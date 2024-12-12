Онана сделал всё, чтобы «МЮ» проиграл. Но у Аморима нашёлся супергерой

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в Лиге Европы и поднялся в топ-8.

Перед матчем, взглянув в таблицу, можно было подумать, что играют команды одного уровня. Обе одержали по две победы при трёх ничьих. Ни разу не уступили. И даже статистика забитых и пропущенных голов почти совпадала – 10:7 у «МЮ» и 9:7 – у «Виктории». Англичане с чехами находились за пределами восьмёрки, несмотря на отсутствие поражений.

Аморим поменял пять игроков по сравнению с последним туром АПЛ, а атакующее трио «Манчестер Юнайтед» в Чехии составили Диалло, Рашфорд и Зиркзее в роли центрфорварда. Но «Виктория» сделала всё, чтобы затруднить англичанам доставку мяча до игроков группы атаки. Тактической схемой 5-3-2 хозяева максимально перекрывали центр и вынуждали манкунианцев искать пространство на флангах или развивать своё наступление через полуфланги за счёт внешних центральных защитников. При 75% владения команда Аморима не создавала моментов и не била в створ в течение получаса.

Поначалу чехи были даже острее. Впереди покусывал защитников «МЮ» почти двухметровый нападающий Вашулин. Вдобавок чудил голкипер гостей Онана. В одном эпизоде он грубо ошибся на выходе при подаче со штрафного и отправил в нокдаун собственного партнёра – Каземиро. Бразильцу потребовалась помощь врачей, но опорник всё же остался на поле. Другой похожий момент случился, когда «Виктория» выбросила аут. Затем Онана завозился с мячом и попал в прессинговавшего его Вашулина. К счастью для манкунианцев, повезло с отскоком.

«Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

В общем, нулевая ничья к перерыву – абсолютно по делу. У «МЮ» только в середине первого тайма появился реальный шанс забить, когда чехи прозевали атаку «три в один». Его загубил Рашфорд, который пробил так, словно хотел вынести мяч. На 31-й минуте капитан Фернандеш наконец нанёс удар в створ из-за штрафной и заставил голкипера Едличку показать яркий сейв. Это было всё, хотя команда Аморима стремилась действовать интересно в атаке, комбинировала. Скоростей манкунианцам недоставало.

Второй тайм начался с быстрого гола «Виктории». Не в настроении был сегодня Онана и в конце концов «привёз». Получив мяч, голкипер «Манчестер Юнайтед» покатил его прямо под перехват Шульцу. Чешский атакующий полузащитник прострелил вдоль ворот, а туда прибежал Выдра. Защитники «МЮ» не успели перестроиться, чтобы помешать. Выдра – это хищник, что форвард клуба из Пльзени и подтвердил. Ударом в касание отправил мяч в пустые ворота.

Матей Выдра Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» после перерыва довольно долго ничего не мог создать. В результате уже на исходе часа матча Аморим поменял бесполезного Рашфорда на Хойлунда. Именно датчанин получил первую возможность забить, когда Шульц выступил в стиле Онана и ответил любезностью на любезность – пасом назад почти вывел Расмуса один на один. Защитник Дью всё же встал на пути Хойлунда – тот поспешил пробить. Попал прямо в руки вратарю.

И всё же замена форварда принесла «Манчестер Юнайтед» гол. Англичане прорвали оборону чехов на их левом фланге, а в штрафной Диалло ловко обыграл капитана хозяев Калваха. Амад хотел сам завершить красивый проход забитым мячом, вот только пробил в Марковича. Хойлунд не зря ждал у ворот в этом эпизоде. Датчанин, что называется, подобедал.

Дальше португальский тренер «МЮ» выпустил Антони и Маунта, чтобы дожать команду Мирослава Коубека. Манкунианцы на волне эмоций действительно перехватили преимущество, крепко надавили. Искали пасами подвижного Хойлунда. Был спорный эпизод с рукой, когда англичане могли заработать пенальти. Судья простил «Викторию». Потом чехи пошли вперёд, увлеклись и прозевали контрвыпад. Маунт хотел забить между ног Едличке, но голкипер остановил мяч таким местом, что и произнести неудобно. Возможно, это будет самый уникальный сейв дня.

«Виктория» держалась, тем не менее на последних минутах «МЮ» доказал, что класс у команд вопреки их турнирному положению перед туром всё-таки разный. Гости реализовали преимущество в индивидуальном мастерстве. Команда Аморима заработала штрафной, Фернандеш отыскал передачей Хойлунда, а тот решил эпизод двумя касаниями. Расмус – герой матча. Благодаря датчанину манкунианцы сотворили камбэк.