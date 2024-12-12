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ПАОК — Ференцварош — 5:0, обзор матча 5-го тура Лиги Европы, гол Фёдора Чалова, как сыграл, статистика, 12 декабря 2024

Чалов снова забил в еврокубке! Устроили с Оздоевым разнос в ключевом матче
Георгий Илющенко
Отчёт ПАОК — «Ференцварош» — 5:0
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ПАОК разгромил «Ференцварош» и здорово поправил разницу мячей в Лиге Европы.

ПАОК Чалова и Оздоева в 5-м туре Лиги конференций принимал «Ференцварош». В такие моменты даже жаль, что венгров тренирует уже не Черчесов. Возможно, с ним они не проиграли бы разгромно.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Тайсон – 10'     2:0 Томас – 29'     3:0 Чалов – 76'     4:0 Живкович – 80'     5:0 Десподов – 89'    

Луческу-младший снова проигнорировал Чалова и оставил его в запасе. Спасибо, что хотя бы Оздоев у него железно в основе. У греков перед матчем было лишь четыре очка — без победы про плей-офф можно было забыть. Логично, что они с первых минут полетели вперёд. В первом тайме это принесло им два безответных гола — отличились Тайсон и конкурент Фёдора Томас.

Российский нападающий поднялся со скамейки на 62-й минуте и вскоре метров с 10 не смог переиграть Дибуса, не слишком сильно пробив низом. А вот вторая попытка оказалась успешнее: также оказался он перед воротами и в касание переправил мяч в сетку. Это его второй гол в нынешней ЛЕ и третий за ПАОК в целом.

Гол Фёдора Чалова

Гол Фёдора Чалова

Фото: Кадр из трансляции

Ассистировал Чалову Десподов. Он тоже вышел на замену и сыграл даже успешнее: не только оформил голевую, но и заработал пенальти для Живковича, позже ещё и забив самостоятельно. ПАОК серьёзно поправил разницу забитых и пропущенных в ЛЕ: было 5-8, стало 10-8!

Россияне могут быть собой довольны: Чалов наиграл на рейтинг 7,1 от Sofascore, Оздоев — на 7,5. Магомед отдал две передачи под удар, выиграл семь единоборств из девяти, заработал два фола и совершил пять отборов. Греческий клуб по-прежнему в деле, хотя дальше будет непросто: впереди домашняя игра со «Славией» и гостевая с «Реалом Сосьедад».

В Казахстане тоже было событийно:
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