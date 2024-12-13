Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 14 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Кубок Первого канала в хоккее, лыжные гонки и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 14 декабря: Кубок России в биатлоне, бой Шлеменко — Токов, дуэль Капризов против Мичкова в НХЛ и «Арсенал» — «Эвертон» в АПЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Каролина» вернуться в гонку за лидерство на Востоке?

«Ураганы» долгое время ходили в лидерах конференции, но ряд поражений отбросил их аж на пятое место в таблице. Впрочем, победа над «Оттавой» может серьёзно улучшить шансы «Каролины», вернув её в тройку – на расстояние трёх очков от первого места. В соперниках, однако, «Оттава», которая постепенно находит свою игру. «Сенаторы» победили в трёх из последних четырёх матчей и наверняка готовы навязать борьбу более успешному оппоненту.

«Каролину» тащит российский лидер:
Свечников вынес «Колорадо»! Забил сам и оформил ассистентский хет-трик
Свечников вынес «Колорадо»! Забил сам и оформил ассистентский хет-трик

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «озёрники» без Леброна справятся с «волками»?

Форвард Леброн Джеймс пропустил первый матч за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне. Случилось это в игре с «Портлендом». Стало известно, что Король не появится на паркете и во встрече с «Миннесотой Тимбервулвз». «Волки» понемногу налаживают игру, а Энтони Эдвардс подтверждает статус одного из лучших игроков лиги. Удастся ли «Лейкерс» без Леброна выиграть на выезде?

История о том, почему нужно слушать Леброна!
Не слушал Леброна и поплатился. Почему игрок из топ-5 драфта-2012 вылетел из НБА?
Не слушал Леброна и поплатился. Почему игрок из топ-5 драфта-2012 вылетел из НБА?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич продолжит свою серию выдающихся выступлений?

Никола Йокич – трёхкратный MVP НБА. Серб в этом сезоне показывает невероятную игру, вновь доказывая, что он является лучшим игроком лиги. В матче с «Вашингтоном» он набрал 56 очков, 16 подборов и восемь передач, а в игре с «Атлантой» – 48 очков, 14 подборов и восемь передач. Просто умопомрачительные цифры! Теперь «Денвер Наггетс» предстоит встретиться с «Лос-Анджелес Клипперс», где не на шутку разыгрался Джеймс Харден. Кому из звёзд удастся привести свой клуб к победе?

НБА не стоит лезть в Европу?
НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это очень сомнительная затея
НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это очень сомнительная затея

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, мужчины, спринт, 10 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Мужчины. Спринт 10 км
14 декабря 2024, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли кто-то остановить Даниила Серохвостова?

Даниил Серохвостов — настоящий лидер нашего биатлона. С начала сезона биатлонист ещё ни разу не опускался ниже третьего места. В спринте Ижевска Даниил стартует под вторым номером, а значит, у других спортсменов будет преимущество — они будут знать время лидера. Вот только поможет ли это кому-то обыграть Серохвостова?

Даниил настолько крут, что позволяет себе выкрутасы в стиле Бё:
Пацан сказал — пацан сделал. Серохвостов победил в гонке Кубка России в стиле Фуркада и Бё
Пацан сказал — пацан сделал. Серохвостов победил в гонке Кубка России в стиле Фуркада и Бё

🎿 12:15: Лыжные гонки, Кубок России, женщины и мужчины, спринт, свободный стиль, финал

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 12:15 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 12:20 МСК
Не началось

Интрига: кто окажется выше — Большунов или Устюгов?

В Чусовом спринтерскими гонками продолжится третий этап Кубка России. Если в женской гонке на 95% всё ясно ещё до старта — слишком уж сильна Анастасия Фалеева, то в мужской интриг хоть отбавляй. Но главная — кто окажется выше, Александр Большунов или Сергей Устюгов? Несмотря на то что в первой гонке этапа Большунов бился за победу, а Устюгов просто прогулялся, спринт — это то, в чём Сергей может обыграть кого угодно. Особенно коньковый спринт.

Большунов упустил первую победу в сезоне:
«Да мне просто повезло!» Спортсмен из группы Устюгова вырвал победу у Большунова
«Да мне просто повезло!» Спортсмен из группы Устюгова вырвал победу у Большунова

🎯 13:00: Биатлон, Кубок России, женщины, спринт, 7,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Женщины. Спринт 7.5 км
14 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: продолжит ли Наталия Шевченко медальную серию?

Начало сезона для Наталии Шевченко получилось скомканным, видимо, сказалась перенесённая летом операция. Прошлогодний лидер стала разбегаться лишь к началу декабря. За последние пять гонок у Наталии два золота и серебро. Правда, были и неудачные старты с седьмым и 11-м местом. В спринте Ижевска Шевченко будет непросто, но экс-лыжница явно захочет вновь попасть на пьедестал.

