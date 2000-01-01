«Аль-Наср» подарил Роналду и игрокам дорогие BMW
«Аль-Наср», видимо, решил заранее подарить футболистам клуба новогодние подарки. Теперь у всех игроков команды есть новенькие BMW!
Уникальный дизайн
«Аль-Наср» подарил всем футболистам BMW XM 2024 с чёрной тонировкой и красной обводкой радиаторов. У каждого автомобиля — именной номер с фамилией игрока и его автографом.
Дорогой сюрприз
Одна такая машина стоит около $ 159 тыс. Новые автомобили уже опробовали Криштиану Роналду и Садио Мане.
«Аль-Наср» подарил Роналду и другим футболистам дорогие автомобили
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