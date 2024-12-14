«Это настоящее убийство». Крупнейшая победа «Реала» в XXI веке

Тренер «Райо Вальекано» перед матчем «ставил яйца», что команда сыграет хорошо. А в итоге получились 2:10.

Мадридский «Реал» приучил к великим, красивым и эпичным победам. А что насчёт крупных? В сезоне-2015/2016 клуб одержал свою самую разгромную победу в XXI веке. Под руку «Реалу» попался симпатичный «Райо Вальекано».

Мадридцы традиционно бились за золото чемпионата Испании с «Барселоной» и «Атлетико». Команда под руководством Рафаэля Бенитеса отставала от конкурентов на пять очков. До 16-го тура «Реал» частенько терял очки: сыграл вничью с хихонским «Спортингом» (0:0), «Малагой» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а также уступил «Севилье» (2:3) и «Вильярреалу» (0:1). А в конце ноября «сгорел» дома «Барселоне» — 0:4. «Реал» и Бенитеса критиковали болельщики и СМИ. Ответом могли стать только результаты.

Рафаэль Бенитес Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Злой «Реал» ожидал дома в 16-м туре «Райо Вальекано». Скромный клуб располагался в зоне вылета. Однако тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес не отступал от своих идей даже в тяжёлые моменты: команда играла в контроль мяча и любила идти в атаку. Перед встречей с «Реалом» планы не изменились. На пресс-конференции Хемес сказал об этом в эксцентричной манере.

Пако Хемес бывший тренер «Райо Вальекано» «Ставлю свои яйца, что мы проведём хороший матч. В день, когда раздавали мозги, мне досталось мало. Но когда раздавали яйца, достались самые большие. Наша команда безнадёжна, когда играет на удержание. Если бы мы прижимались к своим воротам, то проигрывали бы каждую встречу. Поэтому в матче с «Реалом» от своей философии уж точно не отступим».

Уф, как же зря он это сказал.

«Реал» бодро начал встречу на «Сантьяго Бернабеу», хотя перед стартом болельщики свистели игрокам. Уже на третьей минуте счёт открыл защитник Данило: он подключился к атаке по флангу и пробил после паса Гарета Бэйла. Но «Райо Вальекано» показал, что никого не боится. И к 12-й минуте забил два мяча! Антонио Амайя и Хосабед шокировали болельщиков «Реала».

Правда, через пару минут расстроились уже поклонники «Райо Вальекано». Защитник гостей Тито безрассудно влетел прямой ногой в Тони Крооса, за что получил от судьи Игнасио Иглесиаса Вильянуэвы прямую красную карточку. Никаких вопросов к арбитру.

И понеслось. На 25-й минуте Бэйл замкнул подачу с правого фланга и сравнял счёт. А через пару мгновений у «Райо Вальекано» появились новые неприятности. Команда осталась вдевятером: Рауль Баэна получил вторую жёлтую карточку за удержание Серхио Рамоса в собственной штрафной. Второе удаление + пенальти = приговор для «Райо Вальекано». 11-метровый уверенно реализовал Роналду.

Криштиану Роналду и Гарет Бэйл Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images

А дальше началась боль. «Реал» кайфовал от игры против соперника без двух футболистов. «Райо Вальекано» страдал и ожидал конца матча.

Хронология забитых мячей от «Мадрида»:

Даже в хоккее подобные разносы случаются раз за сезон. Покер Бэйла, хет-трик Бензема и дубль Роналду подарили «Реалу» крупнейшую победу в XXI веке.

После матча тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес обвинял в его результате руководство Примеры и судейскую бригаду во главе с Иглесиасом Вильянуэвой.

Пако Хемес бывший тренер «Райо Вальекано» «Наверное, болельщики «Реала» сейчас очень рады, но такое не должно происходить в лучшей лиге мира, да и вообще нигде. Я давно не видел чего-то столь же гротескного и позорного, как сегодня. Мы чувствуем себя растоптанными. Наше доверие к лиге оказалось подорвано. Очень больно заходить в раздевалку и видеть, как парни, ранее казавшиеся сделанными из камня, плачут. Нам потребуется как минимум неделя, чтобы пережить случившееся. Сначала мне казалось, что это счастливый сон, но он обернулся кошмаром. И сейчас я не говорю о судьях, я говорю о матче. Мне понравились первые минуты в исполнении моей команды, когда у нас ещё было 11 человек на поле. Но после удалений всё стало просто ужасно, это было настоящее убийство. С Рождеством всех, включая арбитров».

Рафаэль Бенитес отказался от комментариев о работе арбитров: «Что касается судейских решений, я не буду давать им оценку — было немало ситуаций, когда арбитры допустили ошибки не в нашу пользу, однако и тогда я ничего не говорил по поводу судейства». Интересно, что, несмотря на разгром «Райо Вальекано», Cadena SER сообщила о скором увольнении тренера «Реала». По данным источника, между командой и Бенитесом произошёл окончательный раскол. Футболисты не хотели, чтобы он оставался в клубе.

Матч «Райо Вальекано» — «Реал» Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Через пару недель Рафаэля уволили. «Реал» потерял очки на выезде с «Валенсией» (2:2), и в Мадриде началась новая эпоха. Бенитесу не помогла самая разгромная победа с октября 1961 года. Босс «Реала» Флорентино Перес назначил новым тренером Зинедина Зидана. Француз с ходу взял с командой Лигу чемпионов, а в Примере клуб остановился в одном очке от первого места.

«Райо Вальекано» же по итогам сезона-2015/2016 вылетел из Примеры. Команде для спасения не хватило всего одного очка. Возможно, именно при счёте 2:1 на «Сантьяго Бернабеу» клуб и упустил шансы на сохранение места в элите.