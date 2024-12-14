Скандалище в Германии! Рекордсмену «Боруссии» занизили возраст на четыре года

Юссуфа Мукоко ярко ворвался в немецкий футбол и установил несколько рекордов в совсем юном возрасте. Этот сезон 20-летний парень проводит во Франции, где играет в аренде в «Ницце». Права на него по-прежнему принадлежат дортмундской «Боруссии». Правда, теперь Мукоко оказался в центре большого скандала.

Что сказал «отец» футболиста?

В воскресенье, 15 декабря, в Германии состоится показ документального фильма «Обман, обман, обман — бизнес на миллионы долларов с футбольными талантами». Журналисты и продюсеры канала ProSieben в течение двух лет собирали данные по Мукоко. Они подчёркивают, что это не единичный случай.

В фильме присутствует отец футболиста Джозеф Мукоко. Точнее, теперь человек утверждает, что у парня другой биологический папа: «Осознавая уголовную ответственность за дачу ложных показаний под присягой, заявляю: Юссуфа Мукоко — не мой биологический сын. Кроме того, он появился на свет не 20 ноября 2004 года в Камеруне. Я сфальсифицировал свидетельство о рождении, после чего мы получили паспорт в немецком посольстве и перевезли мальчика в Германию. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы уменьшили его возраст на четыре года, указав в документах 20 ноября 2004 года».

Вау! Согласно данным издания Bild, прокуратура Гамбурга уже приступила к расследованию. Правда, первые предварительные результаты не появятся раньше следующей недели. Джозеф Мукоко утверждает, что бывший глава молодёжного департамента «Боруссии» Ларс Риккен знал о фиктивном возрасте футболиста. Как и спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Ларс Риккен Фото: Carsten Harz/Getty Images

Попрощается ли «Боруссия» с Мукоко?

У Мукоко действующий контракт с немецким клубом до лета 2026 года. Пока нет никаких юридических оснований для его досрочного расторжения. Если ситуация не изменится в худшую сторону, «Боруссия» будет поддерживать игрока.

Вот слова медиадиректора клуба Саши Флигге: «Биологические родители Мукоко прописаны в официальных документах, выданных немецкими властями. Они сохранились до наших дней. Это основа для разрешения на игру за немецкий или зарубежный клуб, а также за выступление в молодёжной сборной».

С другой стороны, Bild сообщает, что вера «Боруссии» в спортивное будущее с Мукоко падает. Как только будет создана правовая основа, ответственные лица по крайней мере рассмотрят условия расторжения контракта. Причина в том, что у агента футболиста испорчены отношения с руководством «Боруссии». «Мукоко многое обещали перед подписанием контракта, но руководители клуба не выполнили эти условия», — так агент обрушился с критикой на боссов клуба прошедшим летом.

Юссуфа Мукоко празднует гол с Марко Ройсом Фото: Leon Kuegeler/Getty Images

«Ницца» расторгнет арендный договор?

Для этого шага также отсутствует юридическая основа. Арендный договор рассчитан до лета 2025 года, и его заключали на основе данных немецкого свидетельства о рождении Мукоко. Другой вопрос: станет ли «Ницца» выкупать футболиста за сумму в € 17 млн? Мукоко в последнее время почти не играет — провёл суммарно всего две минуты в шести предыдущих матчах в Лиге 1.

Сможет ли Мукоко продолжать выступать за молодёжную сборную Германии?

Да. В Немецком футбольной союзе дали комментарий для Bild: «До дебюта 16-летнего Мукоко в сборной в сентябре 2017 года публично высказывались сомнения относительно его даты рождения. В связи с этим Немецкий футбольный союз тесно сотрудничал с ответственными органами власти. Документы были заверены на немецкой территории. У нашей организации не было оснований сомневаться в работе немецких властей. Таким образом, указанная дата рождения (20 ноября 2004 года), была использована в качестве основы для дальнейшего хода футбольной карьеры игрока».

Юссуфа Мукоко (справа) в составе молодёжной сборной Германии Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images

Чего может лишиться Мукоко?

Мукоко — самый молодой футболист, когда-либо принимавший участие в матче Бундеслиги. И самый молодой автор гола. В 2021 и 2023 году он получил медаль имени Фрица Вальтера — так Немецкий футбольный союз поощряет молодых игроков. На момент получения награды Мукоко было 16 и 18 лет. Но ему бы не вручили медаль, будь он на четыре года старше. В Немецком футбольном союзе пока не говорят о том, лишат ли Юссуфу наград, если окажется, что у него переписанный возраст. На данный момент все награды остаются в силе. Однако публичное обсуждение возраста бросает большую тень на титулы и рекорды Мукоко.

У футболиста есть рекламный контракт с компанией Nike, подписанный в 2019 году. По данным Bild, сумма сделки составила около € 1 млн. Однако с учётом всех возможных бонусов цифра может вырасти до € 10 млн. Новая информация наверняка побудит компанию провести проверку. Нынешняя ситуация значительно снижает рекламную ценность Мукоко для Nike.

В чём парадокс ситуации?

12 ноября 2022 года Джозеф Мукоко уже давал показания в суде под присягой: «Зная об уголовной ответственности за ложные показания, заявляю следующее. Меня зовут Джозеф Мукоко. Юссуфа — мой биологический сын. Он родился 20 ноября 2004 года в Камеруне».

Так где же правда? Получается, Джозеф Мукоко один раз точно солгал под присягой. Вопрос только в том, когда. Следовательно, его могут привлечь к уголовной ответственности. Но главное, сколько же лет Юссуфе? Как вся история отразится на его карьере? Этот скандал может стать крупнейшим в новейшей истории футбола.

Мукоко переехал в Германию в 2014 году. Сначала оказался в академии «Санкт-Паули», а потом — в Дортмунде. Bild утверждает, что Мукоко поругался с родителями и не общался с ними в течение пары лет. Правда, теперь нужно понять, родители ли это. Возможно, именно с этим связано скандальное заявление Джозефа Мукоко.