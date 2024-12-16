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Таблица РПЛ-2024/2025 по ожидаемым очкам — Спартак на первом месте, Зенит, Краснодар, подробности

«Спартак» — неожиданный лидер РПЛ. Пусть и по продвинутой статистике
Дмитрий Зимин
«Спартак» — неожиданный лидер РПЛ
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«Зенит» согласно ей только третий.

РПЛ укатилась на большую зимнюю паузу. Впереди отпуск, куча трансферных слухов и товарищеские турниры, где традиционно хорош «Спартак». Но в этот раз они здорово выглядят и в РПЛ, особенно если мы говорим о последних матчах. У красно-белых шесть побед подряд перед паузой, третье место и всего два очка отставания от лидеров. Удивительный результат, с учётом того, что серия началась после разгрома от «Краснодара» (0:3), когда команду Деяна Станковича часть аудитории в очередной раз похоронила.

Однако москвичи смогли воскреснуть. Манфред Угальде расчехлил весь свой голевой потенциал, Эсекьель Барко тоже врубил полную мощность, как и остальные игроки. Для команды нынешняя пауза и правда совсем не вовремя. Хотя теоретически она могла уйти на паузу и вовсе лидером.

Кому в РПЛ пора менять клуб:
В топ-клубах РПЛ затухли 18 футболистов. Зимой им надо перезапускать карьеру
В топ-клубах РПЛ затухли 18 футболистов. Зимой им надо перезапускать карьеру

«Спартак» — первый по ожидаемым очкам. Скинули с трона «Краснодар»

Портал UnderStat анализирует количество не набранных, а потенциальных очков. Статистика основана на ожидаемых забитых и пропущенных голах. Так что это история, которая по сути исключает случайность. И здесь «Спартак» благодаря трём последним турам вышел в лидеры. Мы уже приводили цифры после 15-го тура. Тогда на первой строчке находился «Краснодар». Собственно, это коррелировалось и с реальной таблицей, где команда Мурада Мусаева шла на первом месте.

А вот «Спартак» по продвинутой статистике тогда был второй, немного отставая от «быков». При этом опережая «Зенит». А после 18-го тура влетел на первую строчку. По данным портала, красно-белые могли набрать около 38 очков, если бы футбол избегал случайных моментов. И это первое место. «Краснодар» располагался бы на второй строчке с 35 очками. А «Зенит» остался бы на третьей строчке с 33 очками. Более того, совсем рядом «Динамо» (32) и ЦСКА (30). А вот «Локомотив» в этом потенциальном рейтинге невыразителен. У него шестое место – 29 очков. Хотя в реальности у железнодорожников на шесть больше. То есть набрала команда Михаила Галактионова куда больше ожидаемого.

Михаил Галактионов и Александр Сильянов

Михаил Галактионов и Александр Сильянов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересно наблюдать и за тем, что в нижней части этой фантастической таблицы. Оказывается, на последнем месте «Пари НН». По данным портала, нижегородцы набрали на два очка больше ожидаемого. А их реальный показатель – 14 очков. Да, с такими цифрами это самый низ. Чуть выше – «Факел» с 15 очками. «Оренбург», который в реальном мире набрал всего восемь очков, должен был иметь аж 17. Колоссальный разброс. Но не рекордный. Абсолютный лидер по этому показателю – «Ахмат». Грозненцы должны были располагаться на восьмой строчке в таблице! Они недосчитались 11 ожидаемых очков! Так что, возможно, зря столько критики в адрес Сергея Ташуева.

Таблица РПЛ по ожидаемым очкам

МестоКлубРеальные очкиОжидаемые очки
1«Спартак»3737,83
2«Краснодар»3935,94
3«Зенит»3933,47
4«Динамо»3532,08
5«ЦСКА»3130,98
6«Локомотив»3528,54
7«Ростов»2627,37
8«Ахмат»1324,41
9«Рубин»2622,11
10«Крылья Советов»1820,14
11«Динамо» Мх1719,24
12«Акрон»2219,13
13«Химки»1618,36
14«Оренбург»817,31
15«Факел»1415,48
16«Пари НН»1613,43
Какую позицию будут усиливать клубы РПЛ:
В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача
В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача

А как было год назад?

Здесь мы только про реальную таблицу РПЛ. Год назад первым после 18 туров закончил «Краснодар». Собственно, как и сейчас. Однако есть два отличия – в нынешнем сезоне команда набрала 39 очков (в сезоне 2023/2024 – 38), плюс сейчас отсутствует какой-либо преимущество над «Зенитом». Ведь у Питера всё аналогично, хотя год назад гегемон отставал на два очка.

«Зенит» — чемпион сезона-2023/2024

«Зенит» — чемпион сезона-2023/2024

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важный момент – в прошлом сезоне казалось, что весной будет только два претендента на золото. Ведь «Динамо» отставало от лидера на шесть очков, «Локомотив» и «Спартак» откатились ещё ниже. Но многие тогда ошибались: в итоге именно динамовцы залетели в чемпионскую гонку и до последнего тура претендовали на золото отчётливее остальных – они отталкивались только от своих результатов.

Сейчас же плотность ещё выше: «Спартак» отстаёт от лидеров всего на два очка, а «Динамо» и «Локомотив» – на четыре. Соответственно, и вернуться в чемпионскую гонку им куда проще.

Межсезонье уже и правда надоело. Поскорее бы оно закончилось.

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