Уход из «Барселоны» сделал этих футболистов счастливее

Мы рассказали о бывших игроках «Барселоны», чья карьера сложилась не совсем удачно после ухода из клуба. Но среди каталонской плеяды есть и те, кто нашёл умиротворение в новых командах.

Антуан Гризманн, 33 года

Антуан Гризманн Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Каталонский этап Гризманна нельзя назвать провальным, но он упал в разряд просто хороших футболистов – а до этого был одним из лучших в мире. Всё-таки двум гениям не место на поле: Антуану было некомфортно делить поле с Лео Месси, которому отдавали большее предпочтение при построении игры.

В 2022-м француза вернули в «Атлетико». Сначала болельщики отнекивались, а потом снова полюбили его. И Гризманн отплатил им феноменальной игрой – сейчас он снова один из ведущих футболистов Ла Лиги.

Оскар Мингеса, 25 лет

Оскар Мингеса Фото: Octavio Passos/Getty Images

Оскар попал в основу «Барсы» в трудный период, но неожиданно хорошо проявлял себя, закрывая правую бровку, а иногда и центральную зону. Однако Хави так и не разглядел в воспитаннике потенциал топ-игрока и отпустил бесплатно в «Сельту». А там Оскар зажигает: в этом сезоне забил два мяча и отдал пять голевых за 13 встреч. Многие журналисты даже называют испанца лучшим правым защитником текущего сезона в Ла Лиге.

На этом фоне пошли слухи о потенциальном возвращении Мингесы в «Барселону» – у каталонцев есть право выкупа за € 9 млн. Как раз недавний матч «Барсы» с «Сельтой» показал, что Жюлю Кунде нужен качественный сменщик по позиции – Мингеса идеально подойдёт на эту роль.

Рики Пуч, 25 лет

Рики Пуч Фото: Shaun Clark/Getty Images

Рики называли главным талантом «Ла Масии» конца 2010-х: он забивал с передач Месси, получал сравнения с Андресом Иньестой и Хави, а Рональд Куман называл его будущим клуба. Казалось, что с Хави на тренерской бровке Пуч раскроет потенциал, но не сложилось. Клуб требовал от полузащитника подтянуть физическую форму и предлагал уйти в аренду, но Рики наотрез отказывался и хотел проявиться именно в основе «Барсы».

Споры не помогли: летом 2022-го его отпустили свободным агентом в «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС. Испанец до сих пор там играет и, признаться, весьма недурно. В этом сезоне у него 17+13 в 35 встречах. Недавно «Гэлакси» сыграл в финале плей-офф и победил – но уже без Рики. В полуфинале он порвал «кресты» посреди матча, но остался на поле и отдал победный ассист. Это для тех, кто говорил, что у Пуча нет бойцовского характера.

Франсиску Тринкан, 24 года

Трансфер португальца из «Браги» за € 30 млн – одна из самых странных сделок в период Хосепа Бартомеу. Никто не отрицал перспективности футболиста, но он играл на той же позиции и в том же стиле, что и Месси – поэтому почти не получал игрового времени и, естественно, разочаровал фанатов.

После дебютного сезона Тринкан начал разъезжать по арендам: испытал себя в «Вулверхэмптоне» (неудачно), но потом раскрылся в «Спортинге» у Рубена Аморима. В 2023-м португальца выкупили у каталонцев, и теперь он один из ярчайших футболистов Португалии: сейчас у него 4+11 в 23 матчах сезона и статус игрока национальной команды.

Люк де Йонг, 34 года

Люк де Йонг Фото: Photo Prestige/Soccrates/Getty Images

Максимально странная аренда не менее странного периода Кумана. Люк напоминал футболиста только в Нидерландах, а в той же «Севилье» вообще не блистал статистикой. Форвард всё же настрелял шесть мячей за сезон Ла Лиги, но глобально никакой пользы клубу не принёс.

После окончания аренды Люк вернулся в ПСВ и теперь разрывает нидерландский чемпионат: 29+15 в прошлом сезоне, а сейчас у него 6+4 в 12 встречах. Мораль: некоторым футболистам лучше не уезжать за границу.

Пьер-Эмерик Обамеянг, 35 лет

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Габонец круто показал себя за полгода при Хави и мог стать лидером атаки на пару лет, если бы Жоан Лапорта не ухватился за приглашение Роберта Левандовского. Обамеянгу уважительно указали на дверь, но вовремя подсуетился Томас Тухель, позвавший старого знакомого в «Челси». Что вышло потом, вы, возможно, помните: тренера вскоре уволили, а лондонцы погрузились во мрак. В 21 матче Пьер-Эмерик забил всего три мяча.

На следующий сезон Обамеянг вышел в топ-форме во всех смыслах: надел на себя красивую футболку «Марселя» и выдал 30+11 в 51 матче. Клуб с радостью бы оставил габонца, но ему поступило выгодное предложение из «Аль-Кадисии» – теперь 35-летний футболист радует голами саудовскую публику.

Нико Гонсалес, 22 года

Нико Гонсалес Фото: NurPhoto via Getty Images

Нико тоже начал стабильно играть в основе при Кумане – почти в одно время с Гави. В нём видели наследника Серхио Бускетса, у него были задатки топ-опорника, однако Хави зачехлил полузащитника и отправил в аренду в «Валенсию». И даже там Гонсалес умудрился неплохо себя показать и заинтересовать «Порту». Сейчас 22-летний испанец – безоговорочный лидер команды.

У «Барсы» осталось право выкупа воспитанника за € 30 млн. С учётом кадровых проблем клуба с опорниками, Нико вполне может вернуться в родные пенаты.

Коротко о других счастливчиках

Лионель Месси и Луис Суарес Фото: Michael Pimentel/ISI Photos/Getty Images

Месси после «Барселоны» чуточку пострадал в «ПСЖ», но выиграл ЧМ-2022 и сейчас кайфует в «Интер Майами». И заодно прихватил лучших друзей: Луиса Суареса, Жорди Альбу и Бускетса. Они тоже не жалуются на футбольной пенсии.

Миралем Пьянич уехал зарабатывать деньги на Ближний Восток, а сейчас играет в РПЛ за ЦСКА – ну кто скажет, что карьера пошла наперекосяк после «Барселоны»? Схожая судьба и у Франка Кессье – он зажигает в Саудовской Аравии.

Усман Дембеле Фото: Franco Arland/Getty Images

С относительным успехом за «ПСЖ» выступает Усман Дембеле, но есть ощущение, что о «Золотом мяче» пора забыть. Француз выкручивает позвонки защитникам за пределами штрафной, но внутри неё продолжает мазать из выгодных позиций. А ещё не забывает ругаться с Луисом Энрике.

Нещадно критикуемый каталонцами Серджино Дест уехал в ПСВ и играет весьма добротно. Увы, недавно он порвал крестообразную связку и вылетел до зимы 2025-го – но он ещё молод, так что расстраиваться рано. Другой яркий краёк Эмерсон Роял успел поиграть и за «Тоттенхэм», и за «Милан».