Новая «Барса» сломалась — снова нужна перестройка. Фишки Флика больше не работают

Когда Ханс-Дитер Флик пришёл в «Барселону», соломка на случай неудачи уже была подстелена. И подстелил её не тренер, а сама жизнь. В последние годы «Барселона» существует в состоянии непрекращающейся турбулентности: управленческий кризис, финансовые трудности, постоянные ребусы, связанные с приобретением и заявкой новых игроков. Плюс тяжёлое расставание с Хави в прошлом сезоне. Плюс тот факт, что для Флика чемпионат Испании – терра инкогнита. Он никогда ранее не работал главным тренером за пределами Германии.

Но Флик зашёл так, что о проблемах «Барсы» резко позабыли. Игра каталонцев на старте сезона – настоящее откровение. Их и «Ливерпуль» называли лучшими командами Европы – и называли абсолютно по делу. Но если Арне Слот получил после Юргена Клоппа готовую команду с перспективой роста, то Флик, по сути, пришёл на руины. Однако это не помешало ему мгновенно сориентироваться и сделать «Барсу» такой, какой она не была, наверное, никогда – с прессингом и экстремально высокой линией обороны.

Ошеломив многих, «Барселона» взлетела на первое место в Ла Лиге, а также быстро оправилась от проигрыша «Монако» в Лиге чемпионов и принялась крушить всех ещё и там. Игра ладилась, результат был – счастью каталонских «кулес» не было предела! А потом наступили будни.

Будни, которые мы наблюдаем прямо сейчас. «Барселона» по-прежнему высоко в Лиге чемпионов, по-прежнему лидирует в Ла Лиге. Но только в Ла Лиге по потерянным очкам каталонцев опережает «Реал» – даже со всеми многочисленными трудностями.

А в Лиге чемпионов «Барса» с огромным трудом обыграла проблемную «Боруссию», пропустив два. Да, за тур до того команда Флика уверенно разобралась с «Брестом». Но, во-первых, «Брест», при всех его плюсах и успехах, «Барселоне» не ровня, тем более в гостях. А во-вторых, матч с «Брестом» – единственный со времён победного «класико», когда «Барса» сыграла «на ноль» в обороне. Для справки: «класико» было 26 октября, почти два месяца назад.

«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд Фото: Lars Baron/Getty Images

Соперники адаптируются к «Барселоне». Нельзя сказать, что уже адаптировались окончательно. Но то, что почти безотказно работало в начале сезона (в том числе из-за эффекта новизны), сейчас работает гораздо менее стабильно. В первую очередь это касается линии защиты, которую Флик задрал так же высоко, как родители задирают колготки маленьким детям. До пупка – читай до центральной линии поля.

Форварды команд-соперниц «Барсы» всё чаще открываются «крюком». Они отходят назад, в сторону своей половины поля, делают загиб – и резко рвут вперёд! Так, например, «барселонскую» оборону мучил Шеральдо Бекер из «Реала Сосьедад». Похожую штуку исполняли и атакующие игроки «Сельты» (Яго Аспас, Альфонсо Гонсалес), и их коллеги из «Бетиса» (Витор Роке, Чими Авила, Абде Эззалзули). Ни в одном из этих матчей «Барселона» не победила: с «Сельтой» и «Бетисом» сыграли вничью, а «Сосьедаду» уступили.

Помимо адаптации соперников, всплыла и другая проблема «Барсы» – кадровая. То, что у каталонцев недокомплект, было понятно ещё в начале сезона. Недокомплект был и в прошлом сезоне – а летом 2024-го он только усугубился: ушли Илкай Гюндоган, Серхи Роберто и Маркос Алонсо, плюс закончилась аренда у двух Жоау – Феликса и Канселу. Да, «Барселона» совершила знаковое приобретение в лице Дани Ольмо. Плюс из аренды в «Жироне» вернулись Эрик Гарсия и Пабло Торре. Но ушло людей всё же больше, чем пришло. И по качеству пришедших – Гарсии и особенно Торре – имелись вопросы. И имеются по сей день.

Флик выкрутился блестяще. Во-первых, он отлично интегрировал Ольмо. Во-вторых, Рафинья заиграл так, как никогда раньше. Причём не только на флангах, но и на позиции «десятки» – пока Дани не мог играть из-за бюрократических трудностей. В-третьих, ожил Роберт Левандовски. Видимо, Флик привёз из Германии специальные ключи, с помощью которых удалось завести эту голевую машину.

В-четвёртых, в центре обороны отлично сыгрались Пау Кубарси и Иньиго Мартинес, которого, кстати, клуб собирался продать, но Флик запретил. И, наконец, в-пятых, Ханс-Дитер очень органично вписал новую молодёжь: Марка Касадо и его тёзку Берналя, который, к большому сожалению, быстро получил тяжёлую травму.

Марк Касадо Фото: Pedro Salado/Getty Images

Ещё раз: тренер сработал великолепно. Но проблему недокомплекта он не решил – больше футболистов у него не стало. Он и не мог решить эту проблему, этим должен заниматься клуб. Просто Флик на время замаскировал нехватку футболистов, но в последние месяцы сотканный им камуфляж работает всё хуже.

Касадо удалился с «Сельтой» и не играл против «Лас-Пальмаса». В итоге «Барса» дома уступила команде с Канар прямо в свой 125-й день рождения. В центре поля без Касадо была огромная дыра, которой «Лас-Пальмас» прекрасно пользовался. Парень, о котором в прошлом сезоне даже не все болельщики «Барсы» знали, сейчас абсолютно незаменим. И, с одной стороны, это заслуга его лично и Флика, который его разглядел и доверил ему место в старте. А с другой – незаменимость Касадо подчёркивает, как «Барселоне» не хватает футболистов. Выбывает парень, который в прошлом сезоне сыграл за основу всего 35 минут, – и наступает коллапс.

Выздоровел и всё больше играет Гави. Но он не даёт того оборонительного объёма, какой даёт Касадо. Выздоровел и Френки де Йонг. Но пока нидерландец – возможно, главное разочарование «Барсы» в этом сезоне. Педри, Касадо и Ольмо (либо Рафинья, если Дани нет) отлично сыгрались в центре поля, все роли расписаны, де Йонгу в старте просто нет места. А на замену он выходит откровенно плохо.

Френки де Йонг Фото: David Ramos/Getty Images

Вышел успокоить игру, когда «Барса» вела у «Сельты» 2:0, – закончили 2:2 (хотя, конечно, повлияло удаление Касадо). Вышел при 0:1 с «Лас-Пальмасом», чтобы добавить темпа и креатива. И того, и другого прибавилось, но не благодаря Френки, а в первую очередь благодаря Рафинье и Педри. «Барса» в итоге проиграла. Наконец, в матче с «Бетисом» де Йонг вышел, когда его команда вела 1:0, и «привёз» пенальти, который был реализован.

Если нидерландец продолжит в том же духе, нельзя исключать его продажи. Спрос на него был всегда, стоит он дорого, а деньги «Барселоне» ой как пригодятся! Но пока это не более чем гипотеза.

Огромное счастье «Барсы», что надолго не выбывал никто из основных защитников. В первую очередь это касается центра. Во-первых, Кубарси и Иньиго хороши в связке. А во-вторых, до последнего времени у них практически не было адекватной замены. Был лишь Эрик Гарсия, которого, Флик, к слову, намного чаще использует в центре поля. Рональд Араухо восстановился только сейчас. А Андреас Кристенсен а) травмирован б) не заявлен на Ла Лигу. Пришлось провернуть такой финт, чтобы заявить Дани Ольмо. Классика «Барселоны» в последние годы.

Страшно представить, что было бы, если бы кто-то из пары Кубарси – Иньиго выбыл надолго. Отдельные аплодисменты мужеству юного Кубарси, который после жуткой травмы лица, полученной в матче с «Црвеной Звездой», вышел на поле уже в следующей игре. Пау вообще не пропустил ни одной встречи «Барсы» в этом сезоне. А Иньиго пропустил одну – с «Осасуной». На его месте вышел 19-летний Серхи Домингес. В том матче Флик дал сыграть многим резервистам, и «Барселона» «сгорела» 2:4. И мы вновь возвращаемся к качеству резерва и недокомплекту.

Страшная травма Пау Кубарси в игре с «Црвеной Звездой» Фото: ФК «Барселона»

С крайними защитниками ситуация примерно такая же. Есть железно основные – Алехандро Бальде и Жюль Кунде. И есть железно запасные – Эктор Форт и Херард Мартин. На флангах обороны, в отличие от центра, Флик периодически проводит ротацию. И разница в качестве между основными и запасными крайками очень заметна. Так что, если Бальде, Кунде или оба сразу выпадут из состава, будет ещё одна гигантская проблема, которую вряд ли удастся безболезненно решить с помощью внутренних резервов.

За несколько месяцев «Барселона» стала заложницей своего успеха на старте сезона. Всё было настолько здорово, что все проблемы забылись, и мгновенно появились ожидания, причём довольно высокие. А сейчас – похмелье. Пришло время спуститься с небес на землю. А этот путь значительно более неприятный, чем с земли на небеса. Гораздо проще засадить себя в плен ожиданий, чем потом из этого плена выбираться.

Ханс-Дитер Флик работает хорошо. Но «Барселона» не перестала быть кризисной. И вывод её из глобального кризиса – точно не дело Флика, это за рамками его компетенций. Тренер отвечает за футбол. И в этой области у «Барсы» после невероятного старта тоже наметились проблемы. Страшно любопытно, как Флик будет их решать. Он уже шокировал всех в начале сезона. Может, шокирует и сейчас?