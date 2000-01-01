5 лучших футболистов по голам после 30 лет

Многие футболисты и после 30 лет остаются настоящими звёздами. Канал «Мяч Production» составил список тех, кто в 30+ продолжал забивать бесчисленное число голов, сыграв больше 100 матчей в топ-5 лигах. Кто же стал лучшим бомбардиром?