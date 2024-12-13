Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига Европы и Лига конференций, 12 декабря: главные события дня, обзор матчей: МЮ, Аякс, Тоттенхэм, ПАОК, Челси, Рома

Победа Хайкина, спасение «Тоттенхэма» и мегаразгром в Италии. События дня в еврокубках
Георгий Илющенко
Лига Европы и Лига конференций, 12 декабря
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё большой успех Чалова с Оздоевым и удачная поездка «Челси» в Казахстан.

Состоялся очередной игровой день в Лиге Европы (6-й тур) и Лиге конференций (5-й). Матчей было много, событий — тоже. Позже всех закончили «Маккаби» и РФШ, и латвийский клуб не реализовал пенальти на 90+12-й минуте при счёте 1:2. А теперь — к главным событиям.

Лига Европы

Онана снова напортачил. Но «МЮ» всё равно победил

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Выдра – 48'     1:1 Хойлунд – 62'     1:2 Хойлунд – 88'    

Очередной «привоз» Онана поставил под вопрос гостевую победу «МЮ» над пльзеньской «Викторией». В самом начале второго тайма он отвратительной передачей на де Лигта спровоцировал перехват и прострел Шульца на пустые ворота. Выдре нужно было только попасть в пустой створ. А потом Аморим перевернул всё одной заменой Рашфорда на Хойлунда. Вскоре Расмус поймал отскок от Марковича и сравнял счёт, а под конец основного времени расправился с Сойкой и чётко пробил в дальний угол. 12 очков — практически гарантированный проход в плей-офф. Но для прямого выхода в 1/8 финала нужно ещё постараться.

Онана должен проставиться перед Хойлундом:
Онана сделал всё, чтобы «МЮ» проиграл. Но у Аморима нашёлся супергерой
Онана сделал всё, чтобы «МЮ» проиграл. Но у Аморима нашёлся супергерой

«Рома» набрала ход

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 0
Брага
Брага, Португалия
1:0 Пеллегрини – 10'     2:0 Абдулхамид – 47'     3:0 Эрмосо – 90+1'    
Удаления: нет / Матеус – 68'

«Рома» постепенно приходит в себя после назначения маэстро Раньери. На выходных римляне разобрались с «Лечче», а теперь оформили второй разгром подряд. Причём соперник был серьёзным — «Брага». Впервые забить удалось на 10-й минуте, когда Залевски разглядел подключение Пеллегрини. В самом дебюте второго тайма Абдулхамид забежал в штрафную и устроил дебютный еврокубковый гол для саудовского футболиста. Уже в добавленное время точку поставил Эрмосо. Итальянцы с девятью очками также пробрались во вторую десятку.

Радостные игроки «Ромы»

Радостные игроки «Ромы»

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Чалов и Оздоев поучаствовали в разгроме

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Тайсон – 10'     2:0 Томас – 29'     3:0 Чалов – 76'     4:0 Живкович – 80'     5:0 Десподов – 89'    

ПАОК Чалова и Оздоева раскромсал «Ференцварош» пятью безответными голами. Один из них забил Фёдор, пусть и вышел на замену в середине второго тайма: откликнулся на прострел и хладнокровно пробил в касание. Это третий гол россиянина в новом клубе и второй — в этом розыгрыше ЛЕ. Главным же суперзапасным стал его одноклубник Десподов: за 17 минут и голевую передачу сделал, и пенальти заработал, и сам забил. Греческая команда поправила разницу мячей на положительную и приподнялась в зону плей-офф.

Блестящий матч в исполнении россиян:
Чалов снова забил в еврокубке! Устроили с Оздоевым разнос в ключевом матче
Чалов снова забил в еврокубке! Устроили с Оздоевым разнос в ключевом матче

Очередной евроскальп Хайкина

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
0:1 Фернандеш – 21'     1:1 Синкернагель – 37'     2:1 Бёртуфт – 43'    

Продолжает феерить «Будё-Глимт» российского вратаря Хайкина. Ранее он одолел «Порту» с «Брагой» и достойно смотрелся на «Олд Траффорд». Теперь досталось и «Бешикташу». Причём турецкий клуб забил первым: экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов ассистировал Фернандешу. Норвежцы не только отыграли отставание, но и повели уже по итогам первого тайма: голы на счету Синкернагеля и Бёртуфта. Перевес сохранить удалось. Промежуточное 13-е место — хороший плацдарм для шага в 1/16 финала.

«Сосьедад» не испытал проблем без Захаряна

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оярсабаль – 19'     2:0 Бекер – 24'     3:0 Оярсабаль – 33'    

«Реал Сосьедад» не стал откладывать положительный исход в матче с киевским «Динамо» и к 33-й минуте накидал ему три гола. Оярсабаль порадовал болельщиков сан-ceбаcтьянцeв дублем: не забил с 11 метров и сам же поспел на добивание, позже легко зафинтил Попова и пробил точно в девять. Между этим забил Беккер. Захарян наблюдал за этим с трибун — Арсен до сих пор лечится. 10 очков басков позволяют им быть 12-ми, а вот динамовцы — единственные, кто не набрал ни одного очка. Уже сейчас они потеряли все шансы на проход дальше.

