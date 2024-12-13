«У этого «Спартака» — чемпионская игра!» Аленичев итожит первую часть сезона РПЛ

Чемпионат России ушёл на зимнюю паузу. Время подводить промежуточные итоги. Обсудили с легендой «Спартака» Дмитрием Аленичевым первую часть сезона в РПЛ, подъём красно-белых и спад «Зенита».

— Как вам первая часть сезона?

— Мне осенняя часть сезона РПЛ очень понравилась. Самый главный вывод, который можно сделать по её итогам, — сохранилась интрига на весеннюю часть чемпионата. Пять команд претендуют на золото. Хотелось бы, чтобы любимый и родной «Спартак» был как раз таки в числе первых двух претендентов. Это радует.

— Какие-то команды вас удивили?

— В первой части чемпионата удивили «Краснодар» и «Локомотив». Если не ошибаюсь, у «Краснодара» была серия из 11 побед. У «Локомотива» тоже был хороший отрезок. Эти команды блеснули на достаточно длинной дистанции. Да, чуть в конце сбавили. Как говорится, хорошая полоса всегда заканчивается. У них это как раз и случилось в конце года. На мой взгляд, «Краснодар» и «Локомотив» выглядели очень здорово.

— А кто, наоборот, расстроил?

— В первую очередь «Ахмат». Мы знаем, как они играют, особенно дома. Уже была тренерская перестановка. «Ахмат» находится не на том месте, на котором привыкли его видеть. Думаю, они поправят своё положение в весенней части чемпионата.

— Кого персонально выделите из игроков?

— Я бы выделил троих. Угальде — лучший бомбардир чемпионата. Батраков потрясающе провёл осеннюю часть. И, конечно же, Джон Кордоба. Это тот футболист, на котором держится вся игра «Краснодара». На мой взгляд, эти три футболиста выглядели феерично. Наверное, именно из этой тройки кто-то в конце сезона будет признан лучшим игроком. Хотя не исключаю, что весной кто-то выстрелит так же, как Батраков.

Манфред Угальде (на переднем плане) празднует гол Фото: РИА Новости

— А кто из игроков разочаровал?

— Назову двух бразильцев – Клаудиньо и Вендела. Все мы знаем, что «Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. На этих двух ключевых футболистах держалась игра «Зенита». Но на осеннем отрезке они показали процентов 20 от того уровня, на который способны. Возможно, устали от России. Ходили разговоры, что якобы Клаудиньо хочет вернуться в Бразилию. Эти два футболиста разочаровали меня больше всего. Они не выделялись, и, как следствие, такая нестабильность в игре и результатах «Зенита».

Вендел и Клаудиньо Фото: РИА Новости

— Болельщики «Спартака» сетуют, что чемпионат ушёл на паузу, когда команда набрала ход.

— Согласен с теми, кто говорит, что для «Спартака» плохо, что закончилась осенняя часть чемпионата. То, что «Спартак» показал в последних шести-семи играх, очень впечатляет. Это однозначно чемпионская игра. Очень приятно, что Станкович определился с костяком. Последние матчи играли одним составом – за исключением одной-двух замен. Все ребята притёрлись другу к другу. Несмотря на поражение в 1-м туре от «Оренбурга», потом пять-шесть туров Станкович присматривался к команде и игрокам. После этого определился с составом и прошёлся катком по всем соперникам. «Спартак» очень порадовал!

— Каких ходов ждёте от «Спартака» зимой на трансферном рынке?

— У «Спартака», как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдёт. Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе, продать или отдать в аренду Шамара. На место этих футболистов нужен ещё один форвард. Не дай бог — что-то случится с Угальде: «Спартак» останется без атаки. Думаю, руководители прекрасно это понимают. На мой взгляд, нужно избавляться от Медины. Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, и кто-то из российских игроков покинет команду. Хотелось бы, чтобы «Спартак» поработал на трансферном рынке и приобрёл одного центрального защитника, обязательно вингера и, как я уже сказал, ещё одного хорошего для нашего уровня нападающего.

Виллиан Жозе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему «Зенит» стал так плох?

— Наверное, все были шокированы, что «Зенит» проиграл две заключительные домашние игры «Крыльям Советов» и «Акрону». В первую очередь болельщики «Зенита». Думаю, было видно, что некоторые бразильцы уже мысленно находились в отпуске. Про Клаудиньо и Вендела я уже говорил. Если с Клаудиньо не расстанутся зимой, то он должен хорошо отдохнуть в Бразилии на своём океане. Набраться сил и эмоций. Если они вернутся в хорошем расположении духа, а руководители донесут до них важность весенней части чемпионата в 100-летие клуба, тогда мы увидим Клаудиньо и Вендела такими, какими их знаем. Если они будут в порядке, «Зенит» будет главным фаворитом нашего чемпионата. Осенью «Зенит» лихорадило прилично. Не исключаю, что зимой в команде появятся если не два, то один качественный бразилец, раз уж клуб пошёл по южноамериканскому рынку.

— Пять команд в четырёх очках — нас ждёт сумасшедшая весна?

— Думаю, борьба в верхней части таблицы весной будет горячая! Надеюсь, «Спартак» до конца вклинится в гонку за чемпионство.

— Ваш прогноз: кто станет чемпионом?

— Если руководители и тренерский штаб «Зенита» приведут бразильцев в чувство по весне, то шансы на чемпионство у них предпочтительнее, нежели у «Краснодара» и «Спартака».

«Спартак» — «Зенит» Фото: РИА Новости

— А что насчёт вылетающих?

— Думаю, главный претендент на вылет — «Оренбург». Сами руководители этого не скрывают. На днях где-то читал, что там уже смирились с этим. Всякое в футболе бывает. Не исключено, что весной «Оренбург» выдаст фееричную серию. Но это маловероятно. По второму претенденту на вылет сложно сказать. С учётом тех новостей, которые буквально на днях появились по поводу «Химок», возможно, и они могут вылететь напрямую. Мне бы не хотелось, чтобы в числе двух последних команд оказался «Факел». Прекрасно знаю воронежских болельщиков! Как там любят футбол, какие традиции! Мне бы этого не хотелось. Но исключать ничего нельзя. Я бы назвал главными претендентами на вылет «Оренбург» и, учитывая проблемы, «Химки».