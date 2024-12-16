«Спартак» — неожиданный лидер РПЛ. Пусть и по продвинутой статистике

РПЛ укатилась на большую зимнюю паузу. Впереди отпуск, куча трансферных слухов и товарищеские турниры, где традиционно хорош «Спартак». Но в этот раз они здорово выглядят и в РПЛ, особенно если мы говорим о последних матчах. У красно-белых шесть побед подряд перед паузой, третье место и всего два очка отставания от лидеров. Удивительный результат, с учётом того, что серия началась после разгрома от «Краснодара» (0:3), когда команду Деяна Станковича часть аудитории в очередной раз похоронила.

Однако москвичи смогли воскреснуть. Манфред Угальде расчехлил весь свой голевой потенциал, Эсекьель Барко тоже врубил полную мощность, как и остальные игроки. Для команды нынешняя пауза и правда совсем не вовремя. Хотя теоретически она могла уйти на паузу и вовсе лидером.

«Спартак» — первый по ожидаемым очкам. Скинули с трона «Краснодар»

Портал UnderStat анализирует количество не набранных, а потенциальных очков. Статистика основана на ожидаемых забитых и пропущенных голах. Так что это история, которая по сути исключает случайность. И здесь «Спартак» благодаря трём последним турам вышел в лидеры. Мы уже приводили цифры после 15-го тура. Тогда на первой строчке находился «Краснодар». Собственно, это коррелировалось и с реальной таблицей, где команда Мурада Мусаева шла на первом месте.

А вот «Спартак» по продвинутой статистике тогда был второй, немного отставая от «быков». При этом опережая «Зенит». А после 18-го тура влетел на первую строчку. По данным портала, красно-белые могли набрать около 38 очков, если бы футбол избегал случайных моментов. И это первое место. «Краснодар» располагался бы на второй строчке с 35 очками. А «Зенит» остался бы на третьей строчке с 33 очками. Более того, совсем рядом «Динамо» (32) и ЦСКА (30). А вот «Локомотив» в этом потенциальном рейтинге невыразителен. У него шестое место – 29 очков. Хотя в реальности у железнодорожников на шесть больше. То есть набрала команда Михаила Галактионова куда больше ожидаемого.

Михаил Галактионов и Александр Сильянов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересно наблюдать и за тем, что в нижней части этой фантастической таблицы. Оказывается, на последнем месте «Пари НН». По данным портала, нижегородцы набрали на два очка больше ожидаемого. А их реальный показатель – 14 очков. Да, с такими цифрами это самый низ. Чуть выше – «Факел» с 15 очками. «Оренбург», который в реальном мире набрал всего восемь очков, должен был иметь аж 17. Колоссальный разброс. Но не рекордный. Абсолютный лидер по этому показателю – «Ахмат». Грозненцы должны были располагаться на восьмой строчке в таблице! Они недосчитались 11 ожидаемых очков! Так что, возможно, зря столько критики в адрес Сергея Ташуева.

Таблица РПЛ по ожидаемым очкам

Место Клуб Реальные очки Ожидаемые очки 1 «Спартак» 37 37,83 2 «Краснодар» 39 35,94 3 «Зенит» 39 33,47 4 «Динамо» 35 32,08 5 «ЦСКА» 31 30,98 6 «Локомотив» 35 28,54 7 «Ростов» 26 27,37 8 «Ахмат» 13 24,41 9 «Рубин» 26 22,11 10 «Крылья Советов» 18 20,14 11 «Динамо» Мх 17 19,24 12 «Акрон» 22 19,13 13 «Химки» 16 18,36 14 «Оренбург» 8 17,31 15 «Факел» 14 15,48 16 «Пари НН» 16 13,43

А как было год назад?

Здесь мы только про реальную таблицу РПЛ. Год назад первым после 18 туров закончил «Краснодар». Собственно, как и сейчас. Однако есть два отличия – в нынешнем сезоне команда набрала 39 очков (в сезоне 2023/2024 – 38), плюс сейчас отсутствует какой-либо преимущество над «Зенитом». Ведь у Питера всё аналогично, хотя год назад гегемон отставал на два очка.

«Зенит» — чемпион сезона-2023/2024 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важный момент – в прошлом сезоне казалось, что весной будет только два претендента на золото. Ведь «Динамо» отставало от лидера на шесть очков, «Локомотив» и «Спартак» откатились ещё ниже. Но многие тогда ошибались: в итоге именно динамовцы залетели в чемпионскую гонку и до последнего тура претендовали на золото отчётливее остальных – они отталкивались только от своих результатов.

Сейчас же плотность ещё выше: «Спартак» отстаёт от лидеров всего на два очка, а «Динамо» и «Локомотив» – на четыре. Соответственно, и вернуться в чемпионскую гонку им куда проще.

Межсезонье уже и правда надоело. Поскорее бы оно закончилось.