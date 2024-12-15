«Сити» больше не денежный мешок. Его опережают просто куча клубов АПЛ!

Избавиться от статуса главного транжиры не так-то просто. В середине нулевых таковым считался «Челси», но потом в «Манчестер Сити» пришли шейхи и устроили массовый звёздный закуп. Многие до сих пор по инерции считают этот клуб денежным мешком.

Огромный бюджет никуда не делся, но вот на трансферном рынке «МС» давно ведёт себя куда приземлённее многих. Даже некоторых представителей нижней части таблицы! Чтобы это доказать, приводим конкретный баланс за последние пять сезонов. Как раз повод подходящий — сегодня состоится манкунианское дерби.

«Манчестер Сити»

Матеус Нунес/Хулиан Альварес Фото: ФК «Манчестер Сити»

Сколько заработали: € 582,5 млн

Сколько потратили: € 751,9 млн

Баланс: – € 169,4 млн

И сразу же для наглядности – финансовая статистика «Сити». Самым затратным для чемпиона стал предыдущий сезон, когда пришлось раскошелиться на € 259,6 млн: € 90 млн отдали за Йошко Гвардиола, € 62 млн за Матеуса Нунеса и € 60 млн – за Жереми Доку. Наиболее дорогим приобретением за данный период стал 117-миллионный Джек Грилиш. Ещё немало отдали за Рубена Диаша (€ 71,6 млн), Калвина Филлипса (€ 49 млн) и Эрлинга Холанда (€ 60 млн).

Лучший навар случился прошедшим летом, когда в казну клуба поступили € 75 млн за Хулиана Альвареса. Покупали его зимой 2022-го за € 21,4 млн. Также удалось неплохо заработать на продажах Лероя Зане (€ 49 млн), Феррана Торреса (€ 55 млн), Габриэла Жезуса (€ 52,2 млн), Рахима Стерлинга (€ 56,2 млн) и Коула Палмера (€ 47 млн).

«Манчестер Юнайтед»

Джейдон Санчо/Антони Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Сколько заработали: € 235,6 млн

Сколько потратили: € 886 млн

Баланс: – € 650,4 млн

Ну просто катастрофа. Дороже € 25 млн продали только троих: Дэниела Джеймса (€ 29,1 млн), Мэйсона Гринвуда (€ 26 млн) и Скотта Мактоминея (€ 30,5 млн). Зато сколько было дорогостоящих трансферов на вход! Причём во временной промежуток не вписался Гарри Магуайр. Джейдон Санчо (€ 85 млн), Антони (€ 95 млн), Каземиро (€ 70,65 млн), Расмус Хойлунд (€ 73,9 млн), Мэйсон Маунт (€ 64,2 млн) – более-менее из них заиграл только датчанин, и то он не феерит.

Настолько минусовой баланс как раз с этим и связан. «Юнайтед» привык переплачивать, но футболисты не могут дать в Манчестере результат, угасают и заметно дешевеют. Вышеназванная четвёрка (без Хойлунда) сейчас суммарно оценивается ровно в € 100 млн. А ведь ещё были неудачные покупки Донни ван де Бека и многих других.

«Челси»

Мудрик /Энцо Фернандес Фото: ФК «Челси»

Сколько заработали: € 756 млн

Сколько потратили: € 1698 млн

Баланс: – € 942 млн

Уйти в настолько большой минус и заметно опередить «МЮ» нужно ещё умудриться. Перечислять все дорогостоящие продажи и тем более покупки бесполезно — их слишком много. Отметим лишь, что за два предыдущих сезона «синие» суммарно накупили игроков на практически € 1,1 млрд! И брали не только качеством, но и количеством — по принципу «авось кто-то выстрелит». Доходило до того, что места в раздевалке доставались далеко не всем.

Сменщик Романа Абрамовича Тодд Боули не жалеет средств, хотя и при россиянине случались странные подписания вроде € 113 млн за Ромелу Лукаку. Но именно при американце дичайшие переплаты обрели массовый характер: € 116 млн за Мойсеса Кайседо, € 121 млн за Энцо Фернандеса, € 80,4 млн за Уэсли Фофана, € 70 млн за Михаила Мудрика, € 62,1 млн – за Ромео Лавиа и так далее. А зачем этим летом взяли восьмого вратаря, пусть даже многих и распихали по арендам? Причём звёзд среди них нет. Тоже непонятно.

«Арсенал»

Деклан Райс / Кай Хаверц Фото: ФК «Арсенал»

Сколько заработали: € 227,34 млн

Сколько потратили: € 783,8 млн

Баланс: – € 556,46 млн

«Канониры» также ушли в солидный минус. Не настолько огромный, как соседи из «Челси», но всё-таки. Свыше € 25 млн им капнуло разве что за Джо Уиллока (€ 29,4 млн), Фоларина Балогуна (€ 30 млн), Эдди Нкетиа (€ 29,7 млн) и Эмиля Смита-Роу (€ 31,8 млн).

Если сравнивать с покупками — сущие копейки. Впрочем, отдача от них получилась выше, нежели у «МЮ»: € 116,6 млн за Деклана Райса, € 75 млн за Кая Хаверца, € 52,2 млн за Жезуса, € 58,5 млн – за Бена Уайта. Арсену Венгеру бы 10-20 лет назад такие возможности.

«Тоттенхэм»

Соланке/Ришарлисон Фото: ФК Тоттенхэм"

Сколько заработали: € 262,7 млн

Сколько потратили: € 807,25 млн

Баланс: – € 544,6 млн

У «шпор» практически идентичные показатели. С той лишь разницей, что в этот период они оформили солидную продажу Гарри Кейна (€ 95 млн), а в остальном расставания получились скромными: только за Стивена Бергвейна (€ 31,25 млн) летом 2022-го удалось получить солидную компенсацию. Два года спустя «Аякс» выручил за него меньше, пусть и отпустил в Саудовскую Аравию (€ 21 млн).

Слишком дорогостоящих новичков «Тоттенхэм» не подписывал, брав количеством. Хотя € 58 млн за Ришарлисона и € 64,3 млн за Доминика Соланке удивляли что раньше, что сейчас. А вот с кем точно угадали, так это с Микки ван де Веном (€ 40 млн), Педро Порро (€ 40 млн), Джеймсом Мэддисоном (€ 46,3 млн) и Кристианом Ромеро (€ 52 млн).

«Ньюкасл»

Александер Исак/Сандро Тонали Фото: ФК «Ньюкасл»

Сколько заработали: € 135,7 млн

Сколько потратили: € 570,9 млн

Баланс: – € 435,2 млн

Понятно, что условия здесь абсолютно неравные: в начале отчётного периода состав «Ньюкасла» был на порядок слабее. Вспомнить хотя бы, как закидывал всех деньгами сам «Сити» после денежного вливания. Но результат всё равно показательный.

«Сороки» вложили много денег в Сандро Тонали (€ 52 млн), Александера Исака (€ 70 млн), Харви Барнса (€ 44 млн) и Энтони Гордона (€ 45,6 млн), даже с саудовскими деньгами ураганом не врываясь в трансферные окна. Кто ж знал, что первый вляпается в скандал со ставками и надолго останется без футбола. Остальные вложения себя отлично оправдывают. Также нельзя не отметить выгодные расставания с Алланом Сент-Максименом (€ 27,2 млн) и Эллиотом Андерсоном (€ 41,2 млн).

«Вест Хэм»

Лукас Пакета / Мохаммед Кудус Фото: ФК «Вест Хэм»

Сколько заработали: € 286,4 млн

Сколько потратили: € 614,8 млн

Баланс: – € 328,4 млн

«Молотки» ведут себя на рынке довольно приземлённо, не совершая покупок дороже € 50 млн. Тем не менее даже так прямо уж космического разрыва между ними и «Манчестер Сити» нет.

Баланс у них и вовсе хуже, что вполне объяснимо — могли дорого продать только двоих. Райса за € 116,6 млн отдали, а вот Пакета в тот же «Сити» не отпустили, требуя за него примерно такую же сумму. А брали Лукаса за € 43 млн. Посмотрим, что будет, когда топ-клубы придут за Кудусом и Боуэном.

«Ливерпуль»

Дарвин Нуньес/Собослаи Фото: ФК «Ливерпуль»

Сколько заработали: € 237,25 млн

Сколько потратили: € 536,6 млн

Баланс: – € 299,35 млн

Поразительно, что до мерсисайдцев очередь дошла только сейчас. Больше лидеров АПЛ тратят даже «Вест Хэм» и «Ньюкасл». «Сити» — тоже. Но и продаёт куда существеннее. Хотя «Ливерпуль» мог бы прилично заработать на многих: за тем же Мо Салахом летом 2023-го гонялись с невероятными предложениями клубы из Саудовской Аравии. Отдали же туда пока только Фабиньо за € 46,7 млн. Это единственное расставание за данный период дороже 32-миллионного Мане.

Масштабных покупок было тоже не очень много: потратили € 70 млн на Доминика Собослаи, € 85 млн на Дарвина Нуньеса, € 52 млн на Луиса Диаса и ниже € 50 млн – ещё на несколько человек. Вопросы есть только к уругвайцу, чей уровень реализации стал мемом.

«Ноттингем Форест»

Форест Гиббс-Уайт / Эллиот Андерсон Фото: ФК «Ноттингем Форест»

Сколько заработали: € 191,15 млн

Сколько потратили: € 453,7 млн

Баланс: – € 262,55 млн

Да-да, клуб, который только третий год выступает в АПЛ, обскакал по минусу трансферного баланса «Манчестер Сити». Что тут скажешь, «Ноттингем Форест» умеет удивлять. И ведь дорогих приобретений набежало совсем немного: € 29,5 млн за Моргана Гиббс-Уайта, € 35 млн за Ибраима Сангаре и € 41,2 млн – за Эллиота Андерсона. Просто через «лесников» за данный промежуток прошло столько футболистов, что даже «Челси» курит в сторонке.

Продавать клуб тоже умеет. Например, этим летом он крупно наварился на «Лионе» (€ 54,4 млн) за счёт продаж Ореля Мангала и Муссы Ньякате. А собственного воспитанника Аарона Джонсона год назад отпустил за € 55 млн.

«Астон Вилла»

Амаду Онану и Муссу Диаби Фото: ФК «Астон Вилла»

Сколько заработали: € 361,3 млн

Сколько потратили: € 619 млн

Баланс: – € 257,7 млн

Вилланы постепенно возвращают себе величие. Унаи Эмери не выпускает команду из топ-7 вот уже третий сезон подряд, пробился в ЛЧ и крайне близок к плей-офф. Разумеется, без больших трансферов такое едва ли было бы реально. Хотя дороже € 40 млн взяли только Амаду Онана (€ 59,35 млн), Яна Матсена (€ 44,5 млн) и Муссу Диаби (€ 55 млн). Причём последнего отпустили примерно за ту же сумму (€ 60 млн) к саудовцам.

Это и была бы рекордная продажа. Если бы не Джек Грилиш за фантастические € 117,5 млн. «Манчестер Сити» здорово поправил баланс «Астон Виллы». И всё равно у него он лучше, что парадоксально.

«Кристал Пэлас»

Нкетиа / Гехи Фото: ФК «Кристалл Пэлас»

Сколько заработали: € 126,15 млн

Сколько потратили: € 300,1 млн

Баланс: – € 173,95 млн

А вот это действительно шок-контент: «Кристал Пэлас» пусть и на сущие для АПЛ копейки, но хуже «Манчестер Сити» в трансферном балансе. Расклад был бы иным, попади во временной промежуток продажа Аарона Ван-Биссаки (€ 55 млн), и тем не менее ещё «КП» неплохо обогатился на прощании с Майклом Олисе (€ 53 млн), Йоакимом Андерсеном (€ 29,5 млн) и Александром Сёрлотом (€ 20 млн).

Траты всё равно заметно перевешивают заработок. За Нкетиа отдали € 29,7 млн, за Адама Уортона — € 21,1 млн, за Шейка Дукуре — € 22,6 млн, за Марка Гехи — € 23,3 млн. Кроме первого (тут пока судить рано), все эти переходы получились оправданными. Но сейчас не об этом: они вытеснили из топ-10 худших трансферных балансов чемпионов последних лет. А «Кристал Пэлас» тем временем 17-й в АПЛ и ни разу не забирался выше 10-го места.