5 лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году
До конца 2024 года осталась пара недель. Поэтому Opta решила подсчитать, кто же в РПЛ стал лучшим по системе «гол+пас» в уходящем году. Вот так выглядит пятёрка лидеров.
5-е место — Матео Кассьерра
На счету нападающего «Зенита» 19 (13+6) результативных действий.
4-е место — Константин Тюкавин
Нападающий «Динамо» отметился 14 голами и семью результативными передачами.
3-е место — Джон Кордоба
Форвард «Краснодара» забил 15 голов и сделал семь ассистов.
1-2-е место — Максим Глушенков
На счету нападающего «Зенита» 23 (10+13) результативных действия.
1-2-е место — Мирлинд Даку
Форвард «Рубина» отметился 15 голами и восемью ассистами.
5 лучших футболистов РПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году
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