6 самых дорогих игроков РПЛ
Transfermarkt провёл декабрьское обновление рыночных цен футболистов в РПЛ. Как теперь выглядит шестёрка самых дорогих игроков лиги?
5-6-е место — Максим Глушенков
Форвард «Зенита» оценивается в € 15 млн.
5-6-е место — Манфред Угальде
Стоимость нападающего «Спартака» — € 15 млн.
4-е место — Константин Тюкавин
Цена форварда «Динамо» равна € 16 млн.
3-е место — Клаудиньо
Полузащитник «Зенита» оценивается в € 17 млн.
1-2-е место — Вендел
Стоимость полузащитника «Зенита» — € 20 млн.
1-2-е место — Эдуард Сперцян
Цена полузащитника «Краснодара» равна € 20 млн.
6 самых дорогих игроков РПЛ по итогам декабрьского обновления
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