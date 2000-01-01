6 самых дорогих футболистов Саудовской Аравии
Transfermarkt провёл переоценку стоимостей футболистов в Саудовской Про-Лиге. Криштиану Роналду расположился лишь на 20-м месте в топе самых дорогих игроков, а кто вошёл в первую шестёрку?
5-6-е место — Александр Митрович
Стоимость форварда «Аль-Хиляля» составляет € 25 млн.
5-6-е место — Малком
Цена вингера «Аль-Хиляля» равняется € 25 млн.
2-4-е место — Айван Тони
Нападающий «Аль-Ахли» оценивается в € 28 млн.
2-4-е место — Мохамед Симакан
Стоимость защитника «Аль-Хиляля» составляет € 28 млн.
2-4-е место — Рубен Невеш
Цена полузащитника «Аль-Хиляля» – € 28 млн.
1-е место — Мусса Диаби
Вингер «Аль-Иттихада» оценивается в € 35 млн.
Бонус: Криштиану Роналду
Стоимость нападающего «Аль-Насра» всего € 12 млн, что соответствует 20-му месту в топе самых дорогих игроков лиги.
6 самых дорогих футболистов Саудовской Про-Лиги. В списке нет Роналду!
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