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Арсенал — Эвертон — 0:0, обзор матча 16-го тура АПЛ: моменты, статистика, 14 декабря 2024

Даже «МЮ» забил «Эвертону» четыре. А «Арсенал» — как обычно
Георгий Илющенко
Отчёт «Арсенал» — «Эвертон» — 0:0
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Упустили отличную возможность подобраться к первому месту.

«Арсенал» на неделе уничтожил в ЛЧ «Монако». Развлечься заодно и в АПЛ не получилось. «Эвертон» не позволил.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль

Сценарий матча проходил очевидно: «канониры» владели мячом около 80% времени, всё время проводили в позиционной атаке и били из разных позиций, а «ириски» припарковали «автобус» и ждали шансов для контрвыпада. Благодаря одному из них едва не получилось открыть счёт: Дукуре вываливался на ворота, но слишком затянул с ударом и позволил Габриэлу ликвидировать опасность в могучем подкате.

То было помутнение «Арсенала» — больше соперник ничего не создавал. Вообще. А вот Артете впору отправить Эдегора тренировать точность, потому что Мартин мазал из отличных позиций. На 29-й минуте он откликнулся на прострел Саки, который на скоростном дриблинге прошёл двоих, и всё-таки попал. Только вот Тарковски и Пикфорд поочерёдно отразили его попытку. Такой вот везучий для мерсисайдцев пинбол.

Ещё вратарь грамотно среагировал на опасный удар Мартинелли в ближний угол. Впрочем, больше ничего полезного Габри не сделал: его спокойно держал на привязи 39-летний Янг — разве что один раз сфолил на жёлтую. И это констатация не только крутости ветерана. Плюс «Эвертон» справился с главным оружием команды Артеты — угловыми. Хотя она подала их восемь раз.

«Арсенал» — «Эвертон»

«Арсенал» — «Эвертон»

Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Во второй половине «Арсенал» по-прежнему давил. Пикфорду было плевать, он продолжил тащить — дважды не дал забить Саке и выполнил роль защитника-подстраховщика, вовремя выбежав из ворот. Тем не менее итоговая ничья — не только заслуга Джордана и его одноклубников. И не судьи, который на последних минутах не поставил пенальти за единоборство Миколенко с Парти. Эпизод спорный, но разве клуб уровня «Арсенала» должен надеяться исключительно на такой?

Пусть по ожидаемым голам перевес вопросов не вызвал (1,42 на 0,17 xG), «канонирам» не хватало нестандартных ходов, чтобы взломать мерсисайдскую стену. И характера. Такого, как у «Ливерпуля», который дважды в меньшинстве отыгрывался в параллельном матче с «Фулхэмом». «Эвертону» положил четыре гола две недели назад даже проблемный «МЮ», а это говорит о многом. Кто-нибудь удивится, если после матча Артета вновь скажет, как «Арсенал» доминировал и не забил из-за чистого невезения? Ситуация давно стала привычной. Как и необязательные потери очков.

Вот как геройствовал «Ливерпуль»:
Какой же у «Ливерпуля» характер! Но в тяжёлой ситуации он снова сделал подарок конкурентам
Какой же у «Ливерпуля» характер! Но в тяжёлой ситуации он снова сделал подарок конкурентам
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