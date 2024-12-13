Топ-события субботы: Кубок Первого канала в хоккее, лыжные гонки и баскетбол

Лучший спорт 14 декабря: Кубок России в биатлоне, бой Шлеменко — Токов, дуэль Капризов против Мичкова в НХЛ и «Арсенал» — «Эвертон» в АПЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Каролина» вернуться в гонку за лидерство на Востоке?

«Ураганы» долгое время ходили в лидерах конференции, но ряд поражений отбросил их аж на пятое место в таблице. Впрочем, победа над «Оттавой» может серьёзно улучшить шансы «Каролины», вернув её в тройку – на расстояние трёх очков от первого места. В соперниках, однако, «Оттава», которая постепенно находит свою игру. «Сенаторы» победили в трёх из последних четырёх матчей и наверняка готовы навязать борьбу более успешному оппоненту.

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» без Леброна справятся с «волками»?

Форвард Леброн Джеймс пропустил первый матч за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне. Случилось это в игре с «Портлендом». Стало известно, что Король не появится на паркете и во встрече с «Миннесотой Тимбервулвз». «Волки» понемногу налаживают игру, а Энтони Эдвардс подтверждает статус одного из лучших игроков лиги. Удастся ли «Лейкерс» без Леброна выиграть на выезде?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Йокич продолжит свою серию выдающихся выступлений?

Никола Йокич – трёхкратный MVP НБА. Серб в этом сезоне показывает невероятную игру, вновь доказывая, что он является лучшим игроком лиги. В матче с «Вашингтоном» он набрал 56 очков, 16 подборов и восемь передач, а в игре с «Атлантой» – 48 очков, 14 подборов и восемь передач. Просто умопомрачительные цифры! Теперь «Денвер Наггетс» предстоит встретиться с «Лос-Анджелес Клипперс», где не на шутку разыгрался Джеймс Харден. Кому из звёзд удастся привести свой клуб к победе?

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, мужчины, спринт, 10 км

Интрига: сможет ли кто-то остановить Даниила Серохвостова?

Даниил Серохвостов — настоящий лидер нашего биатлона. С начала сезона биатлонист ещё ни разу не опускался ниже третьего места. В спринте Ижевска Даниил стартует под вторым номером, а значит, у других спортсменов будет преимущество — они будут знать время лидера. Вот только поможет ли это кому-то обыграть Серохвостова?

🎿 12:15: Лыжные гонки, Кубок России, женщины и мужчины, спринт, свободный стиль, финал

Интрига: кто окажется выше — Большунов или Устюгов?

В Чусовом спринтерскими гонками продолжится третий этап Кубка России. Если в женской гонке на 95% всё ясно ещё до старта — слишком уж сильна Анастасия Фалеева, то в мужской интриг хоть отбавляй. Но главная — кто окажется выше, Александр Большунов или Сергей Устюгов? Несмотря на то что в первой гонке этапа Большунов бился за победу, а Устюгов просто прогулялся, спринт — это то, в чём Сергей может обыграть кого угодно. Особенно коньковый спринт.

🎯 13:00: Биатлон, Кубок России, женщины, спринт, 7,5 км

Интрига: продолжит ли Наталия Шевченко медальную серию?

Начало сезона для Наталии Шевченко получилось скомканным, видимо, сказалась перенесённая летом операция. Прошлогодний лидер стала разбегаться лишь к началу декабря. За последние пять гонок у Наталии два золота и серебро. Правда, были и неудачные старты с седьмым и 11-м местом. В спринте Ижевска Шевченко будет непросто, но экс-лыжница явно захочет вновь попасть на пьедестал.

🎯 14:00: Биатлон, Кубок мира, женщины, гонка преследования, 10 км

Интрига: Франциска Пройс — новый лидер женского биатлона?

Немецкая биатлонистка здорово провела этап Кубка мира в Контиолахти: пусть ни разу не выиграла, но ниже пятого места не опускалась. Зато в спринте в Хохфильцене блеснула – забралась на первое место и сразу же получила жёлтую майку. С учётом текущей формы Франциски, можно предположить, что в пасьюте она тоже будет высоко и сохранит статус лидера сезона за собой. Вопрос – надолго ли?

🏒 14:00: Кубок Первого канала, «Россия 25» — Беларусь

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обеспечит ли сборная России себе победу на Кубке Первого канала?

«Россия 25» одержала победу в первом матче турнира, не без труда переиграв сборную мира КХЛ. В параллельной встрече Беларусь разобралась с Казахстаном. Теперь у команд по два очка – и их очный матч станет своего рода финалом. Если «Россия 25» одержит победу в основное время, то займёт первое место на Кубке Первого канала. Но успех в пределах 60 минут гарантирует победу на турнире и сборной Беларуси. Получится ли у кого-нибудь из команд забрать такие важные два очка?

🎯 16:45: Биатлон, Кубок мира, мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Интрига: сможет ли Йоханнес Бё сделать «золотой» дубль?

