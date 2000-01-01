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Аморим повторил достижения Фергюсона и Басби
Аморим повторил достижения Фергюсона и Басби
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Викторию Пльзень» (2:1) в Лиге Европы. Благодаря этому Рубен Аморим повторил достижения Алекса Фергюсона и Мэтта Басби.
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Классная серия
Классная серия
Аморим стал третьим тренером «МЮ», который выиграл два первых матча в крупных европейских турнирах. На счету португальца победы над «Викторией Пльзень» (2:1) и «Будё-Глимт» (3:2).
Легенды
Легенды
До этого подобное из тренеров «МЮ» удавалось только Алексу Фергюсону и Мэтту Басби.
Аморим повторил достижения Фергюсона и Басби
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