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Лига Европы, Лига конференций, участники, клубы, команды — кто из какой страны, названия, тест на знание футбольной географии

Из какой страны этот участник еврокубков? Тест на знание футбола и географии
Георгий Илющенко
Тест на знание футбольной географии
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Вы же регулярно смотрите Лигу конференций? Да?

В нынешнем сезоне основная стадия еврокубков вместила в себя аж 108 команд — по 36 на каждый. С Лигой чемпионов по-прежнему всё ясно — там все команды с именем. А вот с двумя турнирами рангом ниже уже не так просто: порой отгадать, кто какую страну представляет, весьма проблематично. А у вас получится? Давайте узнаем.

Перед вами 15 названий футбольных команд из Лиги Европы или Лиги конференций. Задача — отсеять три неправильных ответа и выбрать тот, откуда она. Желаем удачи!

Кстати, матчи Лиги конференций пройдут сегодня. Вот тут – календарь, а здесь – турнирная таблица.

А тут — о главном европейском турнире (уже не в формате теста):
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