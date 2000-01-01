Больше «Сити» с ноября в топ-лигах не пропускал никто
У «Манчестер Сити» настоящая беда. За последние 10 матчей пропустили больше всех голов среди клубов из топ-5 лиг!
Ужасная серия
С начала ноября «Ман Сити» пропустил 21 гол во всех турнирах, а также уступил в 7 матчах из 10. В Лиге чемпионов потерпели поражения от «Спортинга» (1:4) и «Ювентуса» (0:2), а также сыграли вничью с «Фейеноордом» (3:3).
В АПЛ парни Гвардиолы уступили «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2), «Тоттенхэму» (0:4), «Ливерпулю» (0:2), сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и одержали победу над «Ноттингемом» (3:0).
А в Кубке английской футбольной лиги «Манчестер Сити» «сгорел» «Тоттенхэму» (1:2).
«Манчестер Сити» пропустил больше всех голов в топ-5 лигах с ноября
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