Победа Хайкина, спасение «Тоттенхэма» и мегаразгром в Италии. События дня в еврокубках

Состоялся очередной игровой день в Лиге Европы (6-й тур) и Лиге конференций (5-й). Матчей было много, событий — тоже. Позже всех закончили «Маккаби» и РФШ, и латвийский клуб не реализовал пенальти на 90+12-й минуте при счёте 1:2. А теперь — к главным событиям.

Лига Европы

Онана снова напортачил. Но «МЮ» всё равно победил

Очередной «привоз» Онана поставил под вопрос гостевую победу «МЮ» над пльзеньской «Викторией». В самом начале второго тайма он отвратительной передачей на де Лигта спровоцировал перехват и прострел Шульца на пустые ворота. Выдре нужно было только попасть в пустой створ. А потом Аморим перевернул всё одной заменой Рашфорда на Хойлунда. Вскоре Расмус поймал отскок от Марковича и сравнял счёт, а под конец основного времени расправился с Сойкой и чётко пробил в дальний угол. 12 очков — практически гарантированный проход в плей-офф. Но для прямого выхода в 1/8 финала нужно ещё постараться.

«Рома» набрала ход

«Рома» постепенно приходит в себя после назначения маэстро Раньери. На выходных римляне разобрались с «Лечче», а теперь оформили второй разгром подряд. Причём соперник был серьёзным — «Брага». Впервые забить удалось на 10-й минуте, когда Залевски разглядел подключение Пеллегрини. В самом дебюте второго тайма Абдулхамид забежал в штрафную и устроил дебютный еврокубковый гол для саудовского футболиста. Уже в добавленное время точку поставил Эрмосо. Итальянцы с девятью очками также пробрались во вторую десятку.

Радостные игроки «Ромы» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Чалов и Оздоев поучаствовали в разгроме

ПАОК Чалова и Оздоева раскромсал «Ференцварош» пятью безответными голами. Один из них забил Фёдор, пусть и вышел на замену в середине второго тайма: откликнулся на прострел и хладнокровно пробил в касание. Это третий гол россиянина в новом клубе и второй — в этом розыгрыше ЛЕ. Главным же суперзапасным стал его одноклубник Десподов: за 17 минут и голевую передачу сделал, и пенальти заработал, и сам забил. Греческая команда поправила разницу мячей на положительную и приподнялась в зону плей-офф.

Очередной евроскальп Хайкина

Продолжает феерить «Будё-Глимт» российского вратаря Хайкина. Ранее он одолел «Порту» с «Брагой» и достойно смотрелся на «Олд Траффорд». Теперь досталось и «Бешикташу». Причём турецкий клуб забил первым: экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов ассистировал Фернандешу. Норвежцы не только отыграли отставание, но и повели уже по итогам первого тайма: голы на счету Синкернагеля и Бёртуфта. Перевес сохранить удалось. Промежуточное 13-е место — хороший плацдарм для шага в 1/16 финала.

«Сосьедад» не испытал проблем без Захаряна

«Реал Сосьедад» не стал откладывать положительный исход в матче с киевским «Динамо» и к 33-й минуте накидал ему три гола. Оярсабаль порадовал болельщиков сан-ceбаcтьянцeв дублем: не забил с 11 метров и сам же поспел на добивание, позже легко зафинтил Попова и пробил точно в девять. Между этим забил Беккер. Захарян наблюдал за этим с трибун — Арсен до сих пор лечится. 10 очков басков позволяют им быть 12-ми, а вот динамовцы — единственные, кто не набрал ни одного очка. Уже сейчас они потеряли все шансы на проход дальше.

Игроки «Реала Сосьедад» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Тоттенхэм» ушёл от поражения

«Тоттенхэм» — уникальная команда. Как иначе её назвать, если за 11 последних матчей она победила всего трижды. И дважды — «Ман Сити». Впрочем, на выезде у «Рейнджерс» получилось уйти от поражения, так что сегодня болельщики «шпор» грустят не так сильно. Первый тайм прошёл без голов, а в дебюте второго Тавернье убежал в контратаку и прострелил на Игамане. 75-я минута стала ничейной: Соланке отдал на Кулушевски, и тот без сопротивления распечатал ворота Батлэнда. Оба клуба накопили по 11 очков и поборются на прямой выход в 1/8 финала.

«Лацио» тащит суперветеран Педро

Лидирует же после шести туров «Лацио». На пути римлян встал «Аякс» — и капитулировал во многом из-за геройств 37-летнего Педро. Всё началось с его ассиста на Чауна и издевательского гола между ног Пасверу. На 47-й минуте Траоре сравнялся, но дальше не справился: Деле-Баширу вернул итальянцам гандикап, Педро подвёл черту. У экс-каталонца уже 4+3, он забыл про футбольную старость и проводит феноменальный сезон. «Лацио» за два тура хватит для 1/8 финала и ничьей, амстердамцы с 10 очками делят 11-13-е места и тоже наверняка сыграют в стадии на вылет.

«Лион» и «Айнтрахт» устроили шоу

Один из самых интересных матчей дня устроили «Лион» и «Айнтрахт». Немцы забили первыми. И сделал это даже не раззабивавшийся Мармуш, а Кнауфф. Далее настало время французов: они отличились трижды подряд усилиями Шерки, Фофана и Нуама. Это четвёртая игра лионцев подряд с минимум тремя голами. Безумно жаль, что из-за финансовых проблем они устроят распродажу. На 85-й минуте уже Мармуш воскресил интригу. Страсти кипели: Кристенсен и Мэйтленд-Найлс едва не сошлись раз на раз и получили по жёлтой, тем не менее счёт больше не менялся. И у тех, и у других по 13 очков — это прямая дорога в плей-офф.

Игроки «Лиона» Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

«Порту» рано списывать

«Порту» выступал сильно ниже ожиданий и после пяти туров имел пять очков. Сейчас их у него восемь, ведь «Мидтьюлланн» им особого сопротивления не оказал. В деле португальцев оставили Намасо и Омородион. По голу в каждом тайме — «драконы» взлетели из зоны вылета. Их нахождение там выглядело настоящей аномалией.

Лига конференций

«Челси» увёз победу из морозного Казахстана

«Челси» даже вторым составом, на холоде и после длительного перелёта не испытал проблем в противостоянии с «Астаной». На 40-й минуте лондонцы повели 3:0. Дубль на счету Гиу: сначала он спуртанул по правому флангу и завершил атаку точным ударом, а затем использовал прострел Нету. Ещё своё имя на табло после подачи углового записал Вейга. Его же потом качнул 37-летний Томасов, шикарно исполнив в дальний угол. Но на большее казахстанцев не хватило. Фавориты ЛК подтвердили высокий статус и обеспечили себе не только плей-офф, но и 1/8 финала. 6-й тур стал формальностью.

«Фиорентина» вошла в кураж

Звание «Вынос дня» присуждается даже не ПАОКу, а «Фиорентине». «Фиалки» испепелили австрийский ЛАСК семью мячами. Дубль заработал Соттиль, по разу отметились Иконе, Ричардсон, Мандрагора и Гудмундссон, собственные ворота поразил Стойкович. Парни как следует покуражились и с 12 очками поднялись на третью строчку.