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Жеребьёвка европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, итоги, группы: Испания, Франция, Англия, Германия, Италия

Итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2026 в Европе. С кем сыграют Франция, Испания и Черчесов?
Никита Паглазов
Итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2026 в Европе
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Парочка групп действительно интригует!

Сегодня, 13 декабря, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьёвка европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. К сожалению, сборная России там не сыграет. Тем не менее своих будущих соперников узнали 54 команды.

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Сборные разбили на 12 групп по четыре или пять команд. Каждая сыграет друг с другом дома и в гостях. Всего Европу на ЧМ-2026 представят 16 сборных. Напрямую в финальную стадию выйдут 12 победителей групп. Четыре оставшиеся путёвки разыграют в стыковых матчах. В них примут участие 12 команд, занявших вторые места, плюс четыре сборные, попавшие через Лигу наций. Групповой этап европейской квалификации пройдёт с марта по ноябрь 2025-го. Стыковые матчи состоятся 26-31 марта 2026 года.

Группа А: Германия или Италия (победитель матча плей-офф Лиги наций), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа C: Португалия или Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Беларусь.

Группа D: Франция или Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан.

Игроки сборной Франции

Игроки сборной Франции

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Группа E: Испания или Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: Португалия или Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: Испания или Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

Группа I: Германия или Италия (проигравший), Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.

Футболисты Германии

Футболисты Германии

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

Группа L: Франция или Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Ждём неожиданную сборную на ЧМ:
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