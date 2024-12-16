Новая работа Клоппа — одни проблемы. Его бывший помощник ужасно проваливается

Совсем скоро Юрген Клопп приступит к работе в системе «Ред Булл». Один из клубов этой системы сильно страдает в нынешнем сезоне. Кстати, там работает хорошо знакомый немцу тренер.

Минувшим летом «Ред Булл Зальцбург» обзавёлся новым главным тренером — им стал Пепейн, он же Пеп, Лейндерс. В разное время с командой работали Роджер Шмидт, Ади Хюттер, Марко Розе, Джесси Марш и Маттиас Яйссле. Каждый из этих тренеров позднее ушёл на повышение. Есть вопросы только по Яйссле, уехавшему за большими деньгами в Саудовскую Аравию. Хотя это тоже своего рода прогресс.

Казалось, что сотрудничество Лейндерса и «Зальцбурга» — идеальное с точки зрения совместимости. Нидерландец многому научился у одного из лучших тренеров современности — он помогал Юргену Клоппу в «Ливерпуле». Пеп принимал непосредственное участие в подготовке команды к важным матчам, а также отлично развивал молодёжь. А что делает «Зальцбург»? Находит молодых звёздочек со всего мира, а потом выгодно продаёт их в сильные европейские клубы. Кажется, Лейндерс просто создан для такого процесса.

Важно отметить, что у Пепа уже был опыт работы главным тренером. В начале 2018 года он укатил в «НЕК Неймеген», который выступал во втором нидерландском дивизионе. «Очень жаль, что мы теряем важного члена тренерского штаба и такого замечательного человека, — подчеркнул Клопп. — С другой стороны, я рад, что у него появилась такая возможность. Мы бы хотели, чтобы Пеп остался, но не будем мешать ему».

У Пепа Лейндерса пока не всё гладко в Австрии Фото: DeFodi Images via Getty Images

Лейндерс отработал на родине полгода. «Неймеген» оказался в турнире плей-офф за право сыграть в Эредивизии, однако не справился в полуфинале с «Эмменом» (0:4, 4:1). Это стоило Пепу работы. Клопп вовремя подсуетился и пригласил Лейндерса обратно в «Ливерпуль». Получилось успешно, ведь команда взяла Лигу чемпионов. Кстати, второй заход в «Ливерпуль» — своего рода повышение. На этот раз нидерландец был, по сути, вторым человеком в тренерском штабе после Клоппа.

Вернёмся к «Зальцбургу». Лейндерс отлично стартовал — шесть побед и две ничьих в восьми матчах во всех турнирах. Команда преодолела два квалификационных раунда Лиги чемпионов и попала в общий этап. Первые проблемы появились в сентябре. Сначала «Зальцбург» проиграл «Штурму» (2:3) в чемпионате, после команда влетела «Спарте» (0:3) в 1-м туре ЛЧ.

Начало октября — новый кошмарный отрезок для «быков». 0:4 в матче с «Брестом» в Лиге чемпионов и 0:5 — со «Штурмом» в чемпионате. Чуть позже «Зальцбург» проиграл дома загребскому «Динамо» (0:2). Три матча на старте Лиги чемпионов — три поражения. При этом соперников никак не назовёшь статусными. Наверняка Пепа приглашали не ради таких результатов.

«Команда потеряла уверенность, отсюда и нестабильность, — утверждал Лейндерс. — Мы должны лучше действовать в обороне. Сейчас команда на похожа на саму себя. Я увидел это сразу после того, как мы попали в общий этап Лиги чемпионов».

«Зальцбург» набирает под руководством Лейндерса по 1,64 очка в среднем за встречу. При Розе — 2,35, при Яйссле — 2,28, при Шмидте — 2,24, при Оскаре Гарсии — 2,26, при Марше — 2,18, при Хюттере — 2,09. «Зальцбург» 14 раз становился чемпионом Австрии с 2007 года, но сейчас занимает всего лишь пятое место в таблице. Отставание от лидера турнира — 10 очков. В Лиге чемпионов всё тоже достаточно плохо — 32-е место среди 36 участников.

«Зальцбург» рискует остаться без золота чемпионата Австрии Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

В октябре появилась важная новость — Юрген Клопп снова будет работать вместе с Лейндерсом. Немец удивил многих, когда принял предложение возглавить футбольное направление «Ред Булл». Немец будет консультировать все команды, которые принадлежат концерну («РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Брагантино», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Линферинг») по вопросам тренерской работы, трансферам, развития талантливых футболистов.

Правда, Клопп приступит к своим обязанностям только с 1 января 2025 года. Но уже понятно, что ему придётся всерьёз заняться «Зальцбургом». Пока его бывший помощник откровенно не справляется со своей работой. Неудачу в Лиге чемпионов можно пережить, а вот слабое выступление в чемпионате может дорого обойтись нидерландскому тренеру.

Любопытно, что летом «Зальцбург» приобрёл сразу двух футболистов системы «Ливерпуля». Во-первых, купил полузащитника Бобби Кларка за € 11,8 млн, а также арендовал Стефана Байчетича.

«Кларк и Байчетич с ходу получили игровое время, несмотря на отсутствие хорошей формы. Такой шаг поставил под сомнение внутреннюю «химию» в команде», — сказал Дориан Шустер, эксперт по австрийскому футболу, в интервью Transfermarkt. — «Зальцбургу» не хватает лидеров, и это вина спортивного директора. Прошедшим летом клуб расстался с опытными футболистами, и теперь самому возрастному из нынешнего состава всего 26 лет. Команда очень плохо собрана. Это смесь талантливых, но немотивированных футболистов бывшего спортивного директора, и игроков, которых Лейндерс и нынешний директор взяли на основе связей».

Кстати, болельщики «Зальцбурга» не забивали полностью домашний стадион на матчах Лиги чемпионов. Арена вмещает 30 тыс. зрителей, а на игры приходили по 20-24 тыс. На встречах Кубка Австрии посещаемость была ещё ниже. Портал Salzburg24 устроил опрос, согласному которому примерно 35% из числа тех, кто не пошёл на стадион, сделали это в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Зальцбург» полностью провалил общий этап Лиги чемпионов Фото: Jasmin Walter/Getty Images

На этой неделе «Зальцбург» влетел дома «ПСЖ» (0:3) в Лиге чемпионов. «Я разочарован результатом. «ПСЖ» сыграл хорошо, это совсем другой уровень. Мы не оказали достаточного давления на соперника и слабо действовали на контратаках. С таким уровнем игры нам просто не на что смотреть в Лиге чемпионов. Нужно многое улучшить», — сокрушался после матча Лейндерс.

Таким образом, «Зальцбург» потерял шансы на попадание в топ-24, а вместе с этим — на игру в плей-офф. Австрийский клуб ушёл на зимний перерыв. Рестарт местной Бундеслиги запланирован на февраль 2025 года. А в январе команду ждут заключительные матчи ЛЧ с «Реалом» и «Атлетико». Главный вопрос: доработает ли Лейндерс до того времени? Или присутствие Клоппа в системе «Ред Булл» не спасёт тренера?