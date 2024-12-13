Звёзды «Спартака» мощно подорожали. А легионеры «Зенита» дешевеют

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt к концу года опубликовал обновлённую стоимость футболистов РПЛ. Некоторые игроки российского чемпионата заметно подорожали, некоторые – подешевели. Интересно, что лидеры на нашем трансферном рынке остались прежние. Их двое. Разбираемся в самых интересных цифрах и фактах.

Самые подорожавшие игроки РПЛ

Больше всех за последние месяцы подорожал нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Логично, не правда ли? Ведь в нынешнем чемпионате костариканец – лучший бомбардир с 15 забитыми мячами и самый результативный игрок лиги с 17 (15+2) очками по системе «гол+пас». Ещё летом Угальде называли одним из самых неудачных трансферов в истории «Спартака», а теперь он звезда и любимец болельщиков красно-белых. Манфред лидирует в РПЛ также по количеству ударов (60) и попаданий в створ (29). Его стоимость выросла с € 9 млн до € 15 млн. То есть более чем в полтора раза!

Никто настолько не прибавил в цене, как Угальде. На втором месте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Тут тоже всё понятно. 19-летний талант железнодорожников сейчас отстаёт от костариканца всего на одно результативное действие – забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач. При этом провёл на матч меньше в РПЛ. Вдобавок Батраков лидирует по количеству пасов под удар (62). Если в сентябре он стоил € 5 млн, то к 2025 году «дорос» до € 8 млн.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сразу два футболиста увеличили свою стоимость на € 2 млн евро – Эсекьель Барко из «Спартака» и Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА. Аргентинский полузащитник и без того был недешёвым, а сейчас тянет уже на € 14 млн. Всё это благодаря прекрасному отрезку в полгода в «Спартаке». Новый плеймейкер красно-белых лидирует в РПЛ по статистике точных передач на чужой трети и заработанных на себе фолов, набрал 8+6 в 17 матчах. Файзуллаев не столь результативен в этом чемпионате России – забил два мяча и отдал три голевые передачи за 16 матчей. Тем не менее для 21-летнего игрока узбекский легионер хорошо держит уровень. Кроме того, осенью армеец здорово проявил себя в квалификации ЧМ-2026: оформил дубль в ворота Катара и забил КНДР. Его рыночная стоимость выросла до € 8 млн. Файзуллаева оценивают, как Батракова.

Обращает на себя внимание также существенное увеличение стоимости (на € 1,5 млн) двух представителей «Краснодара» – Станислава Агкацева и Кевина Ленини. Голкипер закрепился в основе после ухода в «ПСЖ» Матвея Сафонова, а хавбек просто мощно спрогрессировал и неожиданно выиграл конкуренцию за место в основе. Сегодня оба оцениваются в € 3,5 млн.

Есть среди подорожавших даже игроки не сверкающего чемпиона «Зенита». Сильнее остальных прибавил в рыночном «весе» летний новичок Лусиано Гонду – на € 1 млн. Аргентинец в 12 матчах забил шесть мячей, так что пока в целом оправдывает своё подписание. Осталось только найти ему лучшую позицию, а то Лусиано поиграл в атаке уже везде. Стоит он теперь € 12 млн.

Самые подешевевшие игроки РПЛ

Сильнее остальных подешевели за последние месяцы сразу четыре игрока. Трое зенитовцев и один спартаковец потеряли по € 2 млн. Удивительнее всего наблюдать в этом списке Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса – ещё недавно главных образцов профессионализма в петербургском клубе и сильнейших с запасом игроков РПЛ на своих позициях. В общем-то, их игра не кажется причиной того, что команда Сергея Семака потеряла 15 очков в первой части сезона. Видимо, спад стоимости связан с тем, что Дуглас Сантос разменял четвёртый десяток, а Барриосу исполнился 31 год. Стоили они немало, чтобы обойтись без снижения цены в таком возрасте. Оба сейчас оцениваются в € 10 млн.

Проще понять, почему на € 2 млн подешевели Артур из «Зенита» и Виллиан Жозе из «Спартака». Оба бразильца – «скамеечники» в своих командах. Вингер сине-бело-голубых сыграл в нынешнем сезоне РПЛ всего 245 минут в 11 матчах (10 выходов на замену) и оформил 1+2. У летнего новичка «Спартака» статистика и того хуже. Нападающий семь раз вышел на замену, отыграл 138 минут и не совершил результативных действий в чемпионате. Артур оценивается в € 8 млн, а Виллиан Жозе – в € 2 млн.

По € 1,5 млн «скинули» Александр Соболев из «Зенита» и Даниил Уткин из «Ахмата». Снижение стоимости у этих игроков тоже не удивляет. Центрфорвард вообще забыл, как забивать в РПЛ – 0+0 в 12 матчах чемпионата. Полузащитник потерял место в основе «Ростова» и не феерит в борющемся за выживание «Ахмате». У краснодарского воспитанника один гол и одна голевая передача за 15 матчей. Рыночная стоимость Соболева с декабря составляет € 6 млн, а Уткина – € 3,5 млн.

Александр Соболев Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Кто стоит дороже всего в РПЛ

Самыми дорогими игроками чемпионата России, по версии аналитиков рынка, остаются Эдуард Сперцян и Вендел. Их стоимость не поменялась – оба оцениваются в € 20 млн. 24-летний полузащитник «Краснодара» забил шесть мячей и отдал три голевые передачи за 18 матчей. 27-летний центрхав «Зенита» делит первое место в списке лучших ассистентов РПЛ с Бителло из московского «Динамо». У бразильца 1+8 в 15 матчах.

Третью строчку в топе футболистов РПЛ сохранил полузащитник «Зенита» Клаудиньо с € 17 млн. Но этот бразилец упал в стоимости на € 1 млн. К игре Клаудиньо как раз были вопросы в первой части сезона. У зенитовского плеймейкера 0+4 в 16 матчах, а тренер петербургской команды Виллиам де Оливейра признавался, что даже тренерскому штабу непросто убедить Клаудиньо играть ближе к чужой штрафной.

«Почему на мяче он уходит на позицию левого защитника, когда требуют играть 10-го номера? Сначала так и говорили, он это не понимает… Там он будет получать всё время спиной, а он маленький, его сзади прессингуют. Он хочет быть здесь, без контакта получать мяч лицом. Потому что там бьют».

В квартете самых дорогих игроков РПЛ ещё и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Его стоимость не изменилась – € 16 млн. У Тюкавина нестабильный сезон, тем не менее 7+2 в 18 матчах динамовский бомбардир оформить сумел.