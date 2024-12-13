Футбол в Бразилии близок к краху. У клубов сумасшедшие долги и зависимость от букмекеров

Бразилия гуляет — в начале декабря клуб из Рио «Ботафого» впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорес, а спустя всего неделю отмечающая в этом году 130-летие со дня основания команда завоевала звание чемпиона страны. В последнем туре Серии А «Одинокая звезда» одолела «Сан-Паулу» (2:1), выиграв третий чемпионский титул в истории. Ранее «Ботафого» побеждал в 1968 и 1995 годах.

Во многом успех команды предопределён огромными финансовыми вливаниями владельца «Ботафого» Джона Текстора — в то же время у других бразильских клубов всё не так оптимистично — как на поле, так и в экономическом отношении. Большинство жителей Бразилии десятилетиями живут в кредит, и нет ничего удивительного, что такая модель процветает в футбольном секторе — в 2024 году долги клубов Серии А перевалили за 11,8 млрд реалов ($ 2,1 млрд). Кстати, «Ботафого» тоже в этом отношении не идеален. Купивший клуб в 2022 году миллиардер Текстор до сих пор погашает долги клуба, в настоящий момент составляющие $ 220 млн.

Игроки «Ботафого» с двумя главными трофеями сезона Фото: Ruano Carneiro/Getty Images

Долг «Коринтианса» вырос до $ 380 млн, контракт Депая оплатила букмекерская компания

По данным Бразильского института географии и статистики, в 216-миллионной стране 67,8 млн человек едва сводят концы с концами, а в крайней нищете прозябают 12,7 млн граждан. Ситуация заметно ухудшилась из-за пандемии коронавируса. «В 2021 году бедность в Бразилии достигла самого высокого уровня за последние 10 лет. COVID-19 ударил практически по всем социальным слоям населения», — сокрушается экономист Марсело Нери. По данным ведущего издания страны O Globo, Бразилия входит в число стран «Большой двадцатки» с самым высоким процентом людей, живущих за чертой бедности, уступая только Индии.

Опрос, проведённый цифровой финансовой платформой Creditas, показал, что в прошлом году 21% бразильцев использовал кредиты для погашения своих долгов. Среди основных видов кредитов бо́льшую часть составили потребительские займы. «Данные показывают, что население использует кредит как средство организации своей финансовой жизни, и часто в конечном итоге выбирает условия с высокими процентными ставками и короткими сроками погашения», — отметил финансовый аналитик Creditas Гильерме Касагранде.

Будучи частью бразильского общества, большинство футбольных клубов использует такую же практику. Помимо кредитов и займов, руководство клубов подсело на очень популярную жилу — спонсорами большого количества команд стали букмекерские компании, работающие преимущественно без лицензий. В данное время с букмекерами сотрудничают 19 из 20 клубов Серии А. Согласно исследованию крупнейшего бразильского банка Itaú, контракты с БК у этих команд заключены на общую сумму в 560 млн реалов ($ 93 млн).

Депай зажигает в чемпионате Бразилии вместе с бывшим игроком «Зенита» Юри Алберто Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Подход руководства большинства бразильских клубов напоминает сюжет фильма «Не смотрите вверх» с Леонардо Ди Каприо — на Землю летит огромная комета, которая уничтожит человеческую цивилизацию, но правительство и СМИ не реагируют и даже высмеивают такое развитие событий. Долги вовсе не повод прекратить наслаждаться жизнью, что лучше всего доказывает сентябрьское подписание «Коринтиансом» бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Мемфиса Депая.

Нидерландец пришёл на правах свободного агента, но его контракт стоит огромных для местных реалий денег — заключивший соглашение до 31 июля 2026 года футболист заработает $ 11,6 млн, и $ 9,5 млн от этой суммы выделил основной спонсор клуба, БК Esportes da Sorte. Тем временем долг «Коринтианса» достиг уже астрономических масштабов — с начала 2024 года он увеличился на 200 млн реалов и составил 2,3 млрд реалов ($ 380 млн).

