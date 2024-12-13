Угальде? Батраков? Кордоба? Народное голосование на звание лучшего игрока первой части РПЛ

Первая часть сезона пролетела почти незаметно. А период до Нового года – это время для подведения итогов и взгляда в будущее. Для команд они разные – кто-то, например, «Акрон», наверняка может быть сверхдоволен выступлениями, «Зенит», скорее всего, разочарован, а «Краснодар» где-то между: с одной стороны, первое место, но с другой – могли быть там с реальным отрывом. Впрочем, мы в этом тексте не про команды, а про персоны – в РПЛ круто проявил себя целый ряд игроков, которые точно заслуживают звания MVP первого отрезка чемпионата. Здесь и мастер «сухих» матчей Латышонок, и супербомбардир Угальде, и юный гений Батраков. Про Даку, Лончара и звёзд «Краснодара» мы тоже не забыли. Но выбирать лучшего – вам.
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Манфред Угальде («Спартак»), нападающий
В первой части сезона РПЛ: 18 матчей, 15 голов, 2 результативные передачи
Сейчас уже с улыбкой можно вспомнить, что в начале сезона Угальде был запасным. По крайней мере, в матче 1-го тура с «Оренбургом» на поле в стартовом составе вышел Соболев, ничем не запомнился – и быстро пошёл отдыхать. Вместо него появился Угальде. Тогда это тоже выглядело блёкло и спровоцировало кучу критики. Но этой коста-риканской машине нужно было завестись. И результативные действия пошли со 2-го тура. В итоге Угальде забивал в половине матчей, в которых принимал участие. У него три дубля и один покер — в ворота «Локомотива». Особенно ярко первую часть сезона он завершил, забив в четырёх матчах подряд.
Эсекьель Барко («Спартак»), полузащитник
В первой части сезона РПЛ: 17 матчей, 8 голов, 6 результативных передач
Аргентинцу совсем не потребовалось времени на адаптацию. Переехал, немного потренировался – и уже во 2-м туре выскочил в стартовом составе. «Химки» увидели феноменальное исполнение штрафного и гол. В следующем туре ему не смогла противостоять оборона «Крыльев Советов» – у Барко два ассиста. И так было на протяжении почти всей первой части сезона. Единственный мини-спад наступил в середине октября, когда за три матча у аргентинца не оказалось ни одного результативного действия. В остальном – всё стабильно и на высоком уровне. Завершил декабрь Эсекьель тремя голами в трёх матчах – классная статистика для полузащитника.
Алексей Батраков («Локомотив»), полузащитник
В первой части сезона РПЛ: 17 матчей, 10 голов, 6 результативных передач
Здесь всё понятно без слов: Батраков не заметил этого сложного перехода из юношеского футбола во взрослый и сразу стал лидером «Локомотива». Помог уход опытных футболистов – площадка оказалась расчищена, нужно было только демонстрировать свой уровень. У Алексея начало получаться сразу же: гол «Акрону» в 1-м туре, в 3-м – гол «Ахмату» плюс три голевые передачи. Потом три дубля – «Оренбургу», «Пари НН» и «Факелу». Да, кто-то скажет, что он хорош только в матчах с командами второй восьмёрки. Но можно вспомнить гол «Зениту» или 1+1 в игре с «Ростовом». Однако на финише этого отрезка не помог даже Батраков. У всего «Локо» закончились силы, хотя молодой полузащитник даже в такой ситуации выглядел очень достойно.
Мирлинд Даку («Рубин»), нападающий
В первой части сезона РПЛ: 17 матчей, 9 голов, 4 результативные передачи
Если вы тоже в этот момент задумались, почему Даку до сих пор играет в «Рубине» – не удивляйтесь. Вы такие не одни. Албанец уже второй сезон системно уничтожает оборону чуть ли не любого соперника, но всё ещё не получил предложение, которое устроило бы Казань. Да, летом были разговоры о «Краснодаре», однако это ничем не закончилось. Так что не исключено, что весеннюю часть футболист снова начнёт в «Рубине». Рашид Рахимов 100-процентно этому рад – по сути, Даку – единственная и главная его опция в атаке, благодаря албанцу команда набирает очки. И потерять его равно скатиться из уверенных середняков в потенциальные аутсайдеры.
Стефан Лончар («Акрон»), полузащитник
В первой части сезона РПЛ: 18 матчей, 5 голов, 5 результативных передач
Черногорец стал чуть ли не главным новичком РПЛ. Приехал в Россию за символические несколько миллионов рублей, а уже наиграл на переход в действительно топовый клуб. По информации «Чемпионата», с руководством «Акрона» уже осенью консультировались гранды российского футбола, но цель тольяттинцев – сохранить игрока как минимум до лета. Полузащитник универсален, помогает обороне и удивительно полезен в атаке. Забивает сам, отдаёт – «Акрон» откопал настоящий бриллиант и может на нём здорово заработать.
Джон Кордоба («Краснодар»), нападающий
В первой части сезона РПЛ: 14 матчей, 8 голов, 4 результативные передачи
Летом Джон задержался на Кубке Америки в связи с мощным выступлением Колумбии, и после возвращения ему потребовалось некоторое время вспомнить, что он в России. Окончательно получилось в сентябре: тогда запустилась суперсерия, когда за четыре матча он оформил 6+3. Удивительное желание показать себя. В октябре и ноябре он продолжил забивать, пусть и не так активно. Однако последние туры, как и для всей команды, вышли неудачными: с 10 ноября ни одного результативного действия. И так уж получилось, что это наложилось на продление контракта игрока, который стал лучше по финансовым условиям. Но пока не смотивировал Джона действовать ещё ярче. Тут, возможно, сказались два фактора – усталость от тяжёлого сезона с кучей перелётов и неудачный матч за сборную. Однако даже с таким окончанием первой части сезона Джон заслужил место в этом рейтинге!
Максим Глушенков («Зенит»), нападающий
В первой части РПЛ: 10 матчей, 8 голов, 2 результативные передачи
Глушенков стал самым сияющим игроком первых четырёх туров РПЛ. Как и весь «Зенит», которому тогда некоторые уже вешали на грудь золотые медали. За этот отрезок Максим забил семь мячей и выглядел слишком солидно для этой лиги. Но потом – матч с «Химками» и неожиданная травма руки, из-за которой он пропустил больше месяца. Возвращение вышло тяжёлым – два выхода на поле и новая травма. Полноценно футболист заиграл только в конце ноября, когда у Питера наступил тяжелый период: натужная победа над «Оренбургом» и два поражения – от «Крыльев Советов» и «Акрона». С самарцами у Глушенкова 1+1, но вряд ли он может быть доволен. Прежнее сияние ещё предстоит отыскать.
Максим Осипенко («Ростов»), защитник
В первой части сезона РПЛ: 18 матчей, 6 голов, 3 результативные передачи
Если в карпинском «Ростове» и есть что-то вечное, то это Максим Осипенко. Он играет в стартовом составе в хорошие, средние и плохие периоды – и всегда максимально полезен. А в этом сезоне ещё и раскрывается как бомбардир – 6+3 за 18 матчей. Большинство нападающих РПЛ может позавидовать. Но главное – Максим неплохо выполняет свои основные функции по игре в центре обороны. Да, не без косяков. Ведь весь «Ростов» нацелен в первую очередь на атаку. Однако всё равно персональные ошибки у Осипенко почти не заметны, первый пас — отличный, забивать может с любой позиции и с любого расстояния. Просто находка для более статусных клубов.
Кто-то другой – из любой другой команды, с любой другой позиции
Здесь вы голосуете за вашего фаворита, которого нет в списке. Возможно, вы персональный фанат Лукаса Веры? Тогда жмём сюда. Или вас впечатлили проходы Ильи Самошникова? А может, по старой памяти – за Артёма Дзюбу? Есть наверняка фанаты и у Ивана Олейникова, который здорово раскрылся в «Крыльях Советов». Так что тут – исключительно ваш выбор.
Иван Обляков (ЦСКА), полузащитник
В первой части сезона РПЛ: 17 матчей, 4 гола, 3 результативные передачи
Марко Николич должен быть особенно благодарен Облякову. Ведь в период, когда новый тренер финально знакомился с командой, тестировал сочетания и идеи, Обляков забивал голы и отдавал передачи. За первые шесть туров у Ивана четыре мяча и две голевые передачи. А также статус самого яркого и результативного игрока команды. И одновременного – самого универсального. Обляков за тот отрезок поиграл на разных позициях, везде был полезен и выкладывался по максимуму. Настоящий командный игрок.
Евгений Латышонок («Зенит»), вратарь
В первой части сезона РПЛ: 15 матчей, 7 пропущенных мячей
Латышонок громко влетел в стартовый состав «Зенита». Хотя мало кто этого ожидал. Казалось, Евгений приходил в команду второй или третьей опцией из «Балтики», но за летние сборы убедил тренерский штаб в своей крутости. И сразу попал в старт. Решение – 100-процентное попадание. Первый мяч он пропустил только в 5-м туре. А после 9-го таких мячей было всего два. Благодаря этому тогда он вошёл в топ самых непропускающих киперов Европы. К 14-му туру в его ворота всё-таки влетело ещё несколько голов, но в целом таких набралось всего пять – очень мало. А потом – травма в игре с Махачкалой, которая выбила Евгения на месяц. Вернулся к последнему туру с «Акроном», но неудачно: два пропущенных мяча, правда, винить хоть в одном из них голкипера трудно. В любом случае – за первую часть сезона парень заслужил жирный плюс.
Эдуард Сперцян («Краснодар»), полузащитник
В первой части сезоне РПЛ: 18 матчей, 6 голов, 3 результативные передачи
Сперцян тяжело вкатывался в сезон. Как и весь «Краснодар». В конце июля и в августе даже не было до конца понятно — останется он в клубе или уедет в Европу. Позже Эдуард признавался – эти разговоры давили. Ведь нет ничего хуже неопределённости. Но трансферное окно закрылось – и настало время Сперцяна. Особенно ярко он себя проявил в сентябре, когда за три матча забил пять голов и помог победить «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Потом немного стух с точки зрения личной результативности, однако это никак не влияло на игру команды. А ближе к концу первой части сезона весь «Краснодар» стал выглядеть неубедительно. В этот момент ждали, что Сперцян вернётся с голами и передачами, но не вышло.
Муми Нгамалё («Динамо»), нападающий
В первой части сезона РПЛ: 14 матчей, 5 голов, 4 результативные передачи
У «Динамо» очень трудно кого-то выделить на осеннем отрезке. Всю команду периодически качало. Однако даже там был островок стабильности – это Нгамалё. Камерунец сыграл в большинстве матчей (пропустил только месяц с середины августа из-за травмы) и всегда отмечался результативными действиями. Причём не было такого, что он делал дубли или покеры, просто в каждой игре был чем-то полезен. В итоге – победные голы с «Факелом», Махачкалой, Нижним. И ещё достаточно важных результативных передач. Герой, которого динамовцы, возможно, недооценивают.