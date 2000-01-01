Гаттузо впервые за 22 года сбрил бороду! Зачем? Фото

Благотворительность

В ноябре 2024 года Гаттузо, сейчас тренирующий «Хайдук», заявил, что сбреет бороду, но при одном условии. Благотворительный фонд Bradata aukcija, который специализируется на борьбе с раком простаты, должен собрать € 10 тыс.