Какой же у «Ливерпуля» характер! Но в тяжёлой ситуации он снова сделал подарок конкурентам

«Ливерпуль» впервые за полторы недели сыграл в АПЛ. Результат матча порадовал преследователей мерсисайдцев.

По стартовому отрезку сложилось впечатление, что команды вышли на поле бить друг друга, а не играть в футбол. Исса Диоп уже на первой минуте махнул ногой мимо мяча и смачно въехал в колено Эндрю Робертсону: жёлтая карточка для защитника «Фулхэма», несколько тревожных минут — для фанатов «Ливерпуля». Робертсон вернулся в игру, а судейская бригада посчитала, что здесь можно обойтись без красной карточки.

Чуть позже Луис Диас (вышел на позиции центрального нападающего) бил через себя, но заехал по голове Хорхе Куэнке. Ещё одно предупреждение. В итоге арбитр Тони Харрингтон раздал три жёлтых карточки уже к девятой минуте. А потом «Фулхэм» забил. Энтони Робинсон забросил мяч на дальнюю штангу, а Андреас Перейра в касание открыл счёт. Рикошет от Робертсона — мяч влетел под перекладину. Ну и кто здесь фаворит?

Андреас Перейра открывает счёт на «Энфилде» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Через шесть минут стало ещё веселее. Удаление Робертсона — следствие его же «привоза». Шотландец неудачно обработал мяч, и Гарри Уилсон побежал один на один с Алисоном. Робертсон остановил бывшего футболиста «Ливерпуля», но сделал это с нарушением правил. Привет, красная карточка! Судьи проверили эпизод на предмет офсайда у игрока «Фулхэма», но решили, что он находился в правильной позиции.

После этого Джо Гомес переместился на место левого защитника, а Райан Гравенберх опустился в центр обороны. «Ливерпуль» подолгу владел мячом даже вдесятером, хотя до перерыва почти ничего не создал у чужих ворот. Запомнился разве что удар Диаса головой (мяч пролетел выше перекладины) после классного заброса Доминика Собослаи. «Ливерпуль» до перерыва значительно превзошёл соперника по владению мячом (61% на 39%), но команды нанесли всего по одному удару в створ ворот.

Две минуты — столько продержался «Фулхэм» после перерыва. Классная закидушка Мохамеда Салаха на дальнюю штангу, и Коди Гакпо в падении вонзил мяч головой в самый угол. Судьи проверили, не было ли фола в атаке со стороны Диаса, но не обнаружили ничего запрещённого.

Коди Гакпо в красивом прыжке огорчил «Фулхэм» Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Ливерпуль» начал вторую половину в ураганном темпе. Казалось, что второй мяч вот-вот влетит в ворота «Фулхэма». Но время шло, а счёт на табло не менялся. Сразу после гола «Ливерпуль» претендовал на пенальти — Кенни Тете столкнулся коленом в колено с Гомесом в штрафной площади гостей. Судья не увидел нарушения, а Тете через несколько минут покинул поле из-за травмы.

А потом сработала замена «Фулхэма». 68-я минута — бразилец Родриго Мунис выходит на поле. 76-я минута — он снова выводит гостей вперёд. Отметим Робинсона — парень отдал вторую результативную передачу. Мяч после тычка Муниса рикошетом от ноги Гомеса влетел в дальний угол. Да, не на такое рассчитывал сегодня «Энфилд».

«Ливерпуль» ответил своей заменой. Диогу Жоте потребовалось всего семь минут, чтобы забить после выхода на поле. Португалец классно убрал Куэнку и пробил в противоход вратарю — 2:2. Голевую передачу ему отдал Дарвин Нуньес, а ведь он тоже вышел на замену. Кстати, Жота сыграл в АПЛ впервые с 20 октября.

Судья накинул девять минут к основному времени, но зрители больше не увидели голов. «Ливерпуль» потерял очки во втором матче АПЛ подряд. Теперь у «Челси» есть возможность сократить отставание от лидера турнира до двух очков.