В 2024 году хотя бы одну ставку сделали 24 млн бразильцев

В таком же духе действуют и другие клубы, которые не только успешно продают своих талантов в Европу, но и привлекают легионеров. Во многом это обусловлено смягчением правил — два года назад бразильские команды могли использовать максимум пять иностранцев в составе на матч, в 2023 году норму увеличили до семи, а в последнем сезоне лимит установили на отметке в девять легионеров. Бразилия годами переманивала таланты из Аргентины, Уругвая и других соседних чемпионатов, и теперь у клубов по-настоящему развязаны руки.

За «Ботафого» выступают шесть небразильских южноамериканцев, как и у «Палмейрас», тогда как «Гремио» привлёк девять иностранцев. Из Европы едут преимущественно ветераны — помимо Депая, в Бразилии играют бывший полузащитник сборной Франции Димитри Пайет, лучший бомбардир испанской Сегунды прошлого сезона Мартин Брейтуэйт, швейцарец Макси Домингес и бывший защитник «Ньюкасла» Джамал Льюис.

Несмотря на многочисленные проблемы клубов и самих бразильцев, деньги на футбол у них всегда находятся — по итогам сезона-2024 посещаемость Серии А показала самую высокую среднюю аудиторию в истории соревнований (26 502 зрителя). Предыдущий рекорд в 22 953 болельщика был зафиксирован в 1983 году. Больше всего в среднем посещают матчи «Фламенго» (54 499), «Сан-Паулу» (43 780) и «Коринтианса» (38 433).

Болельщики в Бразилии Фото: Heuler Andrey/Getty Images

Чаши стадионов утопают в рекламных баннерах, среди которых выделяется продвижение букмекерских компаний. Неудивительно, что в стране процветает лудомания. Помимо футбольных матчей, на телевидении, в интернете и на других платформах людей призывают заработать «лёгкие деньги», что приводит к печальным последствиям. В октябре 2024 года Центральный банк Бразилии зафиксировал, что бразильцы теряют много денег на ставках, и эта зависимость начинает оказывать реальное экономическое воздействие.

Ежемесячно жители страны тратят порядка 20 млрд реалов ($ 3,3 млрд) в букмекерских онлайн-конторах. В этом году 24 млн бразильцев сделали хотя бы один раз ставку на этих платформах — четверть экономически активного населения. В прошлом году количество лудоманов составляло 22 млн. Примечательно, что чем беднее человек, тем чаще он делает ставки, воспринимая эту деятельность как инвестицию, а не развлечение.

Для ставок используются карты социальной программы «Семейный кошелёк»

В последние годы правительство Бразилии наконец обратило внимание на нерегулируемый рынок ставок. Это произошло после многочисленных жалоб жителей, что лудоманы используют для ставок средства программы прямой социальной помощи Bolsa Familia («Семейный кошелёк»). В среднем на счета букмекерских компаний они ежемесячно переводят более $ 500 млн, зафиксировал бразильский Центробанк.

В начале 2024 года правительство Бразилии предупредило нелегальные БК, что с 1 октября все ресурсы, которые не подадут заявление о приобретении лицензии, будут оштрафованы и заблокированы. Многие не восприняли угрозу серьёзно и продолжили работать «в чёрную» — в итоге этой осенью под блокировку попало более 2000 сайтов с азартными играми. Процесс лицензирования будет проходить до 1 января 2025 года, когда БК должны начать действовать в легальном поле.

Министерство финансов Бразилии опубликовало список 89 авторизованных букмекерских компаний, выразивших готовность работать по правилам и приобрести лицензию стоимостью 30 млн реалов ($ 5 млн) в год. Примечательно, что в перечень таких компаний не попал главный спонсор «Коринтианса» Esportes da Sorte — в отношении этой БК сейчас ведётся расследование по делу об отмывании денег. В случае потери спонсора Депай останется без работы, а великому клубу грозит банкротство.

Регулирование рынка ставок — важный компонент этого экономического сектора, но в Бразилии всё настолько запущено, что поможет только полный запрет ставок. Согласно прогнозу поставщика отраслевых услуг Regulus Partners, ожидается, что оборот в секторе цифровых ставок в Бразилии будет расти на 18% в год по крайней мере до 2030 года. Это означает, что лудоманы продолжат тратить свои гроши, а футбольные клубы — жить не по средствам.