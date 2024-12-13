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Главные футбольные матчи выходных, 14-16 декабря 2024: Ман Сити, Арсенал, Ливерпуль, Барса, Реал, Арсенал, Наполи, Интер

Дерби Манчестера, проверка для «Ливерпуля» и топ-матч в Италии. Сколько интриг в выходные!
Георгий Илющенко
Главные футбольные матчи выходных, 14-16 декабря
Аудио-версия:
Комментарии
Плюс знаменитое «дерби старой фирмы» и ещё много-много всего.

Российский футбол ушёл на паузу. Зато европейский по-прежнему с нами, и теперь на него стоит обратить повышенное внимание. Тем более крутых вывесок там хватает. Изучаем их и определяемся с лучшей в рамках голосования, которое полностью зависит от читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите лишь сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 14 самых интригующих матчей 14-16 декабря
Фото: Getty Images
1 место

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 14 декабря, 19:30

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерби проблемных грандов

В последние сезоны чертовски ужасен на фоне высоких ожиданий был только один клуб из Манчестера. Теперь — оба. С учётом всех турниров, у «Сити» в последних 10 матчах семь (!) поражений и две ничьих. Какое-то сумасшествие. У «Юнайтед» дела получше, но недавно команда Рубена Аморима влетела подряд «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингему» (2:3). Так что предстоящее противостояние разъяснит, не кто лучше, а кто хуже. Тем не менее афиша намечается грандиозная.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images
2 место

«Лацио» — «Интер»: понедельник, 15 декабря, 22:45

Италия — Серия А . 16-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: непредсказуемая битва итальянских грандов

Этот матч пройдёт не на выходных, а в понедельник. Но как его проигнорировать? Особенно на фоне феноменальной интриги в Серии А, которую создают в том числе «Лацио» с «Интером». Первые пять команд разделяют каких-то три очка! И это у чёрно-синих и «Фиорентины», которая тоже в этой круговерти, впереди матч отложенный. Сначала чемпионам Италии нужно разобраться с римлянами, которым не привыкать крушить гранды — в предыдущем туре был повержен лидирующий «Наполи» (1:0). Предсказать итог здесь нереально.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images
3 место

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: суббота, 14 декабря, 20:30

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: разборка главных сенсаций прошлого и этого сезона

Кто бы поверил, что 17-я команда по итогам предыдущего сезона будет идти в топ-5 к 16-му туру? «Ноттингем Форест» вытворяет что-то невероятное. Как и «Астон Вилла» ранее. Обе команды идут вровень следом за топ-4. Бирмингемцы дважды подряд победили в АПЛ и посреди недели переиграли «Лейпциг» в ЛЧ (3:2), а «лесники» удачно съездили в гости к «Юнайтед» (3:2). На ходу и те, и другие. От этого их противостояние интригует ещё сильнее.

Фото: Maja Hitij/Getty Images
4 место

«Лейпциг» — «Айнтрахт»: воскресенье, 14 декабря, 21:30

Германия — Бундеслига . 14-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 21:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: франкфуртцы останутся в «золотой» гонке?

С настолько мощной «Баварией» потухнуть чемпионской интриге не даёт во многом крышесносный «Айнтрахт» с феноменальным Мармушем. Восемь побед в 12 турах — прекрасный показатель. Именно франкфуртцы сейчас — главные преследователи мюнхенцев с отставанием в шесть очков. Правда, заруинить это способен «Лейпциг». Да, в Лигу чемпионов он пробился исключительным пассажиром с шестью поражениями в шести матчах. Однако в Бундеслиге он в топ-4.

Фото: Stu Forster/Getty Images
5 место

«Селтик» — «Рейнджерс»: воскресенье, 14 декабря, 18:30

Шотландия — Кубок лиги . Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Селтик
Глазго
Не начался
Рейнджерс
Глазго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: легендарное «дерби старой фирмы»

Далеко не каждый матч за пределами топ-5 лиг приковывает внимание всего мира. «Дерби старой фирмы» — как раз из таких. «Селтик» и «Рейнджерс» сойдутся в финале Кубка шотландской лиги, и не сомневайтесь — на поле полетят искры. Для обеих команд нет ничего сверхпринципиальнее, чем уколоть ненавистных соседей. А значит, зрители не будут скучать. Ожидается великий карточкопад: 38 жёлтых и две красные набрались только в пяти последних личных встречах.

Фото: Carl Recine/Getty Images
6 место

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: суббота, 14 декабря, 18:00

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «красные» сохранят отрыв?

Дерби с «Эвертоном» у «Ливерпуля» перенесли, тем не менее даже так конкуренты не слишком-то стремятся отыгрывать отставание: да, «Челси» победил, но вот «Арсенал» и «Манчестер Сити» три очка не прикарманили. «Канониры» — как раз у «Фулхэма» (1:1). «Дачники» в целом солидны: не так давно притормозили «Тоттенхэм» (1:1) и обыграли «Брайтон» (3:1). Мерсисайдцам в матче с ними не должно быть просто, пусть они и стали безоговорочными лидерами.

Фото: Getty Images
7 место

«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: суббота, 14 декабря, 23:00

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: безумно неудобный соперник для мадридцев

С фаворитом здесь вроде всё понятно. Но только на первый взгляд. В последних четырёх личных встречах каждая команда победила по разу, ещё в двух случаях они играли вничью. А тут ещё и топ-клуб колбасит: необязательная потеря очков может случиться когда угодно. Вдобавок пополнил лазарет Мбаппе. Килиан до конца не освоился, частенько болельщики смеются над его промахами в Мадриде. Это всё так, но без него будет куда сложнее.

Фото: Xavier Laine/Getty Images
8 место

«Марсель» — «Лилль»: суббота, 14 декабря, 19:00

Франция — Лига 1 . 15-й тур
14 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Марсель» продолжит погоню за «ПСЖ»?

«Марсель» нестабилен и частенько оступается дома. Тем не менее именно он — главный преследователь «ПСЖ» с отставанием всего в пять очков. Да и как им не быть, когда в составе у тебя Рульи, Рабьо, Кондогбиа, Хёйбьерг, Энрике, Гринвуд, Мопе и Ваи, а тренирует всё это великолепие восхитивший самого Гвардиолу Де Дзерби? В последнем матче на «Велодроме» марсельцы хлопнули «Монако», так что «Лилль» им бояться точно не стоит. Хотя Дэвид с такой постановкой не согласится.

Фото: Getty Images
9 место

«ПСЖ» — «Лион»: воскресенье, 14 декабря, 22:45

Франция — Лига 1 . 15-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч, в котором фавориты — не парижане

Без Мбаппе «ПСЖ» выглядит бледной тенью самого себя даже образцов не самых удачных сезонов. И ладно семь очков в шести матчах Лиги чемпионов, ещё ведь и в Лиге 1 дела разладились: две подряд ничьих с «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0) — неподобающая роскошь для гегемона. Зато «Лион» расправил плечи и выдал два подряд разгрома, уничтожив «Ниццу» (4:1) и «Анже» (3:0). Кто-нибудь удивится, если при таких раскладах парижане вновь оступятся?

Фото: Ryan Pierse/Getty Images
10 место

«Арсенал» — «Эвертон»: суббота, 14 декабря, 18:00

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: воскресшие «ириски» остановят фаворита?

«Эвертон» не побеждал в пяти матчах подряд и тут внезапно не просто взял три очка, а натурально растоптал «Вулверхэмптон» (4:0). Да, «Вулвз» — точно не мерило успешности, но с такой разницей они в нынешней АПЛ уступали только «Челси» и вот теперь — «ирискам». «Арсенал» тем временем оступился на «Фулхэме» (1:1) и провёл две встречи, пока предстоящий соперник отдыхал без перенесённого дерби с «Ливерпулем» и еврокубков. Так что намечается серьёзная битва.

Фото: Getty Images
11 место

«Барселона» – «Леганес»: воскресенье, 14 декабря, 23:00

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каталонцы придут в себя?

Флик строит прекрасную молодую команду. Но стабильности ей явно не хватает: пять очков в пяти последних матчах — от неё ждут куда большего. Кризисный «Реал» уже впереди по потерянным очкам, а через неделю состоится матч с набравшим классный ход «Атлетико». Значит, во встрече с «Леганесом» иной исход кроме победы рассматривать нельзя. Так же, впрочем, было и перед «Бетисом» (2:2), «Лас-Пальмасом» (1:2), «Сельтой» (2:2), «Реалом Сосьедад» (0:1) и «Осасуной» (2:4).

Фото: Getty Images
12 место

«Реймс» — «Монако»: суббота, 14 декабря, 23:00

Франция — Лига 1 . 15-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Реймс
Реймс
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли снова Головин «Реймсу»?

Александр Головин играет за «Монако» вот уже седьмой год и забил за него 33 гола. Есть среди жертв и «Реймс». Почему бы не снова не огорчить его? Тем более монегаски должны быть безумно злыми после разгрома в Лиге чемпионов от «Арсенала» (0:3). Проблема в том, что предстоящий соперник для них крайне неудобен: в пяти последних личных встречах удалось добыть только шесть очков. Станут ли поражения от «Реймса» традиционными? Особенно с учётом постоянных провалов в обороне.

Фото: Getty Images
13 место

«Майнц» — «Бавария»: суббота, 14 декабря, 17:30

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» вообще собирается проигрывать?

Мюнхенцы всеми силами показывают, что третье место в предыдущем сезоне — просто недоразумение. 10 побед, три ничьих, ни одного поражения — именно таким и должен быть чемпионский ход. Возможно, его притормозит «Майнц»? «Бавария» в последнее время неизменно уступала ему раз за год: и в 2021, и в 2022-м, и в 2023-м. 2024-й близится к завершению, а поражения ещё не было. Зато состоялись два унижения: домашние 8:1 и гостевые 4:0. Время мести?

Фото: Getty Images
14 место

«Челси» — «Брентфорд»: воскресенье, 14 декабря, 22:00

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лондонцы в погоне за «Ливерпулем»

Не сказать, что при Маурисио Почеттино «Челси» был плох. И всё же Энцо Мареска вывел команду на совсем иной уровень — такой, что она сейчас заслуженно вторая в Англии. Впереди испытание «Брентфордом», который в личном противостоянии с «синими» уже оброс менталитетом победителей: три победы и два поражения в пяти последних матчах. Но то было по ходу смутных времён, а сейчас они позади. Намечается грандиозный реванш? Четыре победы кряду намекают, что да.

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