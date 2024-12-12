Угадайте, кто из клубов опять провалился? Да, «Сити» — теперь в топ-матче Лиги чемпионов

Грустный «Сити» Гвардиолы с одной победой в последних девяти матчах встал перед новым испытанием: «Ювентус», выезд, борьба за плей-офф Лиги чемпионов. До встречи «горожане» набрали восемь очков и расхаживали в районе зоны топ-24.

Но и «Ювентус» Мотты в этом сезоне не блещет. Пока «Аталанта», «Лацио», «Интер», «Наполи» и даже «Фиорентина» борются за чемпионский отрыв в Италии, туринцы вместе с «Миланом» посматривают на зарубу, находясь чуть поодаль. Команда Аллегри прошлого сезона набрала 36 очков в первых 15 играх, команда Мотты — череду травм и 27. В ЛЧ до матча — 22-е место.

Планы на игру получились вполне ожидаемыми: «Ювентус» вышел играть длинно и часто отправлял кого-то из пары Влахович-Йылдыз пробежаться в контратаку, «Сити» — долго и нудно раскатывал мяч, ожидая просадок в центре поля. Дождаться позиционных ошибок в обороне команде Гвардиолы не удалось, поэтому стартовый (небольшой) территориальный натиск ничем не увенчался. Скорее это сыграло на руку сопернику: игроки «Юве» привыкли, адаптировались, нащупали пути выхода в атаку.

Очень важную роль для «Ювентуса» в течение всего матча сыграл молодой Франсишку Консейсау. Еще в прошлом сезоне он не всегда появлялся в старте за «Порту» — команду своего отца. А после переезда в Италию, хоть и осознавая весь его талант, фанаты многого не ожидали. В этой игре он контролировал весь правый фланг, цеплялся за любые эпизоды и выжимал максимум. Опускался с позиции правого вингера в момент выхода из обороны и, получая мяч, раздавал направо-налево. Немножко реджиста. Или, если проще, плеймейкер.

Франсишку Консейсау в матче «Ювентус» – «Сити» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В это же время Влахович и Йылдыз искали себя слева, открываясь на длинные передачи. Серб чаще турка забегал за спины, но зато Кенан подключался вторым темпом и много бил издали. Редко точно, но зато в собственной стилистике и идейно.

Тем более, что «Сити» первые 20 минут не создавал вообще ничего. Рико Льюис типично смещался с левого фланга в центр и пытался делать из себя Родри — контролировать темп. Но что дальше?

Лишь ближе к экватору тайма, когда Гюндоган и Де Брюйне нащупали игру, гости начали придумывать атакующие идеи, полагаясь на индивидуальные креативные решения. 23-я минута — Гюндоган тонко пропускает мяч и тут же забегает в штрафную — есть удар. 40-я минута — быстрая комбинация по центру и опаснейший момент Холанда после выхода 1 на 1. Но на этом всё — к концу тайма команды набили всего три удара в створ на двоих.

«Ювентус» – «Манчестер Сити» Фото: Image Photo Agency/Getty Images

В перерыве витало ощущение наступающих нулей. Очень сухих. «Сити» не в форме, для «Ювентуса» такое по сезону вообще норма — пять матчей с подобным счётом в этом сезоне. Но подумать о вечном во втором тайме не получилось, потому что уже с самого начала игра внезапно раскрылась. «Ювентус» в первую пятиминутку цеплялся за мяч, Консейсау даже выжал угловой в окружении на фланге. Но затем, всё-таки его отдав, пропустил разящую атаку соперника: Де Брюйне, оказавшись справа на фланге, выдал искусную передачу между ног защитнику прямо в штрафную, и Гюндоган, успев мяч даже обработать, претендовал на гол. Удар заблокировал Федерико Гатти.

Который, к слову, провёл блестящий матч. И не только в обороне: уже через три минуты после той атаки он каким-то образом оказался в штрафной «Сити», и сам пробивал ножницами! В том эпизоде «Ювентус» довольно долго держал мяч усилиями Консейсау и грузил в штрафную. Удар Гатти удалось отразить, но зато вторым темпом на подачу успешно откликнулся Влахович — забил! Йошко Гвардиол потерялся в борьбе с Гатти, затем недобежал Уокер, после — вновь на втором этаже переиграли хорвата. Ну и снова привет Эдерсену – он уже «привёз» в матче с «Фейеноордом», а теперь непонятно махнул руками в Турине. «Сити» получил мощную оплеуху на 53-й минуте и побежал отыгрываться.

Влахович празднует гол Фото: Daniele Badolato — Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Игра раскрылась на пару минут, а затем «Ювентус» сильно вжался. 57-я минута — два опаснейших удара с линии штрафной — заблокированы. 59-я минута — удар от одинокого Силвы с угла в пределах штрафной — заблокирован. 63-я минута — Доку опасно простреливает вдоль лицевой — повезло. 68-я минута — Гюндоган опасно бьёт с линии штрафной и даёт шанс киперу совершить красивейший сейв, потащив удар с девятки.

Шквал атак «Манчестер Сити» продолжался минут 15, но стоило только потерять темп, «Ювентус» тут же поймал на высокой линии обороны и забил второй. Заброс справа принял Веа – и подал на Маккенни. Тот красиво завершил начатое Гатти дело — забил в падении боковым ударом.

Радость Маккенни Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Больше «Сити» в игру не вернулся. Бернарду Силва напомнил о себе лишь нервной жёлтой карточкой, когда толкнул защитника соперника в его же голкипера. Олицетворение нынешнего «Манчестер Сити» — очень способного, но не в своей тарелке.

Пеп получил два гола и проиграл. Опять.