Салах идёт на лучший сезон в 32 года. Его ждут в элитной компании

Мохамед Салах проводит лучший сезон в карьере? За 22 матча египтянин забил уже 16 мячей и оформил 12 ассистов. В 32 года вингер «Ливерпуля» стал только круче. А кто ещё из звёзд проводил мощные сезоны после 30 лет? В списке — обилие топов!

Лионель Месси («Барселона»)

Сезон-2018/2019, 31 год

Статистика: 50 матчей, 51 гол, 20 голевых передач

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

Месси выдал сумасшедший сезон-2018/2019. «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании, дошла до финала Кубка и полуфинала Лиги чемпионов. Каталонцы могли выиграть еврокубок — помешал великий камбэк «Ливерпуля» на «Энфилде». Но и без этого сложно отрицать магию Месси. Лео наводил страх на соперников, действовал максимально эффективно и не сбавил обороты после 30 лет. «Золотой мяч» 2019 года достался именно аргентинцу. Заслуженно? На 100%.

Криштиану Роналду («Реал» Мадрид)

Сезон-2017/2018, 32 года

Статистика: 44 матча, 44 гола, 8 голевых передач

Криштиану Роналду Фото: David Ramos/Getty Images

Последний сезон Роналду в Испании получился успешным. Да, мадридский «Реал» не выиграл Примеру (третье место) и Кубок Испании. Но зато клуб взял Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира, а главное — Лигу чемпионов. Вряд ли эти победы были бы возможны без Роналду. Криштиану провёл не так много матчей, но КПД поражает. Лучший момент сезона-2017/2018 от Роналду — гол в ворота «Ювентуса» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. На 64-й минуте португалец забил ударом через себя. Один из лучших мячей в истории Лиги чемпионов, да и футбола в целом.

Карим Бензема («Реал» Мадрид)

Сезон-2021/2022, 33 года

Статистика: 46 матчей, 44 гола, 15 голевых передач

Карим Бензема Фото: Denis Doyle/Getty Images

После ухода Криштиану Роналду именно Карим Бензема стал главной звездой «Реала». Пиком француза в Мадриде стал сезон-2021/2022. Уже в 33 года Бензема показал, что способен быть лидером сильнейшего клуба мира. «Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Карим вёл к титулам команду в каждом турнире. Француз забил 15 мячей в Лиге чемпионов и стал лучшим бомбардиром. А в конце года Бензема получил «Золотой мяч».

Златан Ибрагимович («ПСЖ»)

Сезон-2015/2016, 33 года

Статистика: 51 матч, 50 голов, 20 голевых передач

Златан Ибрагимович Фото: Clive Rose/Getty Images

Ибрагимович был голевой машиной в любом чемпионате. Да и в любом возрасте Златан понимал, как принести пользу своей команде. В 33 года швед царил в чемпионате Франции за «ПСЖ»: он забил 38 мячей за 31 матч. Парижане взяли золото Лиги 1, а также выиграли Кубок, Суперкубок Франции и Кубок лиги. В Лиге чемпионов «ПСЖ» добрался только до четвертьфинала. Хорошей статистики одного Ибры оказалось недостаточно: за 10 игр он забил пять мячей и оформил четыре ассиста. А следующий сезон Златан начал уже в «Манчестер Юнайтед».

Роберт Левандовски («Бавария»)

Сезон-2019/2020, 31 год

Статистика: 47 матчей, 55 голов, 10 голевых передач

Роберт Левандовски Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Бавария» выглядела монструозно в коронавирусный сезон. И даже локдаун не помешал мюнхенцам выиграть все трофеи: Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии плюс Лигу чемпионов. А главным в банде Ханс-Дитера Флика был Роберт Левандовски. Поляк забивал легко, красиво и эффективно. Ни у кого не возникало сомнений, что «Золотой мяч» — 2020 окажется в руках Роберта. Однако France Football отменил вручение приза. До сих пор болельщики активно обсуждают идею отдать награду Роберту задним числом.

