«Педро спустился на уровень российского футболиста». Почему затух главный талант «Зенита»

Вы помните, что было ещё в начале года? Если нет, то краткий дайджест: чуть ли не все болельщики «Зенита» задавали только один вопрос — как в Питер удалось затащить такого гения, как Педро? Парень подписался с клубом ещё летом 2023-го, однако переехал из Бразилии зимой 2024-го. Погнал вместе с командой на сборы. И все стали наблюдать. Изначально от перехода не было больших ожиданий: да, молодой талант, но на левом фланге у «Зенита» есть Мостовой, Изидор и ещё несколько футболистов, способных решать эпизоды. Казалось, он будет адаптироваться, привыкать, и какое-то время мы точно о нём не услышим.

Не тут-то было. Педро с первых матчей сборов влетел в стартовый состав и стал не только обыгрывать всех подряд, но и забивать и отдавать. А связь с бразильскими партнёрами казалась ментальной: юноша отлично понимал Дугласа и Вендела и вместе с ними сооружал игровые конструкции, которые получались убийственными для соперников.

Медийно Педро сразу получил защиту авторитетных людей. Вот слова Геннадия Орлова после одного из матчей зимнего Кубка Равноправия. Здесь чуть ли не преклонение перед будущей звездой.

Геннадий Орлов спортивный комментатор «Педро только исполнилось 18 лет, а он всё умеет на поле! Как он работает в левую сторону, в правую, как здорово видит партнёров — это, конечно, подкупает. Добротное приобретение. Неслучайно же Семак не выпускает Мостового: видит, что у Педро игра идёт, глаза горят. Выиграет ли бразилец конкуренцию у Мостового по ходу чемпионата? А почему нет? Всё реально. Сейчас Педро показывает, что с ходу намерен бороться за место в старте. Но там другая проблема — где тогда найти ещё одного игрока с российским паспортом?»



Однако первое, что требовалось в тот период — перенести наработанное в РПЛ. Педро начал весеннюю часть на скамейке, ведь сначала тренерский штаб отдавал предпочтение Мостовому. Но первое же появление в старте закончилось суперперформансом — дублем в ворота «Спартака» в Кубке России. Тогда бразилец стал федеральным героем: широкая общественность действительно обсуждала юношу и расхваливала менеджмент «Зенита». Ведь привести такого вундеркинда, казалось, и правда крутое достижение.

В следующем же матче Педро воткнул победный «Балтике», ещё пару раз вышел в старте, однако результативность не стала долгосрочной. «Зенит» начало качать, стабильность закончилась, а Семак стал выбирать других игроков. Нет, Педро ещё несколько раз выходил в стартовом составе и много раз на замену. Но с запоминающимся сиянием было покончено. Зато футболист завоевал три титула, взяв золото чемпионата, Кубок и Суперкубок. И всё это за полгода в России. Не так уж и плохо для старта, не так ли?

Педро с Кубком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Межсезонье пролетело быстро, а в новом чемпионате Педро вновь стал игроком стартового состава. Правда, со 2-го тура. В 1-м Семак использовал Мостового, однако бразилец вышел на замену, забил гол «Крыльям Советов» и в следующем матче оказался в основе. И за первые четыре туда сделал 3+1. Семак был удовлетворён и хвалил игровую форму футболиста. Педро выходил с первых минут до конца августа, когда «Зенит» забил три «Пари НН». Потом укатил в молодёжную сборную… и всё пошло куда-то не туда.

Следующий матч — уже запас. Ведь тренерский штаб впервые решил показать миру «три башни». И Педро там места не нашлось. Эксперимент до конца себя не оправдал, так что на встречу с «Факелом» юноша вновь оказался в старте. Но там — низкий блок, в целом неудачная игра команды и тройная замена в перерыве. Одним из тех, кто не устроил, стал как раз бразилец.

С того момента у парня только два выхода в стартовом составе — с Махачкалой и в Оренбурге. С одной стороны, он, конечно, стал своеобразной жертвой эксперимента, когда штаб захотел построить «три башни» в атаке. С другой — когда от этого решили отказаться, Педро просто проиграл конкуренцию Мостовому, который к середине сезона набрал суперформу. Да, ещё в прошлом сезоне Семак показывал, что двух этих игроков можно совмещать. Но в этот раз на это не решился.

А теперь снова к Геннадию Орлову. Помните его восхищение Педро в начале года? Известный журналист всё ещё называет парня большим талантом, однако теперь считает, что с ним недостаточно хорошо работает тренерский штаб.

Геннадий Орлов спортивный комментатор «Педро, может быть, вообще гений футбольный! Но я сразу сказал: он станет испытанием для тренеров. Они же никогда с такими футболистами не работали. Семак и его помощники как футболисты объективно были ниже классом и талантом, чем Педро. Ребятам с такими огромными задатками надо уметь подсказать — это очень серьёзная история. А сейчас Педро спустился на уровень российского футболиста. Хотя у него обводка, скорость, данные! Вот это всё — испытание для тренерского штаба во главе с Семаком. Он перестал быть таким ярким, каким приехал. Можно сказать, что к нему привыкли защитники. Да ничего подобного. Он всё равно способен обыгрывать их, но для этого партнёры должны создавать условия».

Сам же Педро выглядит спокойным. В недавнем интервью признался, что чувствует свой личный прогресс в России. А ещё отметил высокий уровень лиги, который продолжает расти. И уходить из «Зенита» в ближайшее время он точно не собирается.

Весной бразилец наверняка снова получит шанс. Но, кажется, мы уж очень многого ждём от 18-летнего парня, который провёл только год в другой стране и лиге.