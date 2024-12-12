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Астана — Челси — 1:3, обзор матча 5-го тура Лиги конференций, голы: Гиу, Вейга, Томасов, статистика, 12 декабря 2024

«Челси» устроил шоу в Казахстане! Царствуют в еврокубке даже вторым составом и на морозе
Георгий Илющенко
«Астана» — «Челси» — 1:3
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Лондонцев не остановили ни холод, ни гениальный капитан «Астаны» Томасов.

Прекрасная новость для болельщиков из Казахстана — «Астана» забила «Челси»! Плохая — пропустила она трижды.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14'     0:2 Гиу – 19'     0:3 Вейга – 40'     1:3 Томасов – 45'    

Англичане столкнулись с большими трудностями ещё до матча. Во-первых, из Лондона в Алма-Ату и обратно лететь аж более 11 000 км. Почему матч прошёл не в Астане? Просто местный стадион реконструируют. Во-вторых, в Казахстане сейчас весьма холодно — минус 10 градусов. А с учётом высокой алма-атинской влажности, за гостей было страшно. Хозяева-то привыкшие.

Состав у «Челси», разумеется, получился экспериментальный: Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Ачимпонг, Чуквуэмека, Дьюсбери-Холл, Вейга, Рак-Сакьи, Нету, Джордж и Гиу. Нормально, если вы знаете далеко не всех. Вы явно не одни. Но даже так лондонцы доминировали. В первые 15 минут их владение держалось на уровне 77%. «Астана» практически не шла в отбор — только возле своих ворот. Это привело к краху — 0:2 на 18-й минуте.

Оба гола пришли с левого астанинского фланга. Сначала Марочкин упустил забег Гиу — Марк спокойно раскачал финтами Александра и точно пробил в ближний угол. А затем Вороговский не помешал Нету прострелить на того же Гиу — испанец вновь опередил Марочкина и замкнул точно в цель. Вот так начало, да?

«Челси» празднует гол Гиу «Астане»

«Челси» празднует гол Гиу «Астане»

Фото: Chris Lee/Getty Images

Там ещё и Сейсен два неплохих сейва совершил. При таких раскладах казахстанцам нужно было перестраиваться и лететь вперёд. Не получилось. У «Астаны» было много брака в передачах, а многие из тех, что проходили, соперник читал. Впервые удалось пробить по воротам на 33-й минуте — вообще не опасный удар отчаяния от Чинеду. А там и угловой от Дьюсбери-Холла к разгрому привёл: высоченный Вейга легко всех перепрыгнул и грамотно кивнул головой.

Казалось, это финиш. И тут громогласное капитанское «не дождётесь» в конце первого тайма высказал 37-летний Томасов: качнул Вейгу и с левой классно уложил мяч в дальний угол. Марину не впервой огорчать известных европейцев: за «Астану» он и «Спортингу» забивал, и «Ренну».

«Астана» — «Челси»

«Астана» — «Челси»

Фото: Chris Lee/Getty Images

Вторая половина матча получилась не столь событийной. С одной стороны, Томасов вновь проверил реакцию Йоргенсена — и тот не сплоховал и юрко вытащил мяч из-под перекладины. С другой — «Челси» снова часто устраивал раскаты и провёл опасную атаку с участием Чуквуэмеки и Джорджа: первый не переиграл Сейсена, а второй добивал в пустые ворота — и попал в защитника. Сложилось впечатление, что счёт 1:3 всех устроил.

По ожидаемым голам перевес гостей получился существенным: 0,27 на 1,17 xG. Они уверенно набрали 15 очков и гарантированно вышли в плей-офф. Так что на финальный тур общего этапа можно отравлять даже не третий состав, а хоть 10-й. «Астане» же с четырьмя очками будет сложно пройти дальше: нужно обязательно не уступать на выезде АПОЭЛу, причём желательно побеждать.

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