Игроки «Реала Сосьедад»

Игроки «Реала Сосьедад»

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Тоттенхэм» ушёл от поражения

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Игамане – 47'     1:1 Кулушевски – 75'    

«Тоттенхэм» — уникальная команда. Как иначе её назвать, если за 11 последних матчей она победила всего трижды. И дважды — «Ман Сити». Впрочем, на выезде у «Рейнджерс» получилось уйти от поражения, так что сегодня болельщики «шпор» грустят не так сильно. Первый тайм прошёл без голов, а в дебюте второго Тавернье убежал в контратаку и прострелил на Игамане. 75-я минута стала ничейной: Соланке отдал на Кулушевски, и тот без сопротивления распечатал ворота Батлэнда. Оба клуба накопили по 11 очков и поборются на прямой выход в 1/8 финала.

«Лацио» тащит суперветеран Педро

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
1 : 3
Лацио
Рим, Италия
0:1 Чауна – 12'     1:1 Траоре – 47'     1:2 Деле-Баширу – 52'     1:3 Родригес – 77'    

Лидирует же после шести туров «Лацио». На пути римлян встал «Аякс» — и капитулировал во многом из-за геройств 37-летнего Педро. Всё началось с его ассиста на Чауна и издевательского гола между ног Пасверу. На 47-й минуте Траоре сравнялся, но дальше не справился: Деле-Баширу вернул итальянцам гандикап, Педро подвёл черту. У экс-каталонца уже 4+3, он забыл про футбольную старость и проводит феноменальный сезон. «Лацио» за два тура хватит для 1/8 финала и ничьей, амстердамцы с 10 очками делят 11-13-е места и тоже наверняка сыграют в стадии на вылет.

«Лион» и «Айнтрахт» устроили шоу

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 18'     1:1 Шерки – 27'     2:1 Фофана – 50'     3:1 Нуама – 54'     3:2 Мармуш – 85'    

Один из самых интересных матчей дня устроили «Лион» и «Айнтрахт». Немцы забили первыми. И сделал это даже не раззабивавшийся Мармуш, а Кнауфф. Далее настало время французов: они отличились трижды подряд усилиями Шерки, Фофана и Нуама. Это четвёртая игра лионцев подряд с минимум тремя голами. Безумно жаль, что из-за финансовых проблем они устроят распродажу. На 85-й минуте уже Мармуш воскресил интригу. Страсти кипели: Кристенсен и Мэйтленд-Найлс едва не сошлись раз на раз и получили по жёлтой, тем не менее счёт больше не менялся. И у тех, и у других по 13 очков — это прямая дорога в плей-офф.

Игроки «Лиона»

Игроки «Лиона»

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

«Порту» рано списывать

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 0
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Намасо – 29'     2:0 Омородион – 56'    

«Порту» выступал сильно ниже ожиданий и после пяти туров имел пять очков. Сейчас их у него восемь, ведь «Мидтьюлланн» им особого сопротивления не оказал. В деле португальцев оставили Намасо и Омородион. По голу в каждом тайме — «драконы» взлетели из зоны вылета. Их нахождение там выглядело настоящей аномалией.

Таблица Лиги Европы

Лига конференций

«Челси» увёз победу из морозного Казахстана

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14'     0:2 Гиу – 19'     0:3 Вейга – 40'     1:3 Томасов – 45'    

«Челси» даже вторым составом, на холоде и после длительного перелёта не испытал проблем в противостоянии с «Астаной». На 40-й минуте лондонцы повели 3:0. Дубль на счету Гиу: сначала он спуртанул по правому флангу и завершил атаку точным ударом, а затем использовал прострел Нету. Ещё своё имя на табло после подачи углового записал Вейга. Его же потом качнул 37-летний Томасов, шикарно исполнив в дальний угол. Но на большее казахстанцев не хватило. Фавориты ЛК подтвердили высокий статус и обеспечили себе не только плей-офф, но и 1/8 финала. 6-й тур стал формальностью.

Подробнее про игру в Алматы. Да, не в Астане:
«Челси» дал шоу в Казахстане! Царствуют в еврокубке даже вторым составом и на морозе
«Челси» дал шоу в Казахстане! Царствуют в еврокубке даже вторым составом и на морозе

«Фиорентина» вошла в кураж

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
7 : 0
ЛАСК
Линц, Австрия
1:0 Соттиль – 10'     2:0 Иконе – 22'     3:0 Ричардсон – 39'     4:0 Соттиль – 58'     5:0 Мандрагора – 69'     6:0 Стойкович – 82'     7:0 Гудмундссон – 85'    

Звание «Вынос дня» присуждается даже не ПАОКу, а «Фиорентине». «Фиалки» испепелили австрийский ЛАСК семью мячами. Дубль заработал Соттиль, по разу отметились Иконе, Ричардсон, Мандрагора и Гудмундссон, собственные ворота поразил Стойкович. Парни как следует покуражились и с 12 очками поднялись на третью строчку.

Игроки «Фиорентины»

Игроки «Фиорентины»

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Таблица Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android