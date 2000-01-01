«Манчестер Сити» пропустил больше всех голов в топ-5 лигах с ноября

Ужасная серия

С начала ноября «Ман Сити» пропустил 21 гол во всех турнирах, а также уступил в 7 матчах из 10. В Лиге чемпионов потерпели поражения от «Спортинга» (1:4) и «Ювентуса» (0:2), а также сыграли вничью с «Фейеноордом» (3:3).