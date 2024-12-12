Головин с «Арсеналом» запомнился классным ударом. Но «Монако» привёз — и гостей переехали

Головин уже забивал на «Эмирейтс», пусть тогда ЦСКА и разгромили в четвертьфинале ЛЕ-2017/2018 (4:1). От этого матч «Арсенала» с «Монако» ожидался ещё сильнее. Александр мог снова отличиться — не получилось. Да и результат оказался схожим.

Команды долго раскачивались. Англичане ожидаемо больше владели мячом, но и создать впереди что-то острое не могли. За первые 25 минут отметить можно разве что пару неточных попыток закрутить с левой в дальний угол Эдегора. А один раз Вандерсон и Головин едва не подловили на ошибке Кивёра: первый сыграл на перехвате, удару второго чуть-чуть не хватило точности. Другой плюс — фол на россиянине от Мартинелли судья справедливо оценил на жёлтую.

У «Монако» проблемы всё-таки начались. Гости стали основательно плыть под прессингом, и Жезус дважды вываливался на ворота. Оба раза его выстрелы остановил Маецки. Всё-таки у бразильца удивительный дар — пороть моменты. Сака такую расточительность себе позволить уже не мог, да и Габи исправился. На 38-й минуте Льюис-Скелли финтом убрал соперника в центре поля и покатил на Жезуса, который не стал бить и прострелил вдоль ворот. Букайо оставалось только замкнуть в пустые.

«Арсенал» вполне мог оформлять разгром уже в первом тайме. Очередной шанс упустил Жезус, а Эдегор выходил один на один с Маецки из-за корявой передачи Магасса — и промазал. Жовер натренировал «канониров» на убийственные угловые. Кто же научит их использовать подобные выходы? Ещё из выгодной позиции промазал Мартинелли. Боковой поднял флаг, так что в статистику этот удар не попал, но повтор показал — никаким «вне игры» там и не пахло. Монегаски проигрывали и даже так откровенно отскакивали.

«Арсенал» празднует гол Саки «Монако» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Во втором тайме «Монако» заметно осмелел. И из-за Салиба с Кивёром вполне мог сравнивать счёт. Француз однажды растерялся под давлением и подарил мяч Минамино. Поляк, в свою очередь, то того же Минамино упускал, то Аклиуша возле своей штрафной валил, то Кереру и Эмболо давал бить опасно.

Не терял времени и «Арсенал», частенько вылетая в интересные контратаки. Троссард, например, запоздалой передачей на Эдегора скомкал и выбросил в урну выход «два в одного». Но «Монако» не был бы «Монако», не «привези» он гол сам себе. Защитники катали мяч вблизи ворот, и Салису очень слабо отдал его будто окоченевшему Маецки. Хаверц моментально отреагировал и помешал вратарю принять пас, а Саке для дубля оставалось только вновь забить в пустые.

Где второй, там и третий. Гости окончательно сдулись. Сака гнался за хет-триком, поймал отскок от неудачного удара Мерино, но вместо гола оформил прострел на Хаверца. Просто факт — перед 6-м туром у обеих команд было по 10 очков. Теперь у «Арсенала» преимущество, да и разница мячей 11:2 впечатляет. Плей-офф не за горами. Монегаскам же будет сложно: впереди матчи с «Астон Виллой» дома и с «Интером» – в гостях.