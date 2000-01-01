Гаттузо впервые за 22 года сбрил бороду. Фото
Дженнаро Гаттузо шокировал всех своих фанатов. Ради благотворительности экс-футболист сбрил бороду впервые за 22 года! Теперь итальянца просто не узнать.
Благотворительность
В ноябре 2024 года Гаттузо, сейчас тренирующий «Хайдук», заявил, что сбреет бороду, но при одном условии. Благотворительный фонд Bradata aukcija, который специализируется на борьбе с раком простаты, должен собрать € 10 тыс.
Обещание
В декабре фонд отчитался, что собрал необходимую сумму. Так что Гаттузо пришлось сдержать своё обещание.
Новый образ
Тренера «Хайдука» побрили на специальном мероприятии на глазах болельщиков. Без бороды Гаттузо было признать крайне сложно.
Гаттузо впервые за 22 года сбрил бороду! Зачем? Фото
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