5 лучших футболистов РПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году

5 лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году

До конца 2024 года осталась пара недель. Поэтому Opta решила подсчитать, кто же в РПЛ стал лучшим по системе «гол+пас» в уходящем году. Вот так выглядит пятёрка лидеров.