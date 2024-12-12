Полчаса матча «Боруссии» в ЛЧ вскружили голову! Ямаль гениально вывел «Барсу» в плей-офф

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» выдали увлекательный триллер с пятью голами. Причём сюжет сильно поменялся по ходу представления. Каталонцы одержали пятую победу в Лиге чемпионов и набрали уже 15 очков – больше только у «Ливерпуля».

«Боруссия» начала с прессинга, первую линию которого составляли центрфорвард Гирасси и выдвигавшийся вперёд Забитцер. Но «Барселона» за счёт спокойного контроля мяча быстро посадила хозяев на их половину поля. Главная опасность у сине-гранатовых приходила с флангов. Первые два потенциально голевых момента команда Ханс-Дитера Флика создала благодаря кроссам на Левандовского и Рафинью, которого, в отличие от Ямаля, тянуло в центр (бразилец освобождал левый край для рывков Бальде). Однако «Барса» не порадовала своего немецкого тренера быстрым голом на родине.

Ещё более реальную возможность забить на исходе четверти часа игры Рафинья получил, когда ушёл в центр штрафной под кросс Ямаля. Капитан не попал с 10 метров. Каталонцы довели своё преимущество по владению до 70% на 30%. При этом «Боруссия» не давала команде Флика пространство, поэтому не хватало атак на скорости. Конечно, очень хотел отличиться в Дортмунде, где раскрутил свою карьеру, Левандовски. Поляк был нацелен на удар даже из не самых подходящих для этого позиций. Так он впервые нанёс удар на 16-й минуте издали. И ведь действительно мог забить!

У «Боруссии» не клеилась контригра, в том числе из-за нежелания хозяев бежать вперёд крупными силами. «Барселона» по привычке эффективно использовала офсайдную ловушку. Пожалуй, лучший момент в первом тайме команда Нури Шахина соорудила при помощи ловкости и быстроты ног молодого Дюранвиля, неожиданно появившегося в основе. 18-летний бельгиец расправился один в один с Бальде и покатил на Забитцера, а тот, щедрая душа, простил «Барсу». Ещё запомнился момент с падением Гирасси, который требовал пенальти. Судьи не поверили форварду дортмундцев, даже изучив повтор. В общем, нулевая ничья после 45 минут выглядела справедливым результатом. Ничто не вынуждало соперников рисковать, терять голову.

Гол Гирасси Фото: Pau Barrena/Getty Images

В начале второго тайма «Боруссия» стала активнее забрасывать мяч на группу атакующих игроков за спины защитникам «Барселоны». Хозяева рассчитывали поймать высокую линию обороны каталонцев на ошибке. Немцы даже забили в результате комбинации Забитцер – Гиттенс – Гирасси, но гол отменили. Положение вне игры всё же было. Зато на 53-й минуте в похожей ситуации засчитали гол «Барселоны». Команда Флика здорово вылезла из-под прессинга, Ольмо ушёл от своего опекуна и вывел Рафинью один на один. Офсайд не случился из-за более глубокой позиции Бенсебаини. Бразилец пробил низом в дальний угол – голкипер Кобель даже не прыгнул.

Не сказать, чтобы «Барселоне» давалась игра после перерыва, тем не менее этот забитый мяч должен был дать преимущество каталонцам. Однако они уже через семь минут подарили жёлто-черным гол. «Боруссия» выводила своего игрока на кросс справа, а сине-гранатовые перестраивались при создании офсайдной ловушки. Кубарси вместо того, чтобы попытаться выиграть позицию у Гирасси, толкнул форварда в спину. Замкнуло молодого центрбека. Перед пенальти Серу делил мяч с капитаном Джаном (тот, к слову, закрывал в этом матче центр обороны). Возможно, тем самым хозяева хотели запутать гостей. Гирасси, махнув рукой на правило, согласно которому пострадавший не должен исполнять 11-метровый, реализовал пенальти сам – ударил точно низом.

За 20 минут до конца Флик поменял одновременно Рафинью, Ольмо и Левандовского. У бразильца сводило ноги. Поляк же не слишком удачно вернулся в Дортмунд, поддержки ему недоставало. Нападающий завершил матч с 17 касаниями (всего два в штрафной), двумя ударами и без пасов под удар. Зато свежие силы принесли «Барселоне» гол уже через четыре минуты. Кунде с Ямалем разыграли двоечку справа, Гиттенс не добежал при обороне – в результате Ферран свободно нанёс удар и Торрес добил.

Гол Торреса Фото: ANP via Getty Images

Что у «Барселоны» совсем не получалось в Дортмунде, так это игра на удержание счёта. Всего через три минуты «Боруссия» сделала счёт 2:2! Вторая голевая атака команды Шахина началась с неточного паса Мартинеса, а потом хозяева наконец-то поймали каталонцев на неудачной организации офсайда. Грос вылетел из глубины – голкипер Пенья ему навстречу. Хавбек поделился мячом с Гирасси, и Серу оформил дубль ударом в пустые ворота.

Как же разгорелся огонь этой игры! Атака на атаку, момент за моментом. «Боруссия» бросила перчатку «Барселоне», но в конце концов потеряла её. Недавний герой Грос стал антигероем, допустив потерю, после которой сине-гранатовые улетели в контратаку. Ямаль вырезал чудесную передачу на Торреса. У Феррана было столько пространства, что он сделал паузу, как на тренировке, и затем отправил мяч в сетку.

Третий гол «Боруссия» отыграть уже не сумела. Дортмундцам не хватило энергии и времени, а подарки от «Барсы» закончились. По статистике ударов команда Шахина почти не уступила (12:13), но по попаданиям в створ – в четыре раза (2:8). А двумя ударами в створ три гола не забьёшь.