Антонио Ди Натале («Удинезе»)

Сезон-2010/2011, 33 года

Статистика: 37 матчей, 28 голов, 6 голевых передач

Антонио Ди Натале Фото: Roberto Serra/Getty Images

Антонио Ди Натале — один из самых уместных примеров аналогии футбола и вина. Форвард с возрастом стал только лучше и превратился в одну из главных итальянских звёзд атаки. Конец 2000-х и начало 2010-х — лучший период в карьере Антонио. А в сезоне-2010/2011 он выиграл гонку бомбардиров Серии А (во второй раз подряд) и наколотил 28 мячей в 36 матчах. Плюсом Ди Натале затащил «Удинезе» в топ-4 Серии А. Не самый статусный клуб Италии попал в квалификацию Лиги чемпионов. Пройти в основной этап не вышло, зато «Удинезе» сыграл в Лиге Европы. Ди Натале — главный фактор успеха команды.

Дидье Дрогба («Челси»)

Сезон-2009/2010, 31 год

Статистика: 44 матча, 37 голов, 13 голевых передач

Дидье Дрогба Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Дрогба — один из лучших форвардов АПЛ в XXI веке. Однако Дидье не был машиной по забиванию мячей. Он только два раза преодолел отметку в 20 голов в чемпионате за время в «Челси». Сезон-2009/2010 — лучший по статистике для ивуарийца. Уже в 31 год Дрогба показал убийственную реализацию и отличился 29 раз за 32 матча. Также он отдал 10 голевых передач. «Челси» с Карло Анчелотти стал чемпионом Англии. А Дидье — лучшим бомбардиром АПЛ и лучшим футболистом года в клубе по версии болельщиков.

Ариц Адурис («Атлетик» Бильбао)

Сезон-2015/2016, 34 года

Статистика: 55 матчей, 36 голов, 10 голевых передач

Ариц Адурис Фото: David Ramos/Getty Images

Форвард «Атлетика» из Бильбао всю карьеру провёл в Испании. Адурис считался неплохим нападающим, но звездой не был. Настоящий прорыв случился уже в 34 года. Сезон-2015/2016 стал лучшим для форварда в карьере. Он забил 32 гола во всех турнирах, 20 из которых — в Примере. В гонке бомбардиров Адурис занял всего лишь седьмое место. Есть одно «но»: перед ним расположились Криштиану Роналду, Лионель Месси, Карим Бензема, Неймар, Луис Суарес и Антуан Гризманн. Ариц — первый после небожителей. Также форвард помог «Атлетику» занять пятое место в Примере и добраться до четвертьфинала Лиги Европы.

Диего Милито («Интер»)

Сезон-2009/2010, 30 лет

Статистика: 52 матча, 30 голов, 8 голевых передач

Диего Милито Фото: Michael Steele/Getty Images

«Интер»-2009/2010 — одна из лучших итальянских команд в истории. Миланцы взяли требл под руководством Жозе Моуринью. А в атаке сиял аргентинец Диего Милито. Сезоном ранее он забил 24 мяча в Серии А за «Дженоа». «Интер» пришёл за Милито, и тот составил компанию в атаке Самуэлю Это’О. Диего наколотил 22 мяча в чемпионате и добавил к ним шесть голов в Лиге чемпионов. Именно дубль Милито позволил «Интеру» обыграть в финале «Баварию» (2:0). Диего стал лучшим игроком сезона в Италии и всего розыгрыша Лиги чемпионов. Удивительно, но аргентинец не попал даже в топ-10 голосования за «Золотой мяч».

Фабио Квальярелла («Сампдория»)

Сезон-2018/2019, 36 лет

Статистика: 39 матчей, 26 голов, 7 голевых передач

Фабио Квальярелла Фото: Paolo Rattini/Getty Images

Стать большой звездой Квальярелле помешала история с шантажом. Игрока несколько лет анонимно преследовал человек, угрожавший ему. Из-за этого Фабио находился в депрессии. В итоге шантажистом оказался полицейский, с которым форвард был знаком. Раффаэле Пикколо отправили в тюрьму в феврале 2017 года. А Квальярелла выдал невероятный сезон-2018/2019. Совпадение? Вряд ли. Удивительно, но Фабио выиграл гонку бомбардиров Серии А, обойдя… Криштиану Роналду. Португалец забил 21 мяч, а Квальярелла — 26. Да, Фабио трижды выигрывал золото Серии А с «Ювентусом». Но ещё никогда форвард не был настолько результативен. И это в 36 лет!