Угальде? Батраков? Кордоба? Народное голосование на звание лучшего игрока первой части РПЛ

Первая часть сезона пролетела почти незаметно. А период до Нового года – это время для подведения итогов и взгляда в будущее. Для команд они разные – кто-то, например, «Акрон», наверняка может быть сверхдоволен выступлениями, «Зенит», скорее всего, разочарован, а «Краснодар» где-то между: с одной стороны, первое место, но с другой – могли быть там с реальным отрывом. Впрочем, мы в этом тексте не про команды, а про персоны – в РПЛ круто проявил себя целый ряд игроков, которые точно заслуживают звания MVP первого отрезка чемпионата. Здесь и мастер «сухих» матчей Латышонок, и супербомбардир Угальде, и юный гений Батраков. Про Даку, Лончара и звёзд «Краснодара» мы тоже не забыли. Но выбирать лучшего – вам.

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