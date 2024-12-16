Шанс «Реала» выйти из кризиса — скамейка. Анчелотти незаслуженно даёт ей мало шансов?

Одна из главных претензий к Карло Анчелотти в «Реале» – недостаточная ротация. Будь у итальянца возможность, он бы играл одним составом все матчи без замен – а ведь на скамейке мадридцев собралось немало интересных игроков! Кто-то покорно ждёт шанса, а кто-то осторожно негодует.

Арда Гюлер, 19 лет

Арда Гюлер Фото: Alex Caparros/Getty Images

Один из главных вундеркиндов нового поколения пока не нашёл себя в Испании. Первый сезон он провёл по большому счёту в лазарете – болельщики даже стали записывать Гюлера в топ самых разочаровывающих трансферов, называя того хрусталём. К счастью, во второй половине Арда оправился от повреждений и выдал мощную концовку сезона: забил пять мячей в семи матчах.

Можно было рассчитывать на взлёт в этом сезоне, но пришёл Килиан Мбаппе, и для турка начались качели. Карло мог выпустить Гюлера в основе, а потом три матча подряд даже не выпускать на замену. В связи с недавней эпидемией травм, полузащитник всё же получил более значимую роль: сыграл 305 минут в последних пяти встречах Ла Лиги и успел оформить 1+3. Две его голевые передачи пришлись на матч с «Райо» (3:3) в последнем туре.

На самом деле, подход Карло не совсем ясен. Арда потенциально может стать достойным преемником Тони Крооса – нынешней команде не хватает острых плеймейкеров, способных одним пасом вывести атакующее трио на убойную позицию. Лука Модрич в силу возраста не всегда доступен, а Джуд Беллингем больше походит на универсального солдата, нежели на художника. Возможно, идея с Гюлером на позиции «восьмёрки» сделает «Мадрид» более вариативным и исправит некоторые проблемы. Тем более турку всего 19 лет – перевоспитать игрока будет намного проще.

Эндрик, 18 лет

Эндрик Фото: David Ramos/Getty Images

В 2022-м «Реал» быстрее всех подсуетился и урвал бразильский бриллиант за 47 € млн. Но когда вундеркинд приехал в Испанию, он оказался не нужен (снова поблагодарим Мбаппе). Логично было отдать малыша в аренду, но Эндрик уже дебютировал за сборную и был на хайпе – в таком статусе отдавать в «Вальядолид» или «Мальорку» нельзя.

Юный форвард ударно начал карьеру: забил в дебюте Ла Лиги и показал себя реальной боевой единицей, цепляясь за мячи и наполняя атаку новой энергией. Но скоро бразилец будто впал в дизмораль: провалил игру с «Лиллем», выйдя в старте, а потом начал лениться и играть без азарта.

С одной стороны, понять можно: за 10-12 минут (плюс-минус столько получает бразилец в последнее время, а то и меньше) игрового времени мало что можно сделать. С другой – у Эндрика же получалось. И развести руки в обиде – точно не вариант. Здесь уже необходима тонкая психология Анчелотти, иначе малыш пойдёт по стопам Робиньо и других горе-вундеркиндов.

Браим Диас, 25 лет

Браим Диас Фото: Alex Caparros/Getty Images

Трансфер Браима воодушевил болельщиков в 2019 году – тогда «Реал» урвал один из главных бриллиантов академии «Манчестер Сити». Но Диас был ещё сырой, так что его отправили на три года командироваться в «Милан». В Италии он стабильно круто начинал сезон, клал пару мячей, а потом пропадал. Так что когда в 2023-м Флорентино Перес и ко анонсировали возвращение марокканского испанца, радости было мало.

На удивление Браим быстро вписался в команду и неоднократно помогал «Реалу». Плюс Диаса в том, что он в курсе своего статуса и не претендует на большее. Несмотря на репутацию технаря и любителя финтов, он очень дисциплинирован и не строит козни в прессе, выбивая игровое время. Играй Браим в любом другом клубе мира, был бы твёрдым игроком старта – может, даже в «Сити». Но Диасу пока и так неплохо: он добродушно помогает создавать моменты для Мбаппе и Винисиуса, а по праздникам может ещё и включать режим гения.

Даниель Себальос, 28 лет

Даниель Себальос Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Даниель переходил в «Реал» одним из самых перспективных хавбеков Испании, рассчитывая в будущем заменить старичков Модрича и Крооса. Прогноз сбылся: Себальос спустя семь лет заменяет Луку к 75-й минуте игры.

Шутки шутками, но ведь Себальос – хороший полузащитник. Хотя и без изюминки, как выяснилось – а таким в «Реале» непросто. Ему уже 28 лет, по сути, у него пик карьеры, но Дани покорно затыкает дыры в центре поля (и даже на фланге защиты) и пылесосит всевозможные трофеи. И определённо ещё пополнит полку с наградами в будущем. Так что осуждать не имеем права, Дани как будто выжимает из карьеры максимум.

Хесус Вальехо, 27 лет

Хесус Вальехо Фото: Denis Doyle/Getty Images

Главный маскот «Реала» и футбольный мем, о котором вспоминают раз в год. Хесуса привели в «Реал» в 18 лет из «Сарагосы», рассчитывая вылепить из него легендарного защитника. Пранк провалился: Вальехо кочует по арендам, а когда спрос отсутствует, его поселяют на скамейку «Бернабеу».

Иногда болельщики неиронично горят желанием дать Хесусу ещё один шанс, авось игрок заматерел. Недавно Карло поддался просьбам и выпустил испанца на 10 минут с «Алавесом» – «Мадрид» пропустил два мяча за две минуты и чуть не выронил победу. Теперь мало кто рвётся в адвокаты Вальехо. Кажется, в роли чирлидера он смотрится убедительнее.