«Амкар» рвётся наверх, «Тосно» теперь два, а что «Сатурн»? На что претендуют экс-клубы РПЛ

Российская Премьер-Лига существует с 2001 года. С тех пор в ней поиграли 43 клуба. Какие-то уже не существуют — как ФК «Москва», «Томь», «Мордовия», нижегородская «Волга», владивостокский «Луч» или «Тамбов». Какие-то умерли и возродились. А что вообще с теми, кто до сих пор на плаву? Где они все и на что претендуют? И что вообще творится там, за пределами РПЛ? Когда это ещё выяснять, как не во время зимней паузы. Этим мы и занялись.

Борются за возвращение в РПЛ

Лидеры Первой лиги Фото: «Чемпионат»

Кто: «Балтика», «Торпедо», «Сочи», «Урал», «Черноморец» Новороссийск

Самый банальный пункт. Эти пять клубов и так у всех на виду, и как минимум два из них снова запрыгнут в элиту уже совсем скоро. Скорее всего, речь о «Балтике» и «Торпедо» — калининградцы и москвичи создали уверенный задел перед преследователями в восемь и шесть очков соответственно. Так же, как и идущие пятыми новороссийцы — от шестого места. Но сочинцы и екатеринбуржцы сделают всё, чтобы «Черноморец» не попал в стыки. Клуб в последний раз играл в РПЛ в 2003 году, да и в Первую лигу вернулся только по итогам позапрошлого сезона. И вот он там уже на ведущих ролях.

Середняки Первой лиги

Середина таблицы Первой лиги Фото: «Чемпионат»

Кто: «Арсенал», «Ротор», «СКА-Хабаровск», «Енисей»

Туляки не могут победить вот уже в 11 матчах подряд, расписав за это время восемь ничьих — прямо не «Арсенал», а «Сатурн» нулевых, к которому мы ещё вернёмся. Иначе находились бы в предыдущей группе. Этим командам и вылет едва ли грозит, и подъём в РПЛ не светит: герой фильма «Залечь на дно в Брюгге» сравнил бы их с «Тоттенхэмом». Хотя весной парни Александра Сторожука бодались в стыках — и уступили там «Пари НН» после гостевой победы в первом матче (2:1, 0:2).

Аутсайдеры Первой лиги

Аутсайдеры Первой лиги Фото: «Чемпионат»

Кто: «Шинник», «Уфа», «Сокол», «Алания»

В Первой лиге безнадёжна только «Тюмень». Но страшно и за «Аланию». Спартак Гогниев на тренерском мостике с его хороводами и Ибрагим Цаллагов с Алексеем Татаевым в составе не спасают: одно очко в последних шести матчах привело к предпоследнему месту. Хотя четыре предыдущих сезона владикавказцы заканчивали в топ-8, а два раза должны были и вовсе сыграть в стыках — из-за проблем с местным стадионом им этого сделать не позволили. Теперь бы вообще во Вторую лигу не вылететь. Не особо лучше дела и у «Сокола» с четырьмя очками в 10 последних матчах.

Поиграли в «Золоте» Второй лиги

Вторая лига. «Золото» Фото: «Чемпионат»

Кто: «Кубань», «Сибирь»

Краснодарцы в прошлом сезоне провалились в «Золото» из Первой лиги. Вполне вероятно, только на один год: после первого этапа вылета удалось избежать, а такое же четвёртое место во втором позволит сыграть в стыках. Там и оказалась по итогам сезона-2023/2024 «Сибирь», вот только «Ротор» не позволил ей повыситься в классе (1:1, 3:1). 2025-й новосибирцы начнут уже в «Серебре», так как стали лишь восьмыми из 10 команд. А ведь когда-то ПСВ в Лиге Европы обыгрывали, были времена! Сейчас за них, кстати, выступает экс-ростовчанин Кирилл Фольмер, а за «Кубань» — уже 35-летний бывший динамовец Иван Темников и Игорь Безденежных из «Уфы».

«Варятся» в Дивизионе Б Второй лиги

Положение «Амкара» Фото: «Чемпионат»

Кто: «Амкар», «Спартак-Нальчик», «Сатурн»

Дивизион Б Второй лиги — натуральное «болото»: засосать может надолго. В нём четыре группы по 14-17 команд, и только одна из каждой пополняет «Серебро» Дивизиона А. «Амкару» вот не повезло: он стал вторым, отстав от кировского «Динамо» на каких-то два очка. Пермяки, кстати, и в Кубке пошумели: дошли до шестого раунда Пути регионов. Одной победы над «Тюменью» им не хватило, чтобы сразиться с представителем РПЛ. Тюменцы, например, попали на «Краснодар».

Положение «Сатурна» Фото: «Чемпионат»

«Сатурн», подобно «Пари НН», был «Леон Сатурн». До недавних пор. Спонсор-букмекер покинул «инопланетян», а вместе с ним и их гендиректор — тот самый Роман Широков. Экс-капитан сборной проработал на этом посту практически два года, метил в РПЛ, приводил Олега Кононова и даже тренировал сам. Но дальше начались финансовые трудности. В чемпионате «Сатурн» уступил московским фармам — «Динамо-2» и «Спартаку-2».

Положение «Спартака-Нальчик» Фото: «Чемпионат»

«Спартак-Нальчик» обитает в подвале таблицы. Но не стоит переживать, ведь вылетают только две команды. В случае с Группой 1 это тоже фармы, только осетинский и дагестанский — «Алания-2» и тоже «Динамо-2», но из Махачкалы. Нальчане не выступали в Первой лиге с сезона-2016/2017, так что едва ли их слишком уж печалит 13-я строчка в Дивизионе Б.

Живы, но о былых успехах могут только мечтать

Кто: «Анжи», «Тосно»

Положение «Тосно» Фото: «Чемпионат»

Обладатели Кубка России тоже вернулись из «Небесной лиги» и пока играют в родных краях. С 2023 года команда рубится в Северо-Западном объединении (по сути, в региональной лиге) и чемпионате Ленобласти, где дважды стала третьей плюс взяла местный Кубок. Интересно, что есть два «Тосно» — из Ленинградской области и из Санкт-Петербурга. А хозяин у них один. Вот как объясняли феномен на сайте ФК: «Команды относятся к разным футбольным федерациям. Но это один клуб, одна большая семья!»

Положение «Анжи» Фото: «Чемпионат»

Знали, что махачкалинцы из «Анжи» до сих пор выступают в Премьер-Лиге? Ничего страшного, если нет. Просто это Премьер-Лига ЛФЛ Дагестана в формате 8х8. «Анжи» там находится в замечательной компании таких команд, как «Имамат», «Фермер-Каспийск», «Бомбей» (не «Кураж»), «Редуха» и «Прессинг-Garderob». И является середняком, за семь матчей набрав 10 очков. Сказал бы кто такое во время звёздной закупки Сулеймана Керимова — обсмеяли бы. В сентябре тренер «Анжи» Сулейман Магомедов признавался, что верит в лучшее: «Надеюсь, нам удастся вернуть славные традиции легендарного клуба».

Параллельно началась медиафутбольная история махачкалинцев: с Исламнуром Абдулавовым, Камилем Агаларовым, Али Гаджибековым и Расимом Тагирбековым в составе. Осталось только вернуть легенд вроде Нарвика Сирхаева, Будуна Будунова и Шамиля Лахиялова.