смыслах. «Доги» сразу забрали мяч и контролировали его 70% времени. За счёт владения прижали «Штурм» к воротам Худякова. Голевой момент создали уже на 5-й минуте, когда Кабелла отыскал дыру в обороне австрийцев и влетел в штрафную. Экс-полузащитник «Краснодара», увидев перед собой российского голкипера, замахнулся на рубль, однако удар Реми едва ли тянул и на копейку. Совсем не получился – слабо, неточно.

Но дальше «Штурм» достаточно надёжно защищался, хорошо закрывал створ группой игроков. Обороняться эта команда в принципе умеет. К 10-й минуте чемпион Австрии поднял голову, ответил своим первым ударом – участника Евро-2024 в составе сборной Грузии Китеишвили. «Лилль» же вскоре заработал пенальти благодаря хитрости вингера Сахрауи, который влетел в штрафную и упал после контакта с Гейрхофером. Болгарский судья Кабаков назначил пенальти, а потом сам же его и отменил, посмотрев повтор. Рефери понял – Сахрауи искал этот фол. Так что в том эпизоде сейв Худякова «Штурму» не потребовался.

Довольно долго Даниил был лидером в команде по статистике касаний мяча – это характеризовало игру «Штурма». Однажды россиянин выбежал из штрафной, чтобы подстраховать после крайне опасной передачи назад. Только на 26-й минуте бомбардир «Лилля» Дэвид впервые пробил в створ ворот австрийцев, но Худяков поймал пущенный на средней высоте мяч. Затем Дэвид простил «Штурм» за ошибку: с 7-8 метров нанёс удар выше цели. А на 37-й минуте хозяева всё же забили. «Лилль» организовал быстрый контрвыпад, Сахрауи совершил мощный рывок слева и пробил из-под защитника в дальний нижний угол под штангу. Вины нашего голкипера в голе не было. Возможно, Даниилу стоило немного выйти из ворот, но вряд это что-то изменило бы.

Концовка первого тайма получилась просто огненной – команды обменялись голами перед перерывом. В начале компенсированного времени очередная потеря «Штурма» на своей половине поля (восьмая) привела к атаке, которая завершилась выходом Баккера один на один. Голландец покатил левой низом, Худяков коснулся мяча ногой, но этого, к сожалению, не хватило для спасения. Австрийцы пошли вперёд и на 45+4-й минуте забили достаточно курьёзный гол. После кросса в штрафную «Лилля» игрок хозяев не попал по мячу, а хавбек «Штурма» Чуквуани показал худшую обработку из всех возможных. Тем не менее мяч удачно отлетел к Китеишвили, который нанёс блестящий удар с лёта.

«Лилль» – «Штурм» Фото: EPA/TASS

Второй тайм начался с того же, чем закончился первый. «Лилль» и «Штурм» словно не уходили на перерыв. Всего минута потребовалась австрийцам, чтобы сравнять счёт. Всё началось с выноса от ворот, причём не от Худякова, а в исполнении защитника австрийцев. Потом гости выиграли подбор и соорудили атаку на скорости. Комбинацию Китеишвили – Бёвинг – Биерет датский форвард завершил ударом из вратарской после прострела слева. Оборона «догов», мягко говоря, не радовала их дрессировщ… тренера Бруно Женезио.

Столько энергии потратил «Лилль» на атаки, чтобы добыть преимущество в два мяча, и всё растерял за какую-то пару минут! «Штурм» почувствовал, что контригра даётся, поэтому едва ли не каждый выпад австрийцев создавал проблемы французам. Хозяева собрались с силами и попробовали снова поддавить. Вскоре пришёл удар в створ от Баккера – прямо в руки Худякову. Тревожило, что Даниил, как правило, фиксировал мяч лишь со второй попытки.

Зато в середине тайма россиянин сотворил по-настоящему классный сейв. Тот же штатный защитник Баккер, игравший вингера, неожиданно пробил из штрафной в ближнюю «девятку», да ещё и с небольшим рикошетом. Но Худяков поднял руку, будто вызвался на сейв, и потащил. Затем на кураже поймал (с первой попытки) непростой мяч, когда Мёнье решил выстрелить издали. И всё же за 10 минут до конца «Лилль» сделал счёт 3:2. Харальдоссону после выхода на замену хватило 60 секунд, чтобы забить. Команда Женезио развернула атаку слева направо, и исландец попал в ближний верхний угол с 14-15 метров. Наверное, Худяков мог бы сыграть получше, спасти.

Так или иначе этот гол оказался решающим. «Штурму» уже не хватило времени, сил и класса, чтобы в соответствии со своим названием провести решительную успешную атаку в концовке. Австрийцы почти в два раза уступили по ударам – 10:18, в створ – 4:9. Из этих девяти Худяков отразил только шесть. У «Штурма» осталось три очка, он вряд ли попадёт в топ-24.