На ЧР Шевченко взяла серебро, но результаты затмила неприятность с Метелей:
«Кровь не просто капала, а бежала». Российская биатлонистка напугала всех во время гонки
«Кровь не просто капала, а бежала». Российская биатлонистка напугала всех во время гонки

🎯 14:00: Биатлон, Кубок мира, женщины, гонка преследования, 10 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Не началось

Интрига: Франциска Пройс — новый лидер женского биатлона?

Немецкая биатлонистка здорово провела этап Кубка мира в Контиолахти: пусть ни разу не выиграла, но ниже пятого места не опускалась. Зато в спринте в Хохфильцене блеснула – забралась на первое место и сразу же получила жёлтую майку. С учётом текущей формы Франциски, можно предположить, что в пасьюте она тоже будет высоко и сохранит статус лидера сезона за собой. Вопрос – надолго ли?

А кто вообще готов выигрывать у женщин?
Топ-5 лучших биатлонисток перед стартом Кубка мира. Кто заберёт «Большой глобус»?
Топ-5 лучших биатлонисток перед стартом Кубка мира. Кто заберёт «Большой глобус»?

🏒 14:00: Кубок Первого канала, «Россия 25» — Беларусь

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обеспечит ли сборная России себе победу на Кубке Первого канала?

«Россия 25» одержала победу в первом матче турнира, не без труда переиграв сборную мира КХЛ. В параллельной встрече Беларусь разобралась с Казахстаном. Теперь у команд по два очка – и их очный матч станет своего рода финалом. Если «Россия 25» одержит победу в основное время, то займёт первое место на Кубке Первого канала. Но успех в пределах 60 минут гарантирует победу на турнире и сборной Беларуси. Получится ли у кого-нибудь из команд забрать такие важные два очка?

Как прошёл первый матч сборной России?
В одну калитку! Россия вынесла сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала
В одну калитку! Россия вынесла сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала

🎯 16:45: Биатлон, Кубок мира, мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Йоханнес Бё сделать «золотой» дубль?

Первый этап Кубка мира у знаменитого норвежского чемпиона не задался: не было ни одного золота. Зато в Хохфильцене Бё-младший исправился: уже в спринте стал первым, несмотря на промах. Соответственно, и в гонке преследования шансы на победу довольно высоки. Норвежец вполне может начать победную серию.

Какой была первая победа норвежского чемпиона:
Йоханнес Бё выиграл первую гонку в сезоне. Даже промах не помешал суперзвезде биатлона
Йоханнес Бё выиграл первую гонку в сезоне. Даже промах не помешал суперзвезде биатлона

🏐 17:00: «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» М. Женская Суперлига, 14-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли столичный клуб дать бой лидеру?

Дерби, которое в последнее время целиком и полностью за Казанью. Команда Зорана Терзича лидирует, идёт без поражений, и даже взять сет у неё для соперников — достижение. Москвички же никак не найдут стабильность. Но сейчас у команды Александра Кошкина две победы подряд. Получится ли дать бой грозному сопернику?

Москвички выбрались из кризиса?
«Динамо» выходит из кризиса? Москвички выиграли два матча подряд
«Динамо» выходит из кризиса? Москвички выиграли два матча подряд

⚽️ 17:00: «Арсенал» — «Эвертон», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» не отпустит в таблице «Ливерпуль»?

«Арсенал» находится в тяжёлом положении в АПЛ. Команда Микеля Артеты уже на шесть очков отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» (сыграв на матч больше). Если лондонцы рассчитывают на борьбу за золото, то нужна серия побед. Домашняя встреча с «Эвертоном» — хороший шанс набрать три очка. Или «Арсенал» снова оступится — как в прошлом туре с «Фулхэмом»?

А как дела у «Арсенала» в ЛЧ?
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов

🏒 18:30: Кубок Первого канала, Казахстан — сборная мира КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Не начался
Сборная мира КХЛ
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто продолжит борьбу за победу на Кубке Первого канала?

Технически ещё каждая из команд может занять итоговое первое место на турнире. На деле это практически невозможно, но с точки зрения математики всё ещё реально. Возможно, именно в этом матче сборная мира, о которой так много говорили, покажет яркий хоккей – всё-таки до встречи с «Россией 25» у команды было совсем мало времени, чтобы наладить «химию». Но и Казахстан так просто не сдастся.

Беларусь вырвала победу у Казахстана:
Дубль Пинчука помог сборной Беларуси одержать волевую победу над Казахстаном

👊 20:30: MMA, RCC 21, Александр Шлеменко (Россия) — Анатолий Токов (Россия)

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Анатолий Токов

Интрига: как пройдёт громкий российский реванш?

Александр Шлеменко, несмотря на солидный возраст, продолжает оставаться одним из самых активных российских бойцов. И очень любит реванши: теперь Шторм проведёт свой второй бой против Анатолия Токова, которому когда-то проиграл в рамках турнира Bellator. Теперь спортсмены подерутся в рамках российского промоушена RCC, возглавив серьёзный турнир в Екатеринбурге. Фаворитом многие считают Токова, который моложе своего оппонента и уже побеждал его. Но Шлеменко умеет преподносить сюрпризы и точно максимально мотивирован.

Изучаем путь Токова:
Ещё один боец Fedor Team, который не раскрылся до конца. Что с карьерой Токова?
Ещё один боец Fedor Team, который не раскрылся до конца. Что с карьерой Токова?

🎿 20:40: Лыжные гонки, Кубок мира, женщины и мужчины, спринт, свободный стиль, финал

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 20:40 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 20:50 МСК
Не началось

Интрига: Клебо и Сундлинг одержат дежурные победы?

На третьем этапе Кубка мира в Давосе пройдут коньковые спринты. Два круга по 600 м с очень лёгким рельефом вроде бы обещают борьбу, но победят, скорее всего, записные фавориты — норвежец Йоханнес Клебо и шведка Йонна Сундлинг. Хотя такой легкий круг всё-таки может подарить какую-то сенсацию.

Клебо выкашивает спринты даже больным:
Клебо вернулся и вновь разделал всех соперников в спринте. Он точно болел?
Клебо вернулся и вновь разделал всех соперников в спринте. Он точно болел?

🏒 21:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сместит ли «Нью-Джерси» «Вашингтон» с первого места конференции?

«Дэвилз» пропустили вперёд «столичных» и сейчас остаются главным соперником команды Александра Овечкина в борьбе за лидерство на Востоке, хоть и сыграли аж на четыре матча больше. «Нью-Джерси» отстаёт всего на одно очко и может уже в ближайшей встрече выйти на первое место. Да и соперник подходящий – худший клуб сезона. «Чикаго» продолжает тонуть, и даже подвиги Коннора Бедарда не сильно помогают. «Вашингтону» придётся подвинуться?

Как «Вашингтон» вышел в лидеры Востока?
Что творит «Вашингтон»?! Дубль белоруса приблизил лидера НХЛ к историческому рекорду
Что творит «Вашингтон»?! Дубль белоруса приблизил лидера НХЛ к историческому рекорду

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет победителем из дуэли Капризов — Мичков?

Битва команд с российскими лидерами – это всегда увлекательно. Мичков, как может, тащит «Филадельфию», сохраняя ей надежду на плей-офф, а вот Капризов ведёт «Миннесоту» к первому месту в НХЛ. Кроме того, Матвей находится в центре борьбы за приз лучшему новичку сезона, в то время как Кирилл – за звание MVP регулярки. Кто кого?

Капризов станет лучшим игроком сезона?
Трёхкратный чемпион мира оценил перспективы Капризова выиграть «Харт Трофи»

⚽️ 23:00: «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид, Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» вернётся на первое место?

Мадридский «Реал» из-за осечек «Барселоны» включился в чемпионскую гонку. По потерянным очкам команда Карло Анчелотти занимает первое место. Но в таблице «Мадрид» пока что второй. Чтобы вернуться на вершину, нужно обыграть в гостях «Райо Вальекано». В последних двух гостевых встречах с будущим соперником «Реал» оставался без побед. Прервётся ли серия?

В середине недели «Реал» пережил тяжёлый выезд в Италию:
Мбаппе забил самый крутой гол за «Реал» — и сломался! «Мадрид» чудом отскочил в ЛЧ
Мбаппе забил самый крутой гол за «Реал» — и сломался! «Мадрид» чудом отскочил в ЛЧ

⚽️ 23:00: «Реймс» — «Монако», Лига 1, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 15-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Реймс
Реймс
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шансы «Монако» на борьбу за титул станут ещё меньше?

«Монако» задорно начал сезон. Однако из-за нескольких осечек монегаски остались позади «ПСЖ» уже на пять очков. Впереди у команды Ади Хюттера выезд к «Реймсу». Очередная потеря очков сделает шансы «Монако» на борьбу за титул минимальными.

«Монако» пережил разгром в Лондоне:
Головин с «Арсеналом» запомнился классным ударом. Но «Монако» привёз — и гостей переехали
Головин с «Арсеналом» запомнился классным ударом. Но «Монако» привёз — и гостей переехали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android