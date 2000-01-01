6 самых дорогих футболистов Саудовской Про-Лиги. В списке нет Роналду!

6 самых дорогих футболистов Саудовской Аравии

Transfermarkt провёл переоценку стоимостей футболистов в Саудовской Про-Лиге. Криштиану Роналду расположился лишь на 20-м месте в топе самых дорогих игроков, а кто вошёл в первую шестёрку?