Первый этап Кубка мира у знаменитого норвежского чемпиона не задался: не было ни одного золота. Зато в Хохфильцене Бё-младший исправился: уже в спринте стал первым, несмотря на промах. Соответственно, и в гонке преследования шансы на победу довольно высоки. Норвежец вполне может начать победную серию.

🏐 17:00: «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» М. Женская Суперлига, 14-й тур

Интрига: сможет ли столичный клуб дать бой лидеру?

Дерби, которое в последнее время целиком и полностью за Казанью. Команда Зорана Терзича лидирует, идёт без поражений, и даже взять сет у неё для соперников — достижение. Москвички же никак не найдут стабильность. Но сейчас у команды Александра Кошкина две победы подряд. Получится ли дать бой грозному сопернику?

⚽️ 17:00: «Арсенал» — «Эвертон», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» не отпустит в таблице «Ливерпуль»?

«Арсенал» находится в тяжёлом положении в АПЛ. Команда Микеля Артеты уже на шесть очков отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» (сыграв на матч больше). Если лондонцы рассчитывают на борьбу за золото, то нужна серия побед. Домашняя встреча с «Эвертоном» — хороший шанс набрать три очка. Или «Арсенал» снова оступится — как в прошлом туре с «Фулхэмом»?

🏒 18:30: Кубок Первого канала, Казахстан — сборная мира КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто продолжит борьбу за победу на Кубке Первого канала?

Технически ещё каждая из команд может занять итоговое первое место на турнире. На деле это практически невозможно, но с точки зрения математики всё ещё реально. Возможно, именно в этом матче сборная мира, о которой так много говорили, покажет яркий хоккей – всё-таки до встречи с «Россией 25» у команды было совсем мало времени, чтобы наладить «химию». Но и Казахстан так просто не сдастся.

Беларусь вырвала победу у Казахстана: Дубль Пинчука помог сборной Беларуси одержать волевую победу над Казахстаном

👊 20:30: MMA, RCC 21, Александр Шлеменко (Россия) — Анатолий Токов (Россия)

Интрига: как пройдёт громкий российский реванш?

Александр Шлеменко, несмотря на солидный возраст, продолжает оставаться одним из самых активных российских бойцов. И очень любит реванши: теперь Шторм проведёт свой второй бой против Анатолия Токова, которому когда-то проиграл в рамках турнира Bellator. Теперь спортсмены подерутся в рамках российского промоушена RCC, возглавив серьёзный турнир в Екатеринбурге. Фаворитом многие считают Токова, который моложе своего оппонента и уже побеждал его. Но Шлеменко умеет преподносить сюрпризы и точно максимально мотивирован.

🎿 20:40: Лыжные гонки, Кубок мира, женщины и мужчины, спринт, свободный стиль, финал

Интрига: Клебо и Сундлинг одержат дежурные победы?

На третьем этапе Кубка мира в Давосе пройдут коньковые спринты. Два круга по 600 м с очень лёгким рельефом вроде бы обещают борьбу, но победят, скорее всего, записные фавориты — норвежец Йоханнес Клебо и шведка Йонна Сундлинг. Хотя такой легкий круг всё-таки может подарить какую-то сенсацию.

🏒 21:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сместит ли «Нью-Джерси» «Вашингтон» с первого места конференции?

«Дэвилз» пропустили вперёд «столичных» и сейчас остаются главным соперником команды Александра Овечкина в борьбе за лидерство на Востоке, хоть и сыграли аж на четыре матча больше. «Нью-Джерси» отстаёт всего на одно очко и может уже в ближайшей встрече выйти на первое место. Да и соперник подходящий – худший клуб сезона. «Чикаго» продолжает тонуть, и даже подвиги Коннора Бедарда не сильно помогают. «Вашингтону» придётся подвинуться?

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет победителем из дуэли Капризов — Мичков?

Битва команд с российскими лидерами – это всегда увлекательно. Мичков, как может, тащит «Филадельфию», сохраняя ей надежду на плей-офф, а вот Капризов ведёт «Миннесоту» к первому месту в НХЛ. Кроме того, Матвей находится в центре борьбы за приз лучшему новичку сезона, в то время как Кирилл – за звание MVP регулярки. Кто кого?

Капризов станет лучшим игроком сезона? Трёхкратный чемпион мира оценил перспективы Капризова выиграть «Харт Трофи»

⚽️ 23:00: «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид, Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» вернётся на первое место?

Мадридский «Реал» из-за осечек «Барселоны» включился в чемпионскую гонку. По потерянным очкам команда Карло Анчелотти занимает первое место. Но в таблице «Мадрид» пока что второй. Чтобы вернуться на вершину, нужно обыграть в гостях «Райо Вальекано». В последних двух гостевых встречах с будущим соперником «Реал» оставался без побед. Прервётся ли серия?

⚽️ 23:00: «Реймс» — «Монако», Лига 1, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: шансы «Монако» на борьбу за титул станут ещё меньше?

«Монако» задорно начал сезон. Однако из-за нескольких осечек монегаски остались позади «ПСЖ» уже на пять очков. Впереди у команды Ади Хюттера выезд к «Реймсу». Очередная потеря очков сделает шансы «Монако» на борьбу за титул минимальными.