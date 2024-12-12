Из какой страны этот участник еврокубков? Тест на знание футбола и географии

В нынешнем сезоне основная стадия еврокубков вместила в себя аж 108 команд — по 36 на каждый. С Лигой чемпионов по-прежнему всё ясно — там все команды с именем. А вот с двумя турнирами рангом ниже уже не так просто: порой отгадать, кто какую страну представляет, весьма проблематично. А у вас получится? Давайте узнаем.

Перед вами 15 названий футбольных команд из Лиги Европы или Лиги конференций. Задача — отсеять три неправильных ответа и выбрать тот, откуда она. Желаем удачи!

Кстати, матчи Лиги конференций пройдут сегодня. Вот тут – календарь, а здесь – турнирная таблица.