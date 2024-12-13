«Химкам» в РПЛ — конец? Арест инвестора уже сильно сказался на клубе

У команды должно было смениться руководство, но история с Туфаном Садыговым поставила всё на паузу.

Будущее одного из клубов РПЛ — под вопросом. Тревожная ситуация в «Химках». На днях стало известно об аресте инвестора химчан Туфана Садыгова. Что это вообще за история и что теперь ждёт подмосковную команду? Разбираемся в потоке информации.

Почему инвестор «Химок» оказался за решёткой?

В нынешнем сезоне «Химки» вернулись в РПЛ, выиграв Первую лигу. Подмосковный клуб поменял главного тренера, поставив испанца Франка Артигу на место Андрея Талалаева, и сменил бо́льшую часть состава. По именам «Химки» заметно усилились и выдали несколько запоминающихся матчей в первой части сезона — дважды победили «Локомотив» (2:0 и 3:1), обыграли на выезде «Рубин» (3:2), отобрали очки у «Зенита» (1:1) и «Краснодара» (2:2).

Команда Артиги входит в топ-10 по забитым мячам в РПЛ. Восьмая в лиге по показателю владения мячом — 49,4% в среднем за матч. Но, несмотря на неплохую отрезками игру, «Химки» никак не могут оторваться от зоны вылета. На зимнюю паузу ушли, находясь в зоне стыков — на 13-м месте. До 15-й строчки — три очка, а это всего одна победа. И на этом фоне команда узнаёт об аресте главного инвестора, чей сын Илья, между прочим, играет за «Химки» на позиции нападающего.

Илья Садыгов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Садыгов-старший находится в СИЗО, а поступавшая также информация о домашнем аресте не соответствует действительности. По данным источника, арест инвестора «Химок» связан с его коммерческой деятельностью, и это «серьёзное уголовное дело». В компаниях предпринимателя прошли обыски. Впрочем, по другой версии, Садыгова всё же изначально отправили под домашний арест. Вчера, 12 декабря, меру пресечения продлили на один месяц и 18 дней.

Как утверждает «Матч ТВ», задержание Туфана может быть также связано с расследованием матча «Химок» с «Крыльями Советов» в сезоне-2021/2022, которое инициировал своими заявлениями губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Помимо этого, к Садыгову есть вопросы по реализации государственных контрактов, неуплаченным налогам и задержкам зарплаты сотрудникам. Долги компаний бизнесмена, вероятно, составляют около 300 млн рублей. По данным «Р-Спорт», следствие просит арестовать инвестора «Химок». Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере — за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Туфан Садыгов Фото: egov-buryatia.ru

От истории с Садыговым плохо не только ему самому, но и «Химкам». По данным Карпова, у клуба накопился долг, превышающий 900 млн рублей — это задолженности и по зарплатам с премиальными, и по трансферам, и по судам, и по другим направлениям. А с учётом других обязательств инвестора на следующий год, «Химкам» нужно не менее 1,4 млрд, чтобы завершить сезон в нынешнем составе. Худший сценарий — признание клуба банкротом. Инсайдер утверждает, что руководство Московской области уже рассматривает такой исход.

Какие изменения планировались в «Химках» зимой?

По ходу сезона появлялись новости, что в «Химках» не выплачивают зарплату. Садыгов опровергал слухи о трёхмесячных задержках. А по окончании первой части сезона РПЛ в подмосковном клубе планировалась смена руководства. Из «Химок» уходят спортивный директор Анар Мамедов и гендиректор Николай Оленев.

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, важную роль в клубе снова должен был получить экс-гендиректор «Химок» и бывший вице-президент РФС Сергей Анохин. На пост спортивного директора планировалось назначить Дмитрия Поляцкина, который ранее был одним из руководителей футбольной школы «Чертаново». По имеющейся информации, Поляцкин мог привести на пост главного тренера команды Игоря Осинькина, если бы тот ушёл из «Крыльев Советов», и хотел укрепить состав «Химок» за счёт приглашения из «Спартака» вингера Антона Зиньковского.

Однако сейчас процесс смены менеджмента в «Химках» поставлен на паузу. Все ждут, что будет с клубом после задержания Садыгова.

Кто может спасти «Химки»?

На рынке уже обсуждают возможное появление в «Химках» нового инвестора. В частности, фигурирует фамилия владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева. Автозаводцы при нём близки к возвращению в РПЛ — занимают второе место в Первой лиге. Насколько известно, есть и другие люди, готовые помочь выжить подмосковному клубу. Тем не менее пока нет уверенности, что «Химки» доиграют нынешний сезон до конца.

Дмитрий Воробьёв и Петар Голубович, «Химки» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уместно напомнить, что неделю назад ФИФА наложила на «Химки» трансферный бан на три ближайших окна, то есть до лета 2026 года. Это связано с долгом клуба перед полузащитником Бесардом Сабовичем. Уходящий гендиректор Оленев так комментировал ситуацию с наказанием «Химок»:

«С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста. Сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе решения. Какие‑либо дополнительные санкции на клуб не накладывались».

Кроме того, РФС в декабре наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долга перед Амиром Мохаммадом. Чтобы получить возможность дозаявлять новичков в зимнее окно, клуб должен расплатиться и снять эти баны.