Историческое пересечение отцов и детей и 34 гола за вечер! Крутейшие игры в Лиге чемпионов

В плей-офф уже две команды, вылетели — ещё больше, а голевое шоу устроили не только «Барса» с «Боруссией»! Главное за вечер.

Прощаемся с Лигой чемпионов в 2024 году. Но не спешите расстраиваться: впереди ещё два тура группового этапа. Следующий начнётся 21 января – как раз отойдём от новогодних праздников. Однако вернёмся к настоящему – праздничному и голевому.

«Слован» с «Атлетико» попали в историю ЛЧ

Словацкий мальчик для битья (извините за штамп, но это факт) умудрился накачать зрителей интригой. Клуб из Братиславы летел 0:2 к началу второго тайма, пока на помощь не подкатился Лангле. «Слован» забил с пенальти и продержался целых шесть минут до гола Гризманна. Вообще, Симеоне сейчас старательно избавляется от репутации «автобусника». Условный «Атлетико»-2018 выжидал бы ошибки от «Слована», а нынешняя версия настроена на обострение и перманентную атаку. Диего, продолжай. В среду продолжили не очень сильно – забили третий, но больше не стали.

Несмотря на беспомощный уровень игры, словаки смогли попасть в историю. Вместе с «Атлетико», конечно. Впервые в истории Лиги чемпионов (да, вообще в истории) оба тренера на скамейках выпустили на поле своих сыновей. Джулиано Симеоне у «Атлетико» и Владимир Вайсс (отец сильно не мудрил с именем сына) – у «Слована».

Два Владимира Вайса (тренер и игрок)/Джулиано Симеоне (игрок) и Диего Симеоне (тренер) Фото: Getty Images

Худяков не спас от поражения

Если в первый слот матчей ваш друг выбрал эту встречу вместо «Атлетико» – не спешите злорадствовать. В старте за «Штурм» снова вышел Даниил Худяков, это его четвёртое появление в основе австрийцев. Несмотря на несколько крутых спасений, россиянин не смог вырвать очки для команды – слишком силён «Лилль». У них, кстати, уже 15 игр без побед! А команды забили на двоих пять раз, подарив крутейший сюжет: 2:0, 2:2, 3:2.

Потопляемый «Сити»

Один из самых унылейших топ-матчей этой ЛЧ. С «Ювентусом» понятно, засушить игру – это у них в крови. Но «Сити» загибается прямо на глазах: ни топовой игры в атаке, ни содержательной обороны. Мотта же сделал ставку на контратаки и фланговую игру, с чем не прогадал: крепкая голова Влаховича сделала первый гол, а второй мяч пришёл с контратаки под руководством Веа. Она же закончилась «ножницами» в исполнении Маккенни – кто же знал, что он так умеет.

А тем временем у «Сити» всего одна победа в 10 матчах. Немыслимо.

«Болонья», кажется, никуда не выходит

По-видимому, командам сказали, что побеждает тот, кто заработает больше всех предупреждений. На двоих борцы выжали 10 жёлтых. Без голов всё равно не обошлось – на третьей минуте Павлидис забил за «Бенфику», но видеоассистенты потребовали отменить гол. В общем, пока что ультрадогматическая философия Итальяно не работает с «Болоньей» – с ними в контроль не поиграть. Да и в плей-офф не выйти – с двумя очками (когда у команды на 24-м месте сейчас восемь) шансы на это лишь теоретические.

«Бенфика» — «Болонья» Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Головин вернулся на «Эмирейтс»

«Монако» резво открыл матч опасным ударом Головина из-за штрафной (помните его гол в Лондоне в 2018-м?). Появилась вера в огненное противостояние – всё-таки гости уже обыгрывали «Барсу» и предпочитают агрессивный стиль. Кажется, стоило поменять тактику – этот же стиль и погубил гостей. Защитники за первый тайм «напривозили» на пять пропущенных, но команду спасала либо мощная игра Маецки, либо косолапость соперника.

На помощь пришёл Сака. Мы привыкли, что он раздаёт голевые передачи, но в этом матче он напомнил, что умеет и завершать. Да ещё как! Второй гол вообще забил, перекинув вратаря под сложным углом. Букайо в огне: 9+11 во всех турнирах. Больше – только у Салаха.

Очередной скальп для «Фейеноорда»

Бедных чехов вообще не жалеют в последних турах. Сначала 0:6 от «Атлетико», теперь каток от «Фейеноорда» – два мяча за 10 минут. Вскоре «Спарта» проснулась и до конца успела забить даже два гола, но нидерландский клуб тоже не спал и отсыпал ещё парочку. Главный проводник успехов «Фейеноорда» – Анис Хадж Мусса. У него уже шесть голов в последних семи встречах, в том числе в ворота «Сити». Парню всего 22 года, такими темпами можно залететь в АПЛ следующим летом.

Анис Хадж Мусса в игре Фото: Michael Regan/Getty Images

Обидное поражение «Црвены»

Матч имени Тэмми Абрахама. Англичанину создали уйму голевых моментов, но бойкие сербы каждый раз оставляли форварда «Милана» не у дел. Однако под конец прорвало: при счёте 1:1 на последних минутах мяч стукнулся о перекладину «Црвены Звезды» и отлетел в ноги к Тэмми. Если бы он и здесь с двух метров не забил бы, можно было задуматься о наложенной порче от Пиоли. Хотя гол просматривали судьи, но нарушения не увидели.

По-честному, сербы заслужили положительного результата в Милане: не боялись играть в атаку, провели несколько опасных атак, но случилось вот так обидно.

«Милан» — Црвена Звезда» Фото: Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images

«Янг Бойз» разозлил «Штутгарт»

Несмотря на неплохие результаты в ЛЧ, у «Штутгарта» много проблем. Во-первых, с защитой. У центральных защитников плохой первый пас, их легко запрессинговать. Во-вторых, короткая скамейка, из-за чего вылет лидеров приравнивается к быстрой самоликвидации на поле.

Но когда у немцев все живы-здоровы, они могут обыграть любого. Бедному «Янг Бойз» накидали пять мячей на любой вкус – швейцарский клуб оказался не готов к такому давлению, хотя и забил первым на шестой минуте. «Штутгарт» по-прежнему сохраняет шансы на 1/16 финала, а с «Янг Бойз» прощаемся.

Радость игроков «Штутгарта» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Жара в Дортмунде

Вывеска, которая не разочаровала – собственно, то, чего некоторые ждали от «Сити» и «Юве», здесь получили сполна. Команды безостановочно перекидывались друг с другом атаками и устроили триллер: «Барселона» дважды выходила вперёд, но «Боруссия» каждый раз нагоняла каталонцев. До тех пор, пока Ферран Торрес не забил победный мяч, оформив персональный дубль. Но отметим Ямаля – парень выдаёт космический уровень!