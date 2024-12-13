Дерби Манчестера, проверка для «Ливерпуля» и топ-матч в Италии. Сколько интриг в выходные!

Российский футбол ушёл на паузу. Зато европейский по-прежнему с нами, и теперь на него стоит обратить повышенное внимание. Тем более крутых вывесок там хватает. Изучаем их и определяемся с лучшей в рамках голосования, которое полностью зависит от читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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