5 лучших вратарей по отражённым ударам в топ-лигах
Портал CIES Football Observatory провёл масштабное исследование и определил лучших вратарей по отражённым ударам в топ-7 лигах Европы. Кто вошёл в пятёрку самых надёжных?
4-5-е место — Франко Израэль
Голкипер «Спортинга» отразил 80% ударов в нынешнем сезоне.
4-5-е место — Аугусто Баталья
80% — именно столько ударов в этом сезоне отразил вратарь «Райо Вальекано».
2-3-е место — Анатолий Трубин
Голкипер «Бенфики» отразил 82% ударов в этом сезоне.
2-3-е место — Диогу Кошта
На счету вратаря «Порту» тоже 82% отражённых ударов.
1-е место — Давид де Хеа
Голкипер «Фиорентины» отразил 83% ударов в этом сезоне.
5 лучших вратарей по отражённым ударам в топ-7 лигах
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