В «МЮ» ядерный конфликт. Гарначо подозревают в сливе состава!

В последнее время «Манчестер Юнайтед» превратился в символ хаоса и бардака. Команда не радует результатами, многие трансферы вызывают недоумение, тренеры не в состоянии исправить ситуацию в лучшую сторону. Плюс в команде ещё и завелась «крыса».

Сливы стартового состава «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях — норма последних месяцев. За час до официального объявления выкатывают фамилии всех игроков основного состава — по одной с промежутком примерно в пять минут. Таким образом, болельщики знают состав ещё до его официального объявления. Но гораздо важнее, что информация попадает к сопернику, а тот может внести коррективы в свой игровой план.

Под подозрение попал Алехандро Гарначо — футболист «Манчестер Юнайтед». Почему он, а не кто-то другой? Аккаунты, которые сливают составы в социальных сетях, имеют одну схожую черту. В описании их профиля присутствует один контакт для связи: TheHQQ (The Headquarters). А там указана вот такая формулировка: «Мы ищем спортивные твиттер-аккаунты, которые заинтересованы в уникальных спонсорских предложениях».

Гарначо подозревают в сливе данных по составу «МЮ» Фото: Naomi Baker/Getty Images

А какое отношение к этому всему имеет Гарначо? Дело в том, что его брат (его зовут Роберто) убрал из описания своего профиля в социальных сетях упоминание TheHQQ. Сливы составов совпадали с теми матчами, когда Алехандро выходил в стартовом составе. Стивен Хоусон из Stretford Paddock запустил расследование и заявил, что брат Гарначо не только сливал составы ради денег, но и критиковал других футболистов «МЮ», заходя под разными аккаунтами. А самого Алехандро всегда защищал.

Хоусон добавил, что в прошлом сам Гарначо ставил лайки постам с критикой бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и одноклубников. Претендент на звание самого токсичного футболиста? Кстати, Алехандро дружит с блогером UTDscope, который ранее несколько раз сливал информацию о составе команды до официального объявления. Правда, там были не полные составы. Чаще всего блогер писал, когда Гарначо попадал в основу.

Любопытно, что UTDscope написал перед матчем с «Викторией» в Лиге Европы, что состав сливает футболист из основы. И добавил, что, когда правда раскроется, всем, кто обвинял Гарначо, будет стыдно. Правда, сам блогер не удалил старые посты с информацией о попадании Алехандро в стартовый состав.

Аккаунты, связанные с братьями Гарначо, разгоняли информацию, что составы сливает Амад Диалло. Впрочем, часть сообщений по теме уже удалили. Диалло восемь раз попадал в стартовый состав «МЮ» в нынешнем розыгрыше АПЛ. А ещё это совсем не медийная персона. Кстати, UTDscope не публиковал данных по составу после того, как Гарначо обвинили в сливе. Совпадение?

«Насколько я понимаю, Алехандро Гарначо сливает составы команды, что подтвердил мой источник», — сказано в аккаунте United Scout (ранее выдавал точные инсайды по «МЮ») в соцсети X (ранее Twitter). — У блогера Utdscope уже давно сложились хорошие отношения с Гарначо, и он неоднократно просил игрока сообщать новости о команде».

Неделю назад Гарначо поставил лайк под постом, где критиковали защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса из-за результативной ошибки в матче с «Ноттингем Форест» (2:3). Алехандро потом удалил лайк, однако один из блогеров с миллионом подписчиков выложил скриншот. В окружении самого Гарначо позднее заявили, что футболист случайно лайкнул этот пост.

В этом сезоне у Гарначо мало поводов для радости Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Алехандро — магнит для скандалов. Он ругался с фанатом, у которого меньше двух тысяч подписчиков в социальных сетях. А потом обиделся на болельщиков во время раздачи автографов, когда они дали ему несколько советов по тому, как нужно действовать на поле. Что дальше сделал Гарначо? Забил «Лестеру», после чего отказался от празднования. Почему? Отвечает капитан «МЮ» Бруну Фернандеш: «Гарначо считает, что потерял веру в болельщиков».

Гарначо в этом сезоне не радует высокой результативностью в АПЛ. Он отдал голевую передачу в августе и забил по мячу в сентябре, октябре и ноябре. Получается, по одному результативному действию в месяц. В декабре – пока по нулям. Притягивать скандалы пока получается лучше, чем играть.