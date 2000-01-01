5 лучших футболистов по голам после 30 лет
Многие футболисты и после 30 лет остаются настоящими звёздами. Канал «Мяч Production» составил список тех, кто в 30+ продолжал забивать бесчисленное число голов, сыграв больше 100 матчей в топ-5 лигах. Кто же стал лучшим бомбардиром?
5-е место — Лионель Месси
На счету нападающего 285 голов после 30 лет.
4-е место — Роберт Левандовски
Форвард отметился 300 забитыми мячами в 30+ лет.
3-е место — Златан Ибрагимович
Нападающий забил 341 гол после 30 лет.
2-е место — Ромарио
На счету форварда 441 гол после 30 лет.
1-е место — Криштиану Роналду
Форвард отметился 453 забитыми мячами в 30+ лет.
5 лучших футболистов по голам после 30